Bij een Fieldlab-proefexperiment in de Haarlemmermeer overheerst het festivalgevoel. 'We moeten dit proberen.'

"Leg je hand op de schouder van de persoon voor je. En je andere hand op de andere schouder. Dames en heren, het is tijd voor de polonaise." De master of ceremonies jut de paar honderd mensen in sportkleding om hem heen verder op: "Ga maar lopen, jongens". Uitgelaten zwaaiend en lachend volgen ze zijn advies. De polonaise dient als warming-up voor Mud Masters, een obstakelparcours van zeven kilometer, soms door de modder, in de Haarlemmermeer.

De deelnemers, in totaal vijfduizend mensen, bewust verspreid over deze zaterdag, hebben binnen de afgelopen 24 uur een coronasneltest laten doen. Alleen met een negatieve uitslag kunnen ze naar binnen. Bij de ingang worden ze verwelkomd: ‘Vanaf hier: coronaregels’, met een rode streep schuin door het laatste woord. Je ziet beelden die je het afgelopen jaar amper hebt gezien: naast de polonaise gaan mensen samen met elkaar op foto, anderen omhelzen elkaar en schudden elkaar de hand.

Mud Masters is onderdeel van de Fieldlab-experimenten. Hierbij wordt onderzocht hoe grote groepen mensen in coronatijd bij elkaar kunnen komen. De testevenementen zijn lang niet bij iedereen geliefd. Duizenden mensen bij elkaar, terwijl ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten en de horeca piept en kraakt onder de lockdown. Dat kun je niet maken, luidt de kritiek. Aso­ciaal. Het 538 Oranjefeest in Breda vorige maand, met tienduizend verwachte bezoekers, bezweek na verzet uit de medische wereld en samenleving. De Efteling-Fieldlab werd afgeblazen wegens te weinig aanmeldingen.

Tarzan Swing

Deze geluiden zijn in de Mud Masters-bubbel ver weg. Zij aan zij tijgeren deelnemers door de Mud Crawl, staan uit te hijgen boven op een piramide en hangen aan touwen bij de Tarzan Swing. Na de finish kunnen ze zich tegoed doen aan bier, ­frites, hamburgers en Turkse pizza’s, en dansen op stampende house en André Hazes. "Feesten, sporten op één dag. Dit is het leven, jongens. We zijn er weer", roept de dj.

"Een menigte zoals deze ben ik niet meer gewend. Uniek", lacht Jaydey Marinus (19), met zijn gezicht onder de modderspatten. Fit raken is de reden voor zijn deelname. Met vijf vrienden doet hij mee. "Samen neem je de obstakels. Een groepsgevoel."

Onderzoeksteam kijkt op videobeelden

Het geploeter en het gefeest door de deelnemers wordt nauwlettend in de gaten gehouden vanuit een hokje boven op de piramide. Een onderzoeksteam volgt op videobeelden hun verrichtingen. De data wordt gebruikt voor verder onderzoek.

Het enthousiasme in de maatschappij voor de testevenementen is lang niet bij iedereen aanwezig, ziet ook Bas Kolen (45), onderzoeker veiligheidskunde aan de TU Delft, die er ook bij is. "Een aantal mensen zit niet te wachten op de testsamenleving. Maar als corona langer onder ons blijft en als we met elkaar dingen willen blijven doen, zullen we toch moeten nadenken waar we testen wel en niet inzetten."

Eerdere Fieldlabs hebben geleerd dat je evenementen kunt organiseren, zegt hij. Maar wel met maatregelen. "Door aanpassingen aan de bezettingsgraad en met slimme indelingen hoe je het evenement organiseert, zoals bij de Mud Masters het gefaseerd deelnemen, in combinatie met testen aan de voorkant, is het risico vergelijkbaar met als je thuis zou blijven. Dit geeft perspectief op wat kan. Nu ligt de bal bij de politiek om te kijken of we dit aandurven en willen met elkaar."

Bij Mud Masters hebben de onderzoekers het voordeel dat het evenement in de buitenlucht plaatsvindt. Voor het podium bij de dj kruipt het typische Hollandse festivalgevoel omhoog. In de loop van de dag verandert het groene grasveld door de aanhoudende regen in modderige grond.

"Hè, hè, dit is het leven", zegt Anouk Kers (22) met een glas bier in haar hand en dansend op de muziek. "Ik krijg hier heel veel energie van." Kers – "ik ben sportief aangelegd" - wilde "het avontuur van klimmen, klauteren en door de modder gaan" met haar collega’s graag meemaken.

Ze kent de discussies over de Fieldlabs. "We moeten dit proberen", begint ze haar weerwoord. "Anders gaat alles kapot. Mensen worden ontslagen. Er is geen culturele sector meer. Dit zijn testevenementen waarbij we kunnen kijken of het kan. En als het niet kan, moet je dat aflezen uit de testresultaten." De organisatie heeft de deelnemers verzocht zich na Mud Masters opnieuw te laten testen.

"Het voelt als een klein festival", vat Marinus de dag samen. Maar onderweg naar de parkeerplaats wacht hem en de andere deelnemers een ontnuchterend bord: "Let op: Vanaf hier gelden de actuele coronaregels weer. Wel thuis en geniet van de spierpijn."