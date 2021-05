"Wist je dat 30 procent van de mannen het liefst geen porno meer zou kijken? Maar het wel gewoon blijft doen?” Simon Janssen (25) schrok van de cijfers die naar voren komen in het rapport 'Seksuele gezondheid' van het Rutgers Instituut. Maar de cijfers laten hem ook zien dat zijn bedrijf PornDetox90 meer dan nodig is.

De naam zegt het al: met zijn bedrijf wil Janssen ervoor zorgen dat mensen (tot nu toe alleen mannen) zonder porno door het leven kunnen gaan. Waarom? Janssen is ervaringsdeskundige en weet hoe lastig het kan zijn om ermee op te houden.

Hij vertelt: "Op een gegeven moment ging het tussen mij en mijn vriendin in staan. Het was een handeling waar ik zelf geen controle over leek te hebben. Het is een beetje zoals met sociale media. Op een onbewaakt moment ga je kijken en dan blijf je scrollen. Zo werkt het eigenlijk bij porno ook."

Ermee ophouden

Zelf kijkt Janssen nu twee jaar niet meer naar porno. Dat had meer voeten in de aarde dan hij zelf had kunnen denken. Niet dat hij verslaafd was, hij was er niet obsessief mee bezig. Maar ermee ophouden kon hij ook niet. Hij hoorde dus zelf bij die 30 procent mannen uit het rapport.



Een woordvoerder van het Rutgers Instituut nuanceert de cijfers wel. "Van de onderzochte mannen kan 9 procent écht niet stoppen met porno kijken. 21 procent geeft aan daar soms last van te hebben."

Uit het rapport blijkt ook dat vrouwen dit probleem minder ondervinden. Daarvan kan 1 procent niet stoppen met kijken, en 3 procent geeft aan dat soms niet te kunnen. Als het op seksueel obsessief gedrag aankomt, hebben vooral mannen hier last van.

Volgens seksuoloog Hannie van Rijsingen kunnen echter zowel mannen als vrouwen verslaafd raken aan porno of cyberseks. "Alleen hebben mannen meer met de plaatjes die ze onder ogen krijgen. Vrouwen gaan meer een verbinding aan."



Janssen geeft aan dat hij iedereen wil helpen, of ze nu écht niet kunnen stoppen met porno kijken of dat soms niet kunnen.

'Verveel je je?'

Janssen over zijn eigen proces: "De eerste drie weken zonder gaat het goed, maar dan komt er een onbewaakt moment en ga je toch weer op zoek naar porno. Op een gegeven moment voelde ik me daar echt niet meer lekker bij. Toen heb ik een goede vriend ingeschakeld en die kwam met het idee om een parental control-app op mijn telefoon te installeren. Niet om mijn internetgebruik door mijn ouders te laten controleren, maar door hem. Dat hielp." Het wierp volgens Janssen een drempel op. Iemand die meekijkt.



"Je denkt eerder na voordat je het opzoekt. Hij moest me bellen als hij zag dat ik porno keek. En dat heeft hij ook zeker een paar keer gedaan. Maar dan niet met een wijzend vingertje, maar met de vraag: goh, hoe voel je je? Verveel je je? Wat zocht je eigenlijk? Die vragen deden je nadenken over het 'waarom' van de actie."

Met de hulp van zijn vriend is het hem uiteindelijk gelukt om helemaal geen porno meer te kijken. Het was voor Janssen een voorwaarde om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. "Ik wilde niet dat dit een ding zou zijn als we trouwden. Ik wilde niet zo'n zielige man worden die porno kijkt nadat zijn vrouw is gaan slapen. Daarom stapte ik er eerst vanaf."

Altijd iets extremers nodig

Het afstappen van porno zorgde ervoor dat hij anders naar zijn vrouw keek. "Ik heb meer bewondering voor haar gekregen en ben ook anders naar onze 'normale seks' gaan kijken." Het is iets wat hij anderen ook gunt. Hij legt uit: "Het rare of misschien ook wel het gevaarlijke van porno kijken, is dat je uiteindelijk 'gewone seks' saai gaat vinden. Er gebeuren in porno dingen die in het gewone leven niet kunnen. Of die zelfs als vrouwonvriendelijk kunnen worden bestempeld. Denk aan hoeveel vrouwen worden geslagen of uitgescholden. In porno is het heel normaal, waardoor jongens denken dat het normaal is om dat te doen tijdens de seks."

Dat extreme is juist ook hetgeen dat mensen naar pornosites trekt, volgens Janssen. "Voor het dopamineshot wat je krijgt van porno, heb je eigenlijk steeds iets extremers nodig. Steeds iets nieuws."

Seksuoloog Van Rijsingen beaamt dit, vooral als er vaker naar porno gekeken wordt. "De porno die je kijkt wordt dan zo 'normaal' dat het minder snel bevredigt. Sommige mensen kunnen ook niet meer masturberen zonder porno."



Porno blijft trekken, hoe onrealistisch de situaties ook zijn. En ook al denk je: 'Ik zou dit zelf niet willen', je blijft kijken. Voor iedereen die daar tegenaan loopt, heeft Janssen zijn bedrijf opgezet.

"Iedereen die zich na het porno kijken schaamt of schuldig voelt tegenover zijn vriendin en wil stoppen, kan bij mij terecht. Dat kan geheel anoniem. Al heb ik tijdens de laatste cursus ook zoom-sessies gehad waarin de groep elkaar hielp."

Janssen biedt met zijn bedrijf handvatten die hij ook van zijn vriend kreeg: het installeren van een parent control-app en het aangaan van gesprekken over waarom de mannen eigenlijk porno opzoeken. "Vaak zit er meer achter. Denk aan stress, eenzaamheid, frustratie, gewoonte. Ik geef ze mogelijkheden om dit te ontdekken en om binnen negentig dagen andere manieren te vinden dan porno."

Over zijn eigen twee jaar zonder porno zegt hij: "Ik mis het helemaal niet. Ik geniet juist weer van de intimiteit met mijn vrouw en leer juist zonder porno meer nieuwe dingen. Het is een aanrader voor iedereen."