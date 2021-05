Coffeeshophouder Henry Dekker verloor zijn voorraad bij een politie-inval. Tijdens de behandeling van zijn strafzaak houdt hij een pleidooi voor een beter beleid. 'Ik ben het zat.'

Een ordinaire burenruzie. Dat is wat volgens de 62-jarige coffeeshopeigenaar Henry Dekker ten grondslag ligt aan melding 38.04808 die op 17 april 2018 is binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem.

In de anonieme tip wordt melding gemaakt van 'een forse drugsvoorraad' die in een woning in een dorpje in Noord-Holland zou liggen. Die zou een waarde vertegenwoordigen van 'meer dan een miljoen euro'.

Verder valt te lezen dat de bewoner van de woning, Henry Dekker, eigenaar is 'van meerdere coffeeshops in Amsterdam'.

Handelsvoorraad

De volgende dag belt de politie aan bij de woning van Dekker. Tegen de agenten zegt hij dat hij vijf coffeeshops heeft. Ook geeft hij aan dat hij ongeveer 30 kilo hennep in een kluis in zijn woning heeft liggen.

Als Dekker de kluis vervolgens opent, treft de politie ruim 46 kilo softdrugs aan. Handelsvoorraad, claimt Dekker. "Ik zet ongeveer 60 kilo per maand om. Dit was dus voor drie weken."

Desondanks wordt de handel in beslag genomen door de politie en later vernietigd. "Toen de politie vertrok, zag ik mijn buurman lachend bij het raam staan," zegt Dekker. "Ik had een slepend conflict met hem over de erfafscheiding. Nou dat heb ik geweten."

Gekke bochten

In 1984 was Dekker coffeeshop Siberië op de Brouwersgracht begonnen. Later kwamen daar nog drie coffeeshops in Amsterdam bij en één in Mijdrecht.

Met zijn onderneming heeft hij 800.000 klantcontacten per jaar. Het is dan ook zeker niet de eerste keer dat Dekker met de politie te maken heeft gehad."Ik heb het uitgerekend. Door de jaren heen zijn mijn zaken 124 keer gecontroleerd door de politie."

Bij die controles wordt onder meer gecheckt of Dekker niet meer dan 500 gram handelsvoorraad in zijn zaken heeft. Het is die regel, vastgelegd in het gedoogbeleid, die er volgens hem voor zorgt dat coffeeshophouders zich in allerlei gekke bochten moeten wringen om hun zaken te bevoorraden.

Zo is hij genoodzaakt geheime opslagplaatsen aan te houden vanwaaruit zijn zaken worden bevoorraad. Met alle risico's van dien.

"Dat we onze handel continu moeten verplaatsen, zorgt ervoor dat we een interessant doelwit zijn voor criminelen. Er zijn trackers onder onze auto's gevonden. Medewerkers zijn achtervolgd en ook zijn we al eens gewaarschuwd door de politie dat mensen ons wilden beroven. Ik heb zeventig medewerkers in dienst. Ik kan het die mensen niet aandoen om te vragen of de handel bij hun mag liggen. Dat is gewoon veel te gevaarlijk. Daarom heb ik het dus bij mij thuis opgeslagen."

Spookbedrijven

Na de inval week Dekker uit naar een alternatieve locatie. Maar ook die bood geen soelaas. Op 2 maart van dit jaar werd een opslagplaats van Dekker op het Prinseneiland ontdekt bij een onderzoek naar spookbedrijven. En wéér werd alle handel in beslag genomen en vernietigd.

De schade loopt inmiddels in de honderdduizenden euro's. Tonnen die Dekker op zijn beurt, met toestemming van de Belastingdienst, weer aftrekt onder het kopje schadepost. "Het is toch compleet idioot allemaal," zegt hij zuchtend.

Geen windeieren

Dat hetzelfde gekke gedoogbeleid hem de afgelopen decennia geen windeieren heeft gelegd, erkent Dekker. Toch weegt dat, volgens hem, niet op tegen de nadelen van halfslachtig beleid. "Aan de ene kant criminelen en aan de andere kant de overheid, ik word door iedereen opgejaagd."

Dinsdag komt zijn zaak uit 2018 voor bij de rechtbank in Alkmaar. Dekker gaat, samen met zijn advocaat Maurice Veldman, vertellen hoe hoog het hem allemaal zit.

"Ik ben nu 38 jaar bezig. Ik betaal keurig belasting. Elke drie jaar word ik gecontroleerd in het kader van de verlenging van mijn vergunning. In coronatijd moeten we van de overheid open, omdat er anders te veel straathandel zou ontstaan. Maar tegelijkertijd kan ik mijn handel nergens opslaan. Ik ben het helemaal zat."