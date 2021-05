Werkgevers die hard zijn geraakt door de coronacrisis kunnen op dit moment het volledige vakantiegeld niet uitbetalen. Links en rechts horen werknemers dat ze het deze maand pas deels krijgen. Of later.

Het is een blok aan het been van sommige ondernemers, zeggen werkgeversverenigingen ONL en mkb-Nederland over het uitbetalen van vakantiegeld aan werknemers in coronatijd. Met name in noodlijdende sectoren als de horeca, de kermissector en de evenementenbranche vragen zij om coulance van personeel.

Dat leidde de afgelopen dagen tot vakantiegeldklachten bij rechtsbijstandsverlener DAS. "Werknemers bellen ons op omdat hun werkgever het geld later of gespreid over een aantal termijnen wil betalen", zegt Pascal Besselink, arbeidsjurist bij DAS.

Klachten stromen juist nu binnen

"Met zo'n verzoek hoeven werknemers niet akkoord te gaan", zegt Besselink. "Juridisch gezien mag er niet eenzijdig worden afgezien van het betalen van vakantiegeld. Het staat een werkgever wel vrij om in goed overleg met alle werknemers te zoeken naar een oplossing. Zoals het vakantiegeld voor één keer gespreid over een paar maanden betalen."

Dat de klachten juist nu binnenstromen, is niet zo gek. Mei en juni zijn de maanden dat het jaarlijkse vakantiegeld bij de meeste bedrijven wordt uitgekeerd. Werkgevers betalen dan boven op het gewone salaris eenmalig een bedrag van minstens 8 procent van het brutoloon.

Hoeveel klachten DAS tot nu toe precies binnen heeft gekregen over het vakantiegeld heeft de dienstverlener niet bijgehouden. Volgens Besselink komen er wel elke dag meldingen over binnen. Hij snapt waarom.

"Mensen rekenen op dat geld en nu er zicht is op mogelijke versoepelingen wil iedereen heel graag op vakantie."

Minder vet op de botten

Volgens Hans Biesheuvel van werkgeversvereniging ONL hakt de maand mei er bij bedrijven altijd al in. Maar in coronatijd is het uitbetalen van de vakantietoeslag extra pittig.

"Het is de tweede keer dat bedrijven het vakantiegeld moeten uitbetalen in coronatijd. Vorig jaar zat er bij veel bedrijven nog wat vet op de botten van voor de crisis, dit jaar is dat minder."

Onvoorziene uitgave

Volgens vakbond FNV is dat nog geen reden om met vakantiegeld te gaan schuiven. "Het gaat hier niet om een onvoorziene uitgave, het is de bedoeling dat werkgevers hier een jaar lang elke maand iets voor opzij zetten", legt een woordvoerder van de vakbond uit.

FNV raadt hun leden dan ook aan niet zomaar een compromis te sluiten over hun vakantiegeld en kritisch te kijken naar of het echt zo slecht gaat met hun bedrijf.

"Mensen die niet zoveel verdienen hebben het vakantiegeld vaak hard nodig om de gaten in hun huishoudbegroting te dichten", zegt de bond over het belang van het tijdig uitkeren van vakantiegeld.

Noodsteun van de overheid

Dat klopt, zegt Biesheuvel. "Maar sparen was voor ondernemers in sommige sectoren het afgelopen jaar onmogelijk, omdat deze vanwege de coronamaatregelen de deuren moesten sluiten. En als er niets binnen komt kun je ook niets opzijleggen", redeneert hij.

FNV benadrukt dat de door de crisis getroffen werkgevers gebruik kunnen maken van de noodsteun van de overheid, zoals de NOW-regeling waarmee een deel van de loonkosten door de overheid worden gedekt. Bij het berekenen van de hoogte van die steun is ook de vakantietoeslag meegenomen.

"De NOW-steun is voor het betalen van de vakantietoeslag vaak niet toereikend omdat het maar een deel van de loonkosten dekt. Ondernemers moeten er dus zelf nog op toeleggen. In sectoren waar de inkomsten volledig zijn weggevallen gaat het dan hard", laat een woordvoerder van werkgeversvereniging mkb-Nederland weten.

De werkgeversclub komt daarom met een oplossing waar Biesheuvel ook voor pleit. "We denken aan een maand extra NOW-compensatie of een eenmalige extra uitkering binnen die NOW."

De finish in zicht

Nu dat er nog niet is hopen de werkgeversverenigingen dat ondernemers die in zwaar weer zitten er in goed overleg uitkomen met hun werknemers. Biesheuvel: "Het zou zonde zijn als bedrijven door het uitbetalen van het vakantiegeld op de fles gaan, juist nu de finish in zicht is en sectoren langzaam open gaan."

Hij heeft goede hoop dat dat lukt. "De werknemers die in getroffen sectoren nu nog op de loonlijst staan, willen echt wel graag bij het bedrijf blijven, dus die zullen vast bereid zijn mee te denken. Andersom willen werkgevers dit ook goed doen omdat ze hun mensen niet kwijt willen. Straks trekt de economie weer aan en dan hebben ze iedereen weer keihard nodig", zegt Biesheuvel.