Verdwijnt het Achterhoekse imago door de komst van Randstedelingen en zitten de oosterlingen wel te wachten op mensen uit het westen? Het blijkt lastig om hier een eenduidig antwoord op te krijgen. Onder de ruim vierhonderd respondenten van de enquête die onlangs op de Gelderlander stond, heerst grote verdeeldheid.

Een krappe meerderheid (51 procent) geeft aan bang te zijn dat het Achterhoekse imago verloren gaat door de 'import'. De negatief gestemde respondenten vindt onder meer dat Randstedelingen niet voldoende integreren in de Achterhoekse cultuur en te weinig aansluiten bij verenigingen en dorpsactiviteiten. Ze vrezen dat de trek van het westen naar het oosten grote effecten heeft op de eigenheid van de Achterhoek en de huizenprijzen.

De overige 49 procent ziet de komst van Randstedelingen juist wel zitten. De komst van nieuwe inwoners, geeft onder meer kleine kernen een impuls. Zo zegt een van de respondenten: 'Wees blij dat Randstedelingen hier willen komen wonen, dit houdt de dorpen leefbaar!'

Een aanwinst of niet: is het voor een Randstedeling mogelijk om te integreren in een regio met een streekvlag, dialect en eigen gewoonten? 'Ja', aldus 40 procent van de respondenten. De meerderheid (60 procent) denkt echter dat het onmogelijk is te integreren.

Of dat per se negatief is voor de Achterhoek, daar zijn de meningen over verdeeld. Sommigen zijn juist blij dat mensen uit de Randstad zich niet als Achterhoekers gedragen. 'Het is goed dat er mensen deze kant op trekken vanwege het landschap. Zij zullen het namelijk ook beschermen. De Achterhoeker doet daar te weinig aan', aldus een respondent.

Anderen dichten de Randstedelingen karaktereigenschappen toe die niet als verrijking van de regio worden gezien. Waaronder een in hun ogen meer individualistische levensstijl en onbegrip voor de manier van leven. 'Randstedelingen klagen alleen maar over lawaaiige landbouwvoertuigen en stinkende mest', staat in een van de reacties te lezen.

Goede oplossing

Ondanks de verdeeldheid over de komst van Randstedelingen, zijn de meeste respondenten ervan overtuigd dat het aantrekken van mensen van buiten de Achterhoek een goede oplossing kan zijn voor de afname van het bevolkingsaantal. De Achterhoek behoort tot de negen officiële krimpgebieden van Nederland.

Hoewel vele respondenten aangeven persoonlijk weinig van deze krimp te merken, zijn de gevolgen ze niet ontgaan. Zo laat een groot aantal mensen weten het jammer te vinden dat winkels wegtrekken, scholen moeten sluiten en sportverenigingen zich genoodzaakt zien te fuseren.

Een derde van de respondenten is minder blij met de komst van inwoners van elders. Als voornaamste reden hiervoor noemen zij dat de nieuwelingen de vraagprijs van de woningen opdrijven, waardoor er minder beschikbaar is voor starters uit de regio. Een aantal respondenten ziet daarom meer heil in het verbeteren van de infrastructuur en het aanbod van onderwijs in de regio.

De Achterhoek staat de komende jaren hoe dan ook voor een enorme uitdaging. Zonder grote veranderingen is er in 2025 een tekort voorspeld van 27.000 arbeidskrachten. Vooral in de sectoren techniek en zorg wordt een groot aantal niet in te vullen vacatures verwacht. De krimp was in 2007 in de Achterhoek voor het eerst terug te zien in de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sindsdien zijn er vele plannen gemaakt om deze krimp tegen te gaan, maar een duidelijk beeld over hoe de Achterhoek er over tientallen jaren uit zal zien, hebben de respondenten niet. Zo variëren de antwoorden van 'Grote steden met weinig groen' tot 'Net zo mooi en leefbaar als nu'. Ook voorspelt iemand: 'De Achterhoek wordt een goede mix van mensen uit heel Nederland', terwijl een andere respondent een minder positieve voorspelling doet: 'De Achterhoek is over tien jaar een achtergebleven gebied met grote problemen in landbouw en veeteelt.' De tijd zal het leren.