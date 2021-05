Veel gemeenten houden zich als boa-werkgever niet aan de regels voor de afhandeling van klachten over hun buitengewoon opsporingsambtenaren. Ze verzuimen die klachten jaarlijks te publiceren, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat blijkt uit onderzoek van de oostelijke dagbladen de Stentor, De Gelderlander en Twentsche Courant Tubantia. Veel gemeenten zeggen op onze vragen hierover dat ze helemaal niets publiceren en sommige beweren ook dat dit niet vereist is. Anderen melden dat ze het van plan zijn.

Politie

Enkele gemeenten verwijzen in hun antwoord naar het boa-loket van de politie in Oost-Nederland. Dat doen bijvoorbeeld Harderwijk, Dalfsen en Enschede, 'tot verbazing' van het Team Direct Toezicht van de politie.

"Boa-werkgevers zijn zelf verantwoordelijk om een klachtenregeling voorhanden te hebben en in stand te houden. Boa-werkgevers zijn wettelijk verplicht de klachten te registreren. De boa-werkgever is daarna ook verantwoordelijk voor de verzamelde gegevens", reageert mr. Dennis Stekelenburg, operationeel specialist bij het Team Direct Toezichthouder Buitengewoon Opsporingsambtenaren.

Boa's staan onder toezicht van Openbaar Ministerie en politie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk dat de boa-werkgevers zelf een klachtenregeling hebben en alle klachten jaarlijks (anoniem) publiceren omdat zo in beeld blijft of boa's op de juiste manier met hun opsporingsbevoegdheden omgaan.

We hebben alle gemeenten in Oost-Nederland gevraagd hoeveel klachten ze krijgen en hoe ze die publiceren. 61 gemeenten gaven antwoord. Daarvan zeggen er 23 dat ze de klachten niet publiceren.

Verstopt

Dertig gemeenten geven aan dat ze het wel doen, maar voor belangstellenden zijn de gegevens vaak moeilijk te vinden. Ze blijken te zijn verstopt in raadsinformatiesystemen, jaarverslagen, jaarrekeningen of rapportages aan college en raad. Volgens het minister van Justitie en Veiligheid is het voldoende als de klachten openbaar zijn en dus door iedereen op een of andere manier in te zien.

Er is ook een gemeente die wel publiceert, maar dat een keer per twee jaar doet. Dat is Dronten en deze gemeente voldoet daarmee dus ook niet aan de voorschriften. Positieve uitzonderingen zijn onder meer Cuijk, Mill en Hubert en Grave (samen een ambtelijke organisatie) met een uitgebreid verslag op de website, inclusief een geanonimiseerd overzicht van alle klachten en de reden daarvan.

Zoeken

Nijmegen, Beuningen, Hof van Twente en Zwolle zijn voorbeelden van gemeenten die aangeven dat de klachten te vinden zijn op de website van de gemeente, maar dan moet je wel goed zoeken. Voor Zwolle is de zoekterm 'klachtenbehandeling' en dan zie je onderaan de pagina een verwijzing naar een jaarverslag. Epe verwijst naar het Burgerjaarverslag op haar website, maar zegt er meteen bij dat daar alleen het totaal aantal klachten staat, dus niet uitgesplitst naar type klachten, wat wel de bedoeling is.

Veel gemeenten denken dat het niet nodig is of 'niet van toepassing', zoals Oldebroek. Die gemeente antwoordt: "Er is een extern jaarverslag van de ombudsmanklachten, die staat op hun website (overijsselseombudsman.nl). Van de gemeentelijke klachtenregistratie is er geen publicatie, dat is ook niet vereist." Doesburg denkt dat het vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet mag.

Het aantal klachten is overigens volgens opgaven van de gemeenten opvallend laag. Veel werkgevers zeggen helemaal geen klachten te krijgen. In totaal geven gemeenten in Oost-Nederland over vorig jaar 153 klachten op over boa's. Ze hadden toen bijna 600 boa's in dienst. 'Koplopers' waren Deventer (30 fte) met 18 klachten, gevolgd door Arnhem (15 klachten op 23 fte), Wageningen (10 op 3,5 fte) en Aalten (9 klachten op 3,5 fte). Omgerekend naar aantal boa's gaan Wageningen en Aalten dus aan kop.

Zwolle (5 klachten op 25 boa's) vindt klachten niet vreemd. "Het is natuurlijk altijd zo dat bij afdelingen waar de meeste burgercontacten zijn, ook de meeste klachten binnenkomen. Dit geldt ook voor boa's. Het contact met een boa is natuurlijk doorgaans een negatieve bevinding." In totaal kreeg de gemeente Zwolle 154 klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders.