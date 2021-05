Mannen die een miskraam meemaken hebben ook gevoel. Omdat daar zelden naar gevraagd wordt, richtte Bas Janse (40) een platform op. Op 'De Vergeten Vader' kunnen ze in ieder geval bij elkaar hun verhaal kwijt.

Dit artikel is afkomstig uit AD Haagsche Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Hallo, ik ben er ook nog'. Het is een gedachte, die vaker dan eens door het hoofd van Bas Janse ging. De veertigjarige Voorburger en zijn vriendin verloren twee keer een kindje door een miskraam. Waar zij na dit verlies omkwam in de 'hoe gaat het nu met je?-vragen', kreeg Janse vooral veel 'jeetjes' te horen. Als er al iets aan hem werd gevraagd, dan was het naar zijn vriendin.

"Dat er meer aandacht naar de vrouw gaat, snap ik heel goed. In tegenstelling tot de man maakt zij het natuurlijk lijfelijk mee. Maar dit voelde bijna als vergeten worden. En waarom eigenlijk? Vanuit een euforische status, vol mooie gedachtes over de toekomst, ga ik ook plots dat rouwproces in. Ik voel me net zo goed verslagen, inclusief alle emoties die daarbij horen. Is mijn verdriet minder omdat het mijn lijf niet is? Ik ben toch ook een helft van de zwangerschap?"

In de schaduw

Snappen waarom het verdriet van de man in de schaduw staat, doet Janse niet. Hij kan alleen maar constateren dat dit bij hem gebeurde. En dat hij niet de enige is die dit zo ervaart.

"Al pratende kom ik erachter dat er best veel mannen zijn die vergeten worden in dit hele proces. Dit terwijl zij wel de behoefte hebben om hun emoties te ventileren."

Speciaal voor hen richtte Janse 'De Vergeten Vader' op. Een online platform met een eigen forum waar mannen die te maken hebben met gehad met een vroegtijdige beëindiging van een zwangerschap en mannen die ongewenst kinderloos zijn hun verhaal kunnen doen.

"Het woordje vader gebruik ik expres. Het moment dat je besluit die kinderwens in vervulling te laten gaan, ben je dat immers in gedachte al."

De stoere man

Volgens Janse is een plek als deze hard nodig. "Hier geldt het stigma van de stoere man niet. We hoeven niet per se altijd stoer en sterk te zijn", klinkt het stellig. "Mannen hebben net zo goed gevoel. Ook wij mogen een keer een traan laten. Op De Vergeten Vader is alle ruimte om emoties rondom een verlies te kunnen uiten."

Janse weet dat de combinatie mannen en emoties 'een dingetje' is. "Zij staan er niet om bekend om snel hun gevoelens te uiten. Meer om een biertje drinken en het is weer goed. Omdat het uitspreken voor sommigen moeilijk is, gaat alles via een toetsenbord. Je kunt het gewoon van je afschrijven en zodoende een beetje lucht en acceptatie krijgen."

De Voorburger vertelt dat hij zelf ook heeft moeten leren om over emoties te praten. Inmiddels is het hem niet vreemd meer. Sterker nog: tegenwoordig gooit hij alles 'out in the open'.

"Ik kan niet kwetsbaarder zijn. Om mezelf, maar ook om andere mannen te helpen. Hopelijk wordt de drempel om te delen voor hen ook lager. Zij hoeven er niet alleen voor te staan."

Waar Janse altijd met zijn vriendin in gesprek is gebleven, zijn er ook mannen die dit niet doen, weet hij. "Het inhouden van emoties is slecht voor je. En dat niet alleen. Ook je relatie kan het de kop kosten. Wellicht zou dit platform iets voor ze kunnen zijn. Praten is echt de sleutel."

Niet voor vrouwen

Sinds de lancering van De Vergeten Vader en alle media-aandacht die dit opriep, ziet Janse 'een vogelvlucht aan aanmeldingen'. Gekscherend zijn er ook vrouwen die een lidmaatschap-verzoek sturen. Na een 'sorry', vertelt de Voorburger die af te keuren. "Daar is het platform niet voor bedoeld. Zij gaan anders met emoties om, wat de dynamiek zou doen kunnen veranderen. Met mannen onder elkaar praat het toch wat makkelijker, denk ik."