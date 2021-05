Taiwan speelt een hoofdrol in de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Met veel militair vertoon proberen de mogendheden elkaar bij Taiwan in toom te houden. Vijf vragen over een explosief dossier.

1. Waarom is Taiwan zo in het nieuws?

De Straat van Taiwan is het toneel van militair machtsvertoon. Chinese oorlogsschepen patrouilleren in de 180 kilometer brede zee-engte die het Chinese vasteland scheidt van het eiland Taiwan. De Chinese luchtmacht heeft het Taiwanese luchtruim dit jaar al met 260 vluchten geschonden.

In reactie laten de Verenigde Staten, bondgenoot van Taiwan, zich gelden met patrouilles van hun marine. Vorige maand voer het Chinese vliegdekschip Liaoning zij aan zij met de USS Theodore Roosevelt. De VS geeft hiermee een dubbel signaal af: handen af van Taiwan, én de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Taiwan zijn internationale wateren.

2. Waarom richt China zijn pijlen op Taiwan?

In de ogen van Peking is Taiwan een afvallige provincie die moet terugkeren in de Chinese moederschoot. Het slepende conflict ontstond in 1959, toen Tsjang Kai-sjek, de door Amerika gesteunde leider van de Nationalistische Partij, de burgeroorlog met de communisten van Mao Zedong verloor en naar Taiwan vluchtte.

Daar werd de Republiek China opgericht. Sindsdien spelen Peking en Taipei een kat-en-muisspel. Taiwan durft het niet aan officieel de onafhankelijkheid uit te roepen, omdat China dan dreigt met een invasie. Daar staat tegenover dat Peking al tientallen jaren de relatie van het eiland met de VS tolereert.

Bij Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan klinkt steevast luid protest van China, maar het land verbindt er geen zware consequenties aan.

3. Hoe denken de 23,5 miljoen Taiwanezen over China?

De jongere generaties in Taiwan hebben geen echte historische band met het Chinese vasteland. Voor hen is China een buitenland met een verkeerd politiek systeem. Steeds meer Taiwanezen koesteren hun democratie en hun vrijheidsdenken, ze wijzen de oude gedachte dat zij onderdeel zijn van één China faliekant af.

De eis om de onafhankelijkheid uit te roepen groeit. Twee verkiezingszeges van president Tsai Ing-wen, in 2016 en 2020, zijn daar een politieke bevestiging van.

Haar Democratische Progressieve Partij is opgericht met de belofte van onafhankelijkheid, een stap die China een oorlogsverklaring noemt. Sinds Tsais aantreden heeft China de communicatie met Taiwan afgesloten, reis- en handelsbeperkingen ingesteld en het militaire tromgeroffel flink opgevoerd.

4. Hoe reageren de Verenigde Staten?

Op Taiwan is de roep om een eigen staat extra aangewakkerd sinds het aantreden van Donald Trump. De 45ste Amerikaanse president had lak aan Chinese gevoeligheden omtrent Taiwan. Hij verstevigde de banden met de bondgenoot met forse wapenleveranties, waaronder gevechtsvliegtuigen, diplomatieke bezoeken aan Taipei en de boodschap dat China Taiwan met rust moet laten.

Dat was voor veel Taiwanezen het signaal dat zij kunnen rekenen op de VS, mocht China de aanval openen. Tot nu toe geeft Trumps opvolger Joe Biden eenzelfde boodschap af. Hij noemt de Amerikaanse steun aan het eiland 'rock solid', keihard. Biden laat ook met patrouilles van de 7de Vloot in de wateren rond Taiwan zien dat China zich moet intomen.

5. Hoe groot is de kans op een gewapend conflict?

Amerikaanse topofficieren waarschuwen voor een invasie. "Ik houd er rekening mee dat China de komende zes jaar zijn dreigement zal waarmaken", zei admiraal Philip Davidson onlangs in een hoorzitting voor de Senaat. Volgens hem bevindt de VS zich dan in een ongunstige positie, omdat het land moeite zal hebben snel en adequaat te reageren.

In de strijdkrachten en onder politici wordt daarom opgeroepen de in 1973 opgeheven 1e Amerikaanse Vloot in ere te herstellen. Met mogelijk Singapore als thuisbasis voor het ontlasten van de 7de Vloot. Die bewaakt nu een te groot gebied, van de Stille Oceaan tot de Arabische Zee, inclusief de internationale wateren rond Taiwan.

Of er daadwerkelijk wapengekletter komt van de oplopende spanningen hangt toch vooral af van de vraag hoe heilig de 'rode lijnen' zijn die de hoofdrolspelers hebben getrokken. Durft Taiwan het aan om de onafhankelijkheid officieel uit te roepen? Beantwoordt China dat met een invasie? Houden de Verenigde Staten zich vervolgens aan de belofte Taiwan te beschermen? Er zijn grote oorlogen begonnen om minder.