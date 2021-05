Horeca, cultuur, zwemmen: in Hongarije mag je met een immuniteitspasje weer van alles doen. In theorie. De praktijk lijkt iets weerbarstiger.

Dávid Váradi slaat zijn portemonnee open. "Dit is hem dan!" Hij trekt zijn gloednieuwe immuniteitspasje uit het hoesje. Het plastic kaartje is sinds deze week felbegeerd in Hongarije, dat als een van de eerste EU-landen meer vrijheden geeft aan gevaccineerden.

Váradi kreeg het kaartje drie weken geleden al in de bus, alleen toen kon hij er nog niets mee. Premier Orbán had aangekondigd dat zo gauw als 4 miljoen mensen ten minste één prik binnen zouden hebben, het volgende stadium van heropening aan zou breken. Dat bleek het moment dat het pasje ineens in een gouden ticket veranderde: je mag er sinds afgelopen week mee binnen zitten in cafés en restaurants, je mag ermee naar het zwembad, musea, de dierentuin en de bioscoop; voor iemand met zo'n pasje wordt alles ineens weer toegankelijk.

Willekeur

Toch lijken nog maar weinig mensen in Boedapest echt gebruik te kunnen maken van die herwonnen vrijheid. Váradi loopt door zijn geliefde Újlipótváros: een hippe buurt in Boedapest vol horeca en delicatessenwinkels. Na een week van stralend lenteweer komt de regen nu met bakken uit de hemel vallen - in dat opzicht is een pasje waarmee je overal naar binnen mag vanavond geen overbodige luxe.

Het is de eerste keer dat Váradi gebruik gaat maken van zijn nieuwe vrijheid: zijn vriendin heeft er nog geen, dus samen kunnen ze nergens heen. Dat lijkt voor meer mensen een probleem; wanneer het pasje opgestuurd wordt en aan wie, lijkt voorlopig nog van willekeur aan elkaar te hangen. Officieel hebben mensen acht dagen na de eerste vaccinatieprik recht op zo'n immuniteitsbewijs, maar in de praktijk kan het ook weken of zelfs maanden duren voordat het pasje eindelijk aankomt. En dan moet je dus nog maar net vrienden hebben die hun gouden ticket ook al binnen hebben.

Onverbiddelijk

Sommige mensen proberen daarom met het papieren kaartje dat ze bij hun vaccinatie kregen binnen te komen. Bij de ingang van restaurant Dunapark, in een mooi Bauhaus-pand op de hoek van het park, is zo'n discussie gaande. Twee bevriende stellen willen samen uit eten, maar terwijl het ene stel twee versgedrukte plastic pasjes kan laten zien, heeft het andere stel alleen zo'n papieren kaartje mee.

Dat is écht niet genoeg: de ober is onverbiddelijk. Nogal beteuterd staat het pasjesloze stel even later in hun regenjassen en blauwe wegwerpmaskers bij de uitgang genoeg moed te verzamelen om weer de gure avond in te stappen. Hun vrienden worden intussen van hun jassen verlost en naar een tafeltje aan het raam begeleid.

Ook niet alle horecazaken in de buurt doen mee met Orbáns grote heropening. Een pizzeria even verderop laat voorlopig nog niemand binnen zitten: ze vinden het nog te vroeg.

Geen groepsimmuniteit

Het aantal nieuwe infecties dat er per dag bijkomt, daalt al een paar weken; begin april waren er nog dagen met bijna tienduizend nieuwe infecties per dag, inmiddels schommelt het aantal dagelijkse nieuwe infecties ergens tussen de duizend en tweeduizend. Maar in april had Hongarije, naar aantal inwoners, nog het hoogste sterftecijfer ter wereld: bijna tweehonderd doden per dag.

Experts wijzen er bovendien op dat het beleid van de Hongaarse regering - het koppelen van versoepelingen aan numerieke mijlpalen die bij het vaccineren behaald worden - geen wetenschappelijke basis heeft: er is immers nog lang geen sprake van groepsimmuniteit. Het percentage mensen dat volledig is gevaccineerd, ligt momenteel net boven de 20 procent.

Onwennig

Bij Babka, het mezzerestaurant waar Váradi uiteindelijk naar binnenloopt, is nog geen politie langs geweest om te controleren of de gasten wel echt zo'n pasje bij zich hebben. Toch nemen ze er bij de ingang ruim de tijd voor om te controleren of het kaartje wel echt is en of de gegevens corresponderen met die op de identiteitskaart die erbij overhandigd wordt.

"Tsja", zegt de dienstdoende serveerster, "na zoveel maanden dicht te zijn geweest, gaan we nu natuurlijk écht geen boete en tijdelijke sluiting riskeren".

Voor Váradi voelt het nog onwennig, zoveel informatie over jezelf prijsgeven wanneer je een restaurant binnenloopt. Hij lacht. "Hoe weet ik dat de serveerster me straks niet ineens op Instagram gaat stalken?"