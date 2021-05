De vraag naar campers is in Nederland enorm gegroeid. Kampeerders hebben niet altijd zin in nog een zomer kamperen in Nederland. Met een camper zijn ze 'superflexibel', vertellen ze in Bakkum. En delen of verhuren kan ook. 'Als je het goed aanpakt, heb je de kosten van de aanschaf er zo uit.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vol trots laat Linda (63) haar pas gekochte camper zien. "Ik ben meestal alleen, dus ik wilde graag een kleine." Een wiebelig trappetje geeft toegang tot een klein paleis op wielen. Het interieur is knus aangekleed, met vrolijke kussens, wollige dekens en een hangplant. "Campers kunnen zo oubollig zijn", zegt Linda. "Deze had verschrikkelijke bekleding met van die retro bloemen, maar ik heb er mijn eigen huisje van gemaakt."

Linda ondergaat haar vuurdoop op Camping Bakkum, een stukje Mokum midden in het Noord-Hollands Duinreservaat. Gillende kinderen overstemmen het geluid van ruisende bladeren en tsjilpende vogels. Kleuters hobbelen voorbij op fel gekleurde regenlaarsjes. Moeders in dikke jassen en sjaals zoeken de warmte van een waterig zonnetje. Onder de dennenbomen staan campers in allerlei soorten en maten. Van retro volkswagenbusjes tot grote glimmende campers met zo'n huif die boven de voorruit uitsteekt.

Recordverkoop

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de vraag naar campers in Nederland enorm gegroeid. Afgelopen jaar brak de handel record na record, blijkt uit de cijfers van brancheorganisatie BOVAG. In 2020 werden ruim 14 duizend tweedehands campers verkocht, 2.000 meer dan het voorgaande jaar. En de piek is nog altijd niet in zicht, de verkoop nam de eerste maanden van dit jaar alleen maar toe. Eind april passeerde het totale aantal kampeerwagens in Nederland de 150 duizend, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Linda begon haar zoektocht vorig voorjaar op Marktplaats, toen de hype net de kop opstak. "Het leek me al langer heerlijk om met je eigen wagen op pad te kunnen", licht ze toe, "en met corona kun je ook niet veel anders." Eigenlijk wilde Linda een vintage bus, maar op advies van haar vader, die zelf in de camperhandel heeft gezeten, kocht ze uiteindelijk een kleine Duitse camper bij een officiële dealer. "Ze hadden mij alles kunnen wijsmaken. Ik weet niet eens hoe oud hij is, uit 2006 of 2007 volgens mij."

Camperverhuur

Een goede tweedehands camper kost al gauw 30 duizend euro, een flinke investering die niet iedereen zomaar aandurft. Uit een rondgang op de camping blijkt dat veel vakantiegangers een camper hebben gehuurd. Daarbij valt de naam 'camptoo' geregeld, een website waar particulieren hun camper verhuren. "Dat kan heel lucratief zijn", vertelt een kampeerder. "Als je het goed aanpakt, heb je de kosten van de aanschaf er zo uit."

Ondanks de populariteit van de campers, blijven de reserveringen voor deze zomer nog uit. "Iedereen wacht tot de grenzen opengaan. De mensen hebben geen zin in nog een zomer kamperen in Nederland", zegt een woordvoerder van Holland Camperverhuur.

Een dorp verderop ligt Camping Geversduin, waar René (45) en Linda (43) staan met hun 9-jarige dochter en hun hond. "Vorige zomer zijn we met een camper naar de Vogezen geweest", vertelt René. "Die was wel groot. We dachten dat het fijn was om eigen sanitair te hebben, maar we hebben de wc slechts één keer gebruikt toen we in de file stonden." Ditmaal hebben ze een camperbusje gehuurd, wat stukken beter bevalt. Op de vraag of ze overwegen er een aan te schaffen, hoeft René niet lang na te denken. "Ik wil zelf een busje opknappen. Gisteren lagen we in bed al te denken hoe wij hem zouden inrichten."

Vrijheid

De aantrekkingskracht van de camper zit hem in de 'ultieme vrijheid'. Voor ervaren kampeerders Astrid (42) en Ivo (45) was het de reden om de overstap te maken van de caravan. "Juist met onze zoons is dit heerlijk", zegt Astrid. "De fietsen kunnen achterop, je bent superflexibel."

Eigenlijk had het gezin een plaatsje geboekt voor het paasweekend, maar de kou deed hen besluiten de vakantie uit te stellen. Helaas valt ook de meivakantie hier op Geversduin tegen, door storm en een schamele 8 graden Celsius. "We zijn gelukkig gewend om in de kou te kamperen", zegt Ivo. Bij het toiletgebouw is een jongetje waterballonnen aan het vullen. "Met warm water", glundert hij, "dat is veel leuker."

De eerste campervakantie van Linda is een groot succes. De camper blijkt plaats te bieden aan een hele familie: samen met dochter Liza (33), schoonzoon Dave en kleindochters Faye (8) en Coco (3) maakt ze er een feestje van. "Wij zijn woensdag pas aangekomen, daar hebben we echt geluk mee gehad", vertelt Dave. "Vrienden van ons zijn door het slechte weer allemaal naar huis gegaan. Ze stuurden foto's van omgewaaide tenten." Linda vond het niet eng om met de camper te rijden in de storm. "Je moet gewoon rustig aan doen. Met muziek van de Dire Straits op voelde ik me echt King of the Road."

Als de zon doorbreekt, oefent Linda vast voor haar droombestemming: Porto. Met een grote zonnebril neemt ze plaats op een ligstoel. "Ik wil in etappes de hele kustlijn afrijden, van België tot Portugal." Het plan is om elk weekend op pad te gaan. Linda woont in Overijssel, waar de camper gewoon in haar tuin kan staan. "Ideaal. Het enige wat je hoeft te doen, is instappen en wegrijden."