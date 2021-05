Help! Wat doe je als je een verwarde man of vrouw tegen het lijf loopt? Afwimpelen? Vragen stellen? Meevoeren? De politie bellen? Er is geen simpel recept en maar één ding is écht zeker. De kans dat je op straat iemand met dementie treft, groeit met de dag.

Zet dat beeld van een kwijlend hoopje mens in een rolstoel dat apathisch voor zich uit zit te kijken in het verpleeghuis maar uit je hoofd. "Die zijn er, maar dat is echt maar een heel klein percentage. Tachtig procent van de mensen met dementie leeft gewoon thuis. Die komen we tegen in de supermarkt en op straat, in de bibliotheek of op vakantie", zegt Pauline Klerkx van het Odensehuis Schouwen-Duiveland.

Hoe herkennen

Het is haar missie om dat beeld dat veel mensen hebben een beetje bij te stellen. Nu zijn er zo'n 280.000 mensen met dementie in Nederland, maar verwacht wordt dat dat aantal over 15 jaar is verdubbeld. "Dus is het óntzettend belangrijk dat wij goed leren hoe we mensen met dementie herkennen en ook leren hoe we met deze mensen om kunnen gaan."

Vanuit het Odensehuis in Zierikzee wordt hard gewerkt aan een dementievriendelijk Schouwen-Duiveland. Medewerkers van supermarkten en winkels, ambtenaren van de gemeente maar ook verenigingen, serviceclubs en inwoners kunnen een (gratis) training volgen. Misschien wel de meest cruciale les die mensen leren: "Er is niet zoiets als een quick fix, een snelle oplossing. Het állerbelangrijkste is dat je met mensen met dementie meebeweegt."

Agressie steekt de kop op

Want zoveel mensen, zoveel smaken. Niet alleen karakters en situaties verschillen, er zijn ook nog eens tientallen verschillende vormen van dementie. Bij de één lijkt het geheugen nog redelijk te functioneren, maar steekt agressie opeens de kop op. Bij de ander is fysieke stijfheid een hot item en komt depressie om de hoek kijken. En om het nóg ingewikkelder te maken: iemand die vergeetachtiger wordt, heeft niet per definitie dementie.

"Eigenlijk zijn het bijna altijd meerdere signalen die je in de gaten moet houden. Het is niet het één of het ander", geeft Klerkx aan. Mensen kunnen moeite krijgen met taal, zowel met lezen en schrijven als met begrijpen. Ze kunnen vergeetachtig worden of spullen kwijt raken. Weten opeens niet meer hoe ze een kop koffie zetten of een andere dagelijkse handeling moeten uitvoeren. En zo zijn er nog meer tekenen die kunnen wijzen op dementie: je vergissen in tijd en plaats, moeite hebben met zien, je terugtrekken uit sociale activiteiten of onrustig zijn.

Aan de kassa of balie

Niet alleen komen er in de nabije toekomst in rap tempo meer mensen met dementie bij, de kans dat het gaat om je buurman of iemand die bij je aan de kassa of balie staat wordt ook steeds groter. Precies daarom vindt Klerkx het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen geïnformeerd worden. Dat doet ze onder meer door met behulp van interviews met mensen met dementie zoveel mogelijk 'gezichten' van de ziekte te laten zien. "Dat zijn allemaal mensen die wel dementie hebben maar absoluut niet in een tehuis horen. Dat zijn mensen die gewoon vol in het leven horen te staan."

In meerdere Zeeuwse gemeenten wordt gewerkt aan een dementievriendelijke gemeente. Onder meer Veere, Kapelle en Borsele zijn actief.