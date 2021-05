Klimaatvriendelijke tuinen zijn sterk in opkomst. Steeds meer inwoners beseffen dat versteende tuinen niet meer van deze tijd zijn en gooien het roer radicaal om. "Ik geniet nu veel meer van mijn tuin."

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De achtertuin van Joseph Simon uit 't Harde zag er kaal uit. Veel tegels, een klein beetje gras. Geen uitnodigende plek om te vertoeven en bovendien allesbehalve klimaatvriendelijk.

Dat is nu wel anders. Vorig jaar onderging zijn achtertuin een metamorfose. De meeste tegels verdwenen, inheemse bloemen en struiken kwamen ervoor in de plaats. Looppaden zijn van schelpen of boomschors. Er is een composthoop voor tuinafval en de regenpijpen zijn afgekoppeld van het riool. De bijna 40.000 liter schoon regenwater dat jaarlijks op het dak valt, stroomt nu rechtstreeks naar de nieuw gegraven vijver in de achtertuin of de wadi in de voortuin.

"Het ziet er veel vriendelijker uit", vertelt Simon. "Op warme dagen is het door het vele groen koeler in mijn tuin. En wanneer er een hoosbui valt, staat de tuin niet blank, maar zie je het water via overloopjes naar de vijver stromen. Erg leuk om naar te kijken, alsof je tuin tot leven komt."



Simon geniet tegenwoordig veel meer van zijn tuin dan voorheen. "Er staan bomen, struiken en planten. Tussen maart en september staat alles in bloei. Dat trekt vogels en vlinders, prachtig vind ik dat. Als ik nu 's ochtends in de tuin in het zonnetje zit, geniet ik er volop van."

Betegelde voortuin in Raalte, die gemeente staat landelijk in de top tien van gemeenten met de meeste versteende tuinen. Betegelde voortuin in Raalte, die gemeente staat landelijk in de top tien van gemeenten met de meeste versteende tuinen. Foto: Liselotte Kolthof

Razendsnelle opmars

Simon is niet de enige die zijn tuin aanpakt. Klimaatvriendelijke tuinen zijn bezig aan een razendsnelle opmars. Al jaren is er aandacht voor, maar nu pakken steeds meer mensen ook echt door. Onder meer dankzij talloze lokale initiatieven en subsidieregelingen, die de aanleg van een klimaatvriendelijke tuin stimuleren.

Zo hebben al bijna driehonderd inwoners van de Noord-Veluwe de afgelopen twee maanden bij Veluwe Duurzaam een subsidie aangevraagd om hun tuin klimaatvriendelijker te maken. "Dat enthousiasme heeft ons verrast, al hadden we er wel op gehoopt", zegt projectleider Iris van den Hurk van Veluwe Duurzaam, een organisatie die allerlei duurzaamheidsinitiatieven ontplooit in zeven Noord-Veluwse gemeenten.

"Mensen hebben de afgelopen jaren gemerkt wat het effect van klimaatverandering kan zijn. Extreem hete zomers bijvoorbeeld, die ervoor zorgden dat betegelde tuinen veel te warm werden. Het besef is gegroeid dat je daar zelf ook iets aan kunt doen."

Regenwatercoaches

Niet alleen op de Veluwe, maar overal in deze regio worden initiatieven opgezet. Zoals in Zutphen, waar regenwatercoaches en tuincoaches zijn opgeleid door lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie. "Onze regenwatercoaches gaan bij de mensen langs om te adviseren hoe ze hun regenpijp kunnen loskoppelen van het riool", vertelt John Verheijden van ZutphenEnergie. "Zijn de bewoners akkoord, dan sturen we een afkoppelaar die het ook daadwerkelijk regelt."

Tuincoaches bekijken samen met bewoners wat er nodig is om een tuin klimaatvriendelijker te maken. Vaak leidt zo'n bezoek tot een nieuw tuinontwerp. "Ontstenen is onze missie", zegt Verheijden. "Mensen hikken vaak aan tegen de bult werk. Daarom starten we in de loop van dit jaar met onze tuinbrigade: vrijwilligers die alle tegels uit je tuin halen én afvoeren."

John Verheijden van ZutphenEnergie. De energiecoöperatie heeft regenwatercoaches opgeleid die bewoners adviseren hoe ze hun regenpijp los kunnen koppelen van het riool. John Verheijden van ZutphenEnergie. De energiecoöperatie heeft regenwatercoaches opgeleid die bewoners adviseren hoe ze hun regenpijp los kunnen koppelen van het riool. Foto: Arjan Gotink

Inmiddels hebben zo'n negentig huishoudens zich bij ZutphenEnergie gemeld. En wekelijks komen er nieuwe aanmeldingen bij. "De mensen vinden een groene tuin fantastisch", merkt Verheijden. "Leuker dan de energietransitie, waar we natuurlijk ook volop mee bezig zijn. Je huis isoleren is nu eenmaal minder aansprekend dan je tuin omvormen in een groene oase. Ik merk dat mensen hier vrolijk van worden."

Nieuwe trend

Bij Natuur en Milieu Overijssel spreken ze van een kentering. Tot een paar jaar terug was het heel normaal om een groot deel van de achtertuin te bestraten, tegenwoordig groeit het besef dat dit ook anders kan. "Tegels eruit, groen erin. Dat is gelukkig de nieuwe trend", vertelt Willem Seine, projectleider klimaatadaptatie bij de natuurorganisatie. "Dat moet ook wel, want 60 procent van de grond in Nederland is in particulier bezit. Inwoners moeten vooral zelf aan de slag om een verschil te maken."

Periodes van extreme hitte en droogte - of juist hoosbuien die straten en tuinen blank zetten - komen door klimaatverandering vaker voor. "Met een groene tuin kun je echt een bijdrage leveren", meent Seine. "Regenwater wordt beter door de grond opgenomen, minder tegels zorgt voor minder hitte en bomen brengen verkoelende schaduw zodat je tuin op warme dagen óók een aangename plek is. Dat kan al snel een graad of twee tot vijf schelen."

In 't Harde is Joseph Simon nog dagelijks blij met zijn nieuwe achtertuin. Het onderhoud valt reuze mee, hij ziet vooral voordelen. En zijn voorbeeld werkt aanstekelijk, merkt hij. "Sinds ik een klimaatvriendelijke tuin heb, komen er vaak mensen kijken. Een aantal bewoners in de straat heeft inmiddels ook hun tuin vergroend."