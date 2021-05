Na een ruzie over een gekochte telefoon werd een 24-jarige vrouw in april meerdere keren overreden in Amsterdam-Noord. Hoe oplichting via Marktplaats uitmondde in een drama.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De ochtenden zijn zwaar. Het eerste wat haar ­lichaam doet als ze wakker wordt, is haar met pijnscheuten herinneren aan het feit dat er meerdere stalen pennen in haar bekken zitten. Die pennen houden bij elke beweging de gebroken botdelen bij elkaar en dat doet pijn. "Alsof er spijkers in me worden geslagen."

Dagelijks krijgt ze prikken die ervoor moeten zorgen dat er geen bloedproppen ontstaan. Op haar lichaam zijn nog altijd bandensporen te zien, vertelt ze. Donkerblauwe strepen die over haar buik, haar billen en haar heupen lopen. "Het voelt alsof mijn vrouwelijkheid is af­gepakt."

Haar revalidatie wordt er een van de lange adem, dat weet ze nu al. "Ik hoop dat ik over een half jaar zonder rolstoel kan. Ik had nooit gedacht dat mijn leven zo kapot zou kunnen zijn."

Ze heeft last van flashbacks. Elke keer als een auto langs haar huis rijdt, schrikt ze. Ze heeft een slaapmiddel voorgeschreven gekregen. Toch is ze nog altijd erg bang. "Deze jongens wilden mij vermoorden."

Om die reden wil ze niet met haar naam in de krant. Ook niet met haar voornaam. Het Parool spreekt haar telefonisch, bij het gesprek is ook haar advocaat Justin Kötter aanwezig.

Nog in de doos

Een iPhone 12 Pro Max met een productiefout, daarmee begint alle ellende voor de 24-jarige Amsterdamse zzp'er die, naast haar baan als ­nagelstyliste, ook twee dagen in de week werkt bij de coronahulplijn. "Er was een probleem met het toestel, dus ik had hem teruggebracht naar MediaMarkt. Daar had ik mijn geld teruggekregen. Ik ben voor mijn werk afhankelijk van mijn telefoon, dus ik had direct een nieuwe nodig. Door de coronamaatregelen kon ik alleen op ­afspraak terecht bij de winkel."

"Toen ben ik op Marktplaats gaan kijken. Daar zag ik een aantal gebruikte toestellen, maar ik wilde een nieuwe. Op een gegeven moment vond ik een iPhone 12 Max die werd aangeboden in een gesealde doos voor 1100 euro. Daarop heb ik contact ­opgenomen met de verkoper, hij klonk als een jonge Amsterdamse jongen. Hij zei dat ik naar een adres in de Van der Pekbuurt moest komen, dan kon ik hem ophalen."

Bij de woning aangekomen, zaterdag 17 april, doet een wat ­oudere man open. Wat opvalt, is dat hij een andere stem heeft dan de jongen die ze eerder sprak. De man laat het toestel in het doosje zien. "Het zag er goed uit, dus toen heb ik betaald."

Bij het verlaten van de woning ziet ze nog een ander meisje, dat ook een telefoon komt kopen. Daar slaat ze weinig acht op. Thuis probeert ze om het officiële Applehoesje van haar oude telefoon om het nieuwe toestel te doen. "Het paste niet. Ik kon mijn pink tussen de rand van het toestel en het hoesje doen. Toen wist ik: dit is nep. Ik heb eerst geappt: 'Kunt u me even bellen?' Geen reactie. Daarop heb ik met de ver­koper gebeld. Hij zei: 'Het kan niet nep zijn, het is geseald.' Daarop heb ik foto's gestuurd, maar hij bleef erbij dat het een echt toestel was."

"Toen werd ik boos. Ik wilde gewoon mijn geld terug." Haar 21-jarige broer gaat, samen met een vriend, met haar mee naar Noord. "We hebben aangebeld bij de man bij wie ik het toestel had opgehaald. Hij biechtte op dat hij werkte voor een paar jongens. Hij was afhankelijk van hen. Hij verkocht namens hen de toestellen en verdiende daar dan ook wat aan. Hij zei: 'Die jongens staan om de hoek'."

Bedreigd door vijftien man

Vanaf dit moment lopen de verhalen uiteen.

"Ik ben met mijn broertje naar een auto om de hoek gelopen", vertelt het slachtoffer. "Daar ­zaten mensen in. Ik heb gezegd: 'Kan ik wat vragen?' Op het moment dat ik op het raam klopte, gaf hij gas. Ik belandde op de motorkap en toen reed hij achteruit. Daardoor rolde ik ervanaf en viel ik op de grond. Vervolgens reed hij over mij heen. Ik rolde onder de wielen mee en toen reed hij nog een keer over mij heen. En nog een keer. Daarop heeft iemand me onder de auto vandaan gevist en aan de kant van de weg gelegd."

"Ik ­begon heel hard te gillen. Mijn kleren waren ­kapot gescheurd, ik was naakt. Ik had alleen mijn jas nog aan. 'Ben je verkracht?' vroeg een vrouw die naar buiten kwam en me zag liggen. Ik zei: 'De jongens daar hebben me aangereden.' Mijn broertje riep tegen omstanders: 'Geen ­foto's maken, dat is mijn zus!'"

"Ik had zo veel pijn. Ik schreeuwde: 'Ik voel mijn benen niet meer!" Naar haar idee duurde het eindeloos voordat de ambulance er was. In de tussentijd viel ze geregeld weg. "De vrouw die bij me was, heeft me erbij gehouden."

In het ziekenhuis hoort ze dat ze opnieuw zal moeten leren lopen. Ze realiseert zich dat ze ­geluk heeft gehad. "Als hij over mijn hoofd was gereden, was ik dood geweest."

Gouden tand

De man die over haar heen is gereden, houdt er een andere lezing op na. Volgens zijn advocaat Tony Boersma is er sprake van een uit de hand gelopen misverstand. Zijn cliënt, een 23-jarige taxichauffeur, ontkent in elk geval dat hij de verkoper van de iPhone is geweest. Bij de politie legde hij een emotionele verklaring af. Daarin heeft hij verteld dat hij met een vriend in zijn ­auto een videospelletje zat te spelen, toen hij werd aangesproken door twee jongens. Die ­wilden weten of hij ene 'Jacob' kende. Toen hij dit ontkende, zou er gezegd zijn: 'Dat zullen we zien.'

Daarop kwam er, volgens hem, een groep van circa vijftien man op zijn auto afgerend. Onder hen bevonden zich ook twee of drie meisjes. De groep begon op zijn auto te slaan. Een jongen met een gouden tand zou zelfs een vuurwapen hebben gepakt en gedreigd hebben hem dood te schieten. Een van de meisjes zou hebben ­geschreeuwd dat hij zijn iPhone moest geven. Daarop werd zijn deur opengetrokken en kreeg hij klappen. Hij zou met een krik, die zijn belagers uit zijn kofferbak hadden gepakt, op zijn achterhoofd zijn geslagen.

Naar eigen zeggen stond hij doodsangsten uit. Hij heeft verklaard meerdere keren 112 te hebben gebeld. Toen zijn belagers op hem in bleven slaan, probeerde hij uit alle macht aan hen te ontkomen. Met zijn Golf reed hij vervolgens tegen een geparkeerde auto en tegen een lantaarnpaal aan. Of hij over een meisje heen is gereden, kan hij zich niet meer herinneren. Ook heeft hij aangegeven dat hij aangifte wil doen van poging tot doodslag.

Poging tot doodslag

"Hij vindt het heel erg wat er met haar gebeurd is. Hij heeft gezegd dat hij wil weten hoe het met haar gaat", zegt Boersma. "Hij heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek en bijvoorbeeld de inlogcodes van zijn Marktplaatsaccount ­gegeven. Die had hij jaren geleden voor het laatst gebruikt. Ze hebben hem voor iemand ­anders aangezien. Hij had helemaal niks te ­maken met de telefoondeal."

Of daarin de reden ligt dat de bestuurder van de auto en zijn bijrijder alweer op vrije voeten zijn, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet bevestigen. Beide mannen, Amsterdammers van 23 en 26 jaar, worden nog altijd verdacht van poging tot doodslag. Voor de zaak zijn in totaal zeven mensen aangehouden geweest. Vier personen (twee 21-jarige en twee 22-jarige mannen uit Amsterdam) worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een 64-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.

Dat de verdachten inmiddels weer vrij rond­lopen, steekt het slachtoffer. "Dat ik met een groep mensen kwam, is onzin." Dat de man die over haar heen is gereden mogelijk niet de Marktplaatsoplichter is, gaat er bij het 24-jarige slachtoffer niet in. "Ik heb een enorme woede in me. Ik wil dat het ware verhaal naar buiten komt."