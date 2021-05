Een hilarische dorpsrel nadert zijn climax in Bilthoven. Gert Smit, eigenaar van Plus Bilthoven, weigert zijn privé-garagebox aan de Neptunuslaan te verkopen om plaats te maken voor de komst van een gloednieuwe Jumbo supermarkt. Bulldozers maken de grond voor de Jumbo bouwrijp. Alleen de garage van Gert staat hinderlijk in de weg. Hoe moet dit verder?

Als een vergeten legosteentje staat de garage van Gert Smit fier overeind in een bouwput op de Neptunuslaan. De garagebox is het enige bouwwerk dat nog staat. Het pand waar tot vier jaar geleden de Lidl zat is tegen de vlakte gegaan. De grond wordt bouwrijp gemaakt, voor een hagelnieuwe en vrijwel klimaatneutrale supermarkt van Jumbo.

De buurt en de ondernemers van het aanpalende desolate winkelcentrum De Planetenbaan kunnen niet wachten. De komst van een nieuwe supermarkt kan de redding zijn van het gedateerde winkelcentrum waar steeds meer winkeliers eieren voor hun geld kozen, hoewel er dit jaar toch weer twee ondernemers de gok waagden toen zij hoorden dat er ook een supermarkt komt.

Privégarage

Alle eigenaren van de garageboxen zijn uitgekocht, behalve die ene. Laat dat nou net de privégarage zijn van Gert Smit. De eigenaar van Plus Bilthoven, die ongeveer 1,5 kilometer verderop staat in winkelcentrum De Leyen.



Gert Smit, al veertig jaar actief in het supermarktvak, weigert zijn garage te verkopen aan Cees Jan Hoes, de grondeigenaar aan de Neptunuslaan. Hoes is een bekende vastgoed- en retailondernemer uit Aerdenhout die overal in het land supermarkten in de markt zet.

Gert Smit in zijn Plus-supermarkt Gert Smit in zijn Plus-supermarkt Foto: Jeroen Jumelet

Over de vraag waarom Gert zijn garage niet wil verkopen, wordt volop gespeculeerd in het dorp. De meest voor de hand liggende verklaring is dat Smit geen concurrentie duldt van zijn eigen Plus supermarkt. Gert Smit zelf wil er het liefst geen woorden aan vuil maken. "Ik hoor de meest vreemde verhalen."

Na lang aandringen, wil Smit toch wel praten. "Vooropgesteld: soms heb je grond nodig, waar je niet bij kunt komen. Dat is hier dus het geval. Die garage is van mij en ik bepaal of ik hem verkoop. Zo eenvoudig ligt het."

Gele concurrent

Of Smit het vervelend vindt dat er op 1,5 kilometer van zijn groene supermarkt een gele concurrent komt? "Ach, wat zal ik daar van zeggen. Ik zit 40 jaar in het vak. Met andere partijen heb je altijd te maken. Zo werkt dat. Er zit ook een Hoogvliet en een Albert Heijn in de buurt."

"Waar ik wel moeite mee heb, is dat ze de oude super op de Neptunuslaan slopen om er een grotere supermarkt voor terug te zetten. Dan wordt het een ander verhaal. Het was een buurtsuper, nu wordt het een grote supermarkt. Ik ga de concurrentie natuurlijk niet helpen."



Cees Jan Hoes heeft, uiteraard, een andere lezing van het verhaal. "We hebben alles geprobeerd met meneer. Jaren hebben we met hem gesproken. Maar hij wil maar één ding: dat er geen nieuwe supermarkt komt. En dat willen de buurt, de gemeente, de winkeliers en wij dus wel."

Gewoon door

Hoe nu verder? "Heel eenvoudig", zegt Hoes. "We gaan gewoon door met de bouw. We hebben een plan ontworpen waarbij de garage wordt ingebouwd, zonder dat je hem ziet. Het is niet de meest ideale oplossing, maar dit gaat sneller dan allerlei juridische procedures."



Als het aan Hoes ligt, gaat de Jumbo voor de Kerst al open. "Dan moet we geen gekke dingen meer krijgen van meneer Smit, maar laten we ervan uitgaan dat dat niet gebeurt."

De buurt is uiteindelijk de grote winnaar, zegt Hoes. "Het een prachtige winkel en de duurzaamste supermarkt die je kunt bedenken. Op het dak komen zonnepanelen om de eigen energie op te wekken. Het is jammer dat de aanloop wat moeizaam is, maar we gaan gewoon door."