PSV-spits Eran Zahavi is het meest recente slachtoffer van de geldlust van criminelen. Welke voetballer is nog veilig? "Maatregelen worden vaak pas prioriteit als het mis is gegaan."

Bij voetballers in de top weet je twee dingen zeker: ze zijn steenrijk én niet thuis als er een wedstrijd gespeeld wordt. Dat maakt ze tot gewilde targets voor criminelen. In maart was het weer raak, toen Ángel Di María en Marquinhos van Paris Saint-Germain slachtoffers werden van een inbraak terwijl er gevoetbald werd tegen Nantes.

Volgens Franse media maakten de daders bij Di María voor een half miljoen euro aan horloges en sieraden buit, terwijl zijn familie nota bene thuis was. Reden voor Paris Saint-Germain om de bewaking rondom de huizen van alle selectiespelers aan te scherpen.

Voetballers zijn al sinds mensenheugenis interessant voor dieven. De voorbeelden zijn talrijk. Di María vertrok bij Manchester United mede door een inbraak aldaar, die zijn gezin traumatiseerde en extra aanleiding gaf om de stap naar Parijs te maken. Recent waren (ex-)PSG-spelers Mauro Icardi, Sergio Rico, Eric Maxim Choupo-Moting en Thiago Silva ook al slachtoffers van inbraken.

In Engeland is het niet anders: daar stonden Arsenal-spelers Mesut Özil en Sead Kolasinac in 2019 oog in oog met twee criminelen op scooters met flinke messen. Heldhaftig optreden van Kolasinac, die ze wegjoeg, voorkwam erger. Özil ging naderhand zelf in zee met een beveiligingsbedrijf dat zijn villa 24 uur per dag beschermde.

Veel spelers die met dreiging te maken kregen, of die problemen voor willen zijn, ondernemen actie. En dat gaat verder dan alle 'logische' voorzorgsmaatregelen. Bekijk de Instagrampagina 'chaperonek9' maar eens, van een bedrijf dat peperdure waakhonden opleidt en verkoopt. Daar zie je Jesse Lingard (West Ham United) lachend poseren bij een kerstboom naast een Dobermann die je als inbreker niet wil tegenkomen als je je leven liefhebt.

Nog een stap verder gaan sterren als David Beckham, die heuse panic rooms aanschaffen, een soort levensgrote kluis om bij dreiging in te schuilen. In Madrid wonen veel voetballers in een afgesloten domein vol luxe villa's, anderen hebben beveiligers rondom het huis of vertrouwen op de duurste beveiligingssystemen.

Bertus Holkema (66) ziet dat het er tegenwoordig harder aan toe gaat. De oud-keeper van onder meer Cambuur heeft een rijk verleden in de beveiligingsbranche, zeker ook in relatie met sport. Holkema werkte voor het Nederlands elftal, maar ook voor grote namen als Lionel Messi, Pelé en artiesten als Mick Jagger. Hij verkocht zijn beveiligingsbedrijf en is nu - naast teammanager van het Curaçaose voetbaleftal - als adviseur actief voor First Line Security.

"Dit zijn geen kruimeldieven", aldus Holkema over de categorie criminelen die deze week toesloeg in Parijs. "Ze weten alles. Hoe laat je weggaat, wie er wanneer thuis is. Of de beveiligingscamera serieuze apparatuur is. Wekenlang brengen ze alles in kaart. Daarna slaan ze hun slag.

Dat zag je in Nederland ook met Gordon en Fred van Leer. Ze verzinnen altijd wat, doen zich bijvoorbeeld voor als agent of postbode. Wat er bij Di María is gebeurd, is heftig. Heftiger dan nu wordt geschetst."

De grootste sterren zijn voortdurend in het vizier van geraffineerde criminelen, natuurlijk, maar ook in Nederland zijn voetballers potentiële slachtoffers. Zo moest een halfjaar geleden de zogeheten Rolex-bende zich verantwoorden voor de rechtbank. Toen ging het over hun plannen om de horloges van bijvoorbeeld Dusan Tadic, Siem de Jong en Steven Bergwijn te roven.

In een tijd waar geld alleen maar een prominenter rol in de voetbalwereld speelt, is toch vooral de vraag wie er nog veilig is voor de geldlust van criminelen.

Vooropgesteld, zo zegt Holkema, voor kwaadwillenden zijn er altijd mogelijkheden om toe te slaan. Een overval of inbraak uitsluiten kan simpelweg niet. Al vindt hij dat clubs het tegenwoordig beter voor elkaar hebben. "Ze helpen nieuwe spelers met een locatie en geven dan wel aan dat je niet op een afgelegen boerderij moet gaan wonen, maar in een wooncomplex dat in de gaten wordt gehouden."

Holkema wijst vooral op het gedrag van voetballers. Op social media poseren ze niet zelden met hun bezittingen.

"Kijk, Arjen Robben hoef je niet te waarschuwen. Maar Kingsley Coman pakt een boete van 50.000 euro omdat hij in zijn eigen Mercedes naar de club kwam in plaats van met de Audi van de club. Terecht! Je moet niet te veel laten zien wat je hebt, dat maakt het zoeken naar slachtoffers voor criminelen een stuk makkelijker. Want die zien ook dat zo'n speler niet zorgvuldig genoeg is."

Mesut Özil en Sead Kolasinac. Mesut Özil en Sead Kolasinac. Foto: AP

Hij maakte Messi mee, 'het prototype'. Holkema: "Die hoef je niets uit te leggen. Die rijdt verschillende routes in verschillende auto's, gaat niet altijd op hetzelfde tijdstip weg. Zijn vrouw weet ook precies hoe het werkt. Dat is belangrijk, hè. Dat familie die thuis is niet de deur opendoet. Deze categorie spelers moet zorgen dat er altijd een familielid of vriend thuis is, iemand die weet wat-ie moet doen."

"Wij worden, ook in Nederland, vaak pas door het management van een speler gebeld als het fout gaat", vervolgt Holkema.

"Het zit ook in simpele dingen. Betere sloten, geen raampjes waar iemand doorheen kan. Maak een plank voor pakketjes en laat mensen die aanbellen het daarop neerzetten. Vaak worden dat soort maatregelen pas prioriteit als het mis is gegaan."