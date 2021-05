Tranen van vreugde rolden over de wangen van Romy-Lisa Verhofstadt. Zó blij was de eigenaresse van lunchroom Bij Jan vorige week met de opening van de terrassen. De tranen kwamen dinsdag opnieuw. Nu van verdriet: Verhofstadt moest haar terras na nog geen week al afbreken van de gemeente. 'Ik word kapotgemaakt. Waar gaat dit heen?'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Plots stonden er dinsdagmiddag toezichthouders van de gemeente voor de deur van haar zaak in winkelcentrum Dukenburg. Of ze haar terras kon sluiten en de gasten wilde wegsturen.

'We zaten bomvol'

De jonge horecaonderneemster stond perplex. "Ik wist niet wat me overkwam. We zaten bomvol, de gasten zaten gezellig te kletsen en iedereen moest opeens weg. Ik zei nog: 'Ik laat ze eerst rustig alles opdrinken.' Daarna ben ik ingestort. Jankend heb ik uiteindelijk gezegd dat de gasten niks meer konden bestellen", zegt ze geëmotioneerd.



Reden van de sluiting: het terras van Bij Jan stond in de winkelpassage en dus niet in de buitenlucht. Volgens de regels van de overheid mogen alleen buitenterrassen open.

Woedend

Absurd, vindt ze. "Ik ben woedend. Het terras stond buiten m'n eigen zaak, onder een ander plafond en in een passage waar een hoop frisse lucht waait. We hadden alles op orde. De tafels stonden zelfs twee meter uit elkaar in plaats van 1,5 meter. Dat is toch veel veiliger dan al die rijen voor Action en Albert Heijn, waar mensen geen afstand houden?"

Het personeel moet het terras van Bij Jan opruimen. Het personeel moet het terras van Bij Jan opruimen. Foto: Bert Beelen



De terrassluiting is voor de horecavrouw extra zuur, omdat ze geen overheidssteun krijgt. Verhofstadt nam de lunchroom vorig jaar na de dood van vader Jan over en beloofde hem op z'n sterfbed de zaak in ere te houden. Ze richtte een eenmanszaak op om de zaak voort te zetten. Dat deed ze ná de start van de coronacrisis, waardoor ze geen steun krijgt.

Lichtpuntje

De opening van de terrassen kwam als geroepen. Na maanden sluiting was er eindelijk een lichtpuntje. "Ik was zo gelukkig. Alleen al om alle vaste gasten weer te zien. Ik zag alleen maar vrolijke, lachende mensen. De tafels en stoelen zijn geen seconde vrij geweest, zoveel aanloop was er. En dan nu dit. Ik had al voor een maand vooruit inkopen gedaan: broodjes, koffie, frisdranken. Dat is straks allemaal over datum. Heel triest."

Toch kan de onderneemster niets tegen de sluiting doen. Een gemeentewoordvoerder wijst naar de landelijke regels die gelden. Daarin wordt nog eens benadrukt dat terrassen in overdekte winkelcentra echt niet open mogen. Verhofstadt neemt de boa's van de gemeente dan ook niets kwalijk. "Die doen gewoon hun werk. Maar dat deze regel bestaat is toch te gek voor woorden?"

Steunbetuigingen

Dat lijken de gasten van Bij Jan ook te vinden. Verhofstadt wordt op Facebook overspoeld met steun. Mensen noemen de sluiting 'schandalig', 'onbegrijpelijk' en 'te erg voor woorden'.

De onderneemster is dankbaar voor alle steun. "Ik verdien er geen euro mee, maar het is geweldig dat iedereen zo meeleeft."