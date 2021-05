Amerika heeft met de 41-jarige Megan Rohrer zijn eerste openlijke transgender-bisschop, en daarmee heeft ook de Evangelische Lutherse kerk wereldwijd de eerste bisschop die ervoor uitkomt transgender te zijn. Dit weekend heeft de synode van de Sierra Pacific de dominee uit San Francisco gekozen tot voorzitter van de ongeveer 36.000 gelovigen in het noorden van Californië en Noord-Nevada.

In een video op de eigen website stelt Rohrer zichzelf voor als pastor, ouder, transgender en als 'werk in uitvoering' − in die volgorde. De nieuwe synodevoorzitter zegt ook, niet aangesproken te willen worden als hij of zij, maar als they, them en their, de Engelse meervoudsvormen voor het Nederlandse 'zij/hen' (na dat they volgt geen meervoud maar enkelvoud).

Een van de grootste kerkgenootschappen

De Lutheranen zijn met hun vier miljoen leden, in de Verenigde Staten een van de drie grootste kerkgenootschappen, naast de methodisten en de katholieken. In de conservatieve christelijke wereld, ook buiten Amerika trouwens, is er heftige kritiek op mensen die van geslacht veranderen, omdat zij de 'Bijbelse' indeling van m/v in de war schoppen. De beruchte Nashville Verklaring was ook daarom nog feller in haar afwijzing van transgenderisme dan van homoseksualiteit.

In 2006 werd Megan Rohrer, toen al openlijk trans, bevestigd als pastor. Zij is nu, naast predikant, geestelijk verzorger bij de politie in San Francisco. Rohrer maakt zich sterk voor rechten van lhbti'ers en doet veel werk voor daklozen. Zij is zeer ingenomen met de verkiezing tot bisschop: "Hiermee maken de Lutheranen nogmaals duidelijk dat transgenders prachtige kinderen van God zijn."

Dat is de Nederlandse Lutherse voorman Andreas Wöhle uit het hart gegrepen. "Voor het ambt is niemand ongeschikt op basis van geaardheid of seksuele voorkeur", zegt Wöhle. Dat de eerste trans-bisschop in Amerika zit verbaast hem niet. De Amerikaanse tak noemt hij "heel progressief, een beetje avant-garde".