Het lijkt onmogelijk, maar het is echt waar. Bijen kunnen helpen om het coronavirus op te sporen. Je houdt een bij een wattenstaafje met menselijk speeksel voor. Als de bij zijn tong uitsteekt, weet je het zeker: de persoon die het speeksel afstond, heeft corona. Al wat nodig is om van een bij een corona-detective te maken, is een training van enkele minuten.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe dat kan? Bijen hebben een supersterk ontwikkeld reukvermogen. Een bij kan vluchtige stoffen op grote afstand ontdekken en herkennen. Een bloem die enkele kilometers verderop staat ruiken, is voor mensen ongekend, maar voor bijen normaal.

Hoe werkt dat dan? Mensen en dieren die het coronavirus hebben opgelopen, ondergaan veranderingen in de stofwisseling. Als je corona hebt, ga je iets anders ruiken. Die speciale coronageur kun je opvangen. Bijen kunnen binnen enkele minuten getraind worden om de geur van COVID-19 te herkennen.

Tong uitsteken voor beloning

Bijen krijgen de geur van het coronavirus te ruiken. Elke keer als dat gebeurt in de training, krijgen ze daarna suikerwater als beloning. Om dat te ontvangen steken bijen hun tong uit. Die actie wordt verschillende keren herhaald. Zo leren de bijen dat het registreren van de geur van COVID-19 een prettige beloning oplevert.

In korte tijd zijn bijen geconditioneerd. Dat wil zeggen: een bij steekt bij de geur van corona de tong uit. Ook als er geen beloning is.

In het Biosafety Lab van de Wageningen Universiteit (WUR) is uitgebreid onderzoek uitgevoerd en kregen meer dan 150 bijen een training. Daarbij werden eerst monsters van geïnfecteerde nertsen en later ook van mensen met corona gebruikt.

Start-up InsectSense

Wim van der Poel is onderzoeksleider 'Emerging and Zoonotic Viruses' aan de WUR: "De initiatiefnemer voor het inzetten van bijen om coronavirus geïnfecteerde monsters te detecteren komt van InsectSense. Dat is een start-up-bedrijfje van Wageningen Universiteit. Het inzetten van bijen om bepaalde geuren op te sporen is dan ook niet nieuw."

Aria Samimi heeft de startup BeeSense ontwikkeld Aria Samimi heeft de startup BeeSense ontwikkeld Foto: Wageningen Universiteit

Nieuw is wel de ontwikkeling van een machine die het mogelijk maakt om bijen te trainen op een eenvoudige manier. Daarvoor is door InsectSense - het nieuwe bedrijf van Aria Samimi - al een prototype ontwikkeld dat BeeSense heet. In de BeeSense kunnen verschillende 'speurbijen' tegelijk worden getraind.

De BeeSense is als diagnose-systeem ook in ontwikkelingslanden met een minder goede infrastructuur en minder toegang tot hoogtechnologische hulpmiddelen te gebruiken. Van der Poel verwacht: "Het zou wel kunnen dat de methode op korte termijn in gebieden waar laboratoriumtests niet beschikbaar zijn, wordt ingezet."

Volgens Van der Poel ondervinden bijen geen schadelijke gevolgen van de training om het coronavirus te ontdekken.

In het project hebben wetenschappers van het Entomologie laboratorium van Wageningen University & Research en Université Paul Sabatier in Toulouse (Frankrijk) InsectSense voorzien van wetenschappelijk advies.