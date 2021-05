Een wandelaar op landgoed Tongeren werd gisteren verrast door een aanval van een wildzwijn. Maar hoe ga je eigenlijk om met zwijnen als je ze in het wild tegenkomt en hoe zorg je ervoor dat je zelf niet aangevallen wordt? Boswachter Bart Smit uit Ugchelen weet veel over wildzwijnen op de Veluwe en geeft graag do's en don'ts bij een confrontatie met een wildzwijn.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Do's:

1. Herken een aanval

"Wat gisteren op landgoed Tongeren is gebeurd, is echt uitzonderlijk. Dan praat je echt over een 'Terrorkeiler', een mannetjeszwijn dat zijn dag niet had. Een dier dat gewond is, of jou als grote bedreiging ziet, zal eerder op je af komen stormen. Vrouwtjes doen als ze biggetjes hebben vaak eerst een schijnaanval, waarbij ze op je af lijken te komen, maar op het laatste moment afbuigen. Ook laten ze vaak als waarschuwing eerst een hele luide 'knor' horen. Dan moeten echt de alarmbellen afgaan en moet je rustig dekking zoeken. Het blijven wilde dieren en je weet niet wat er aan vooraf is gegaan."

2. Zoek de zwijnen nu niet op

"Landgoed Tongeren is van een particulier die grof wild heeft, wij hebben op de Veluwe het grootste areaal aan bosgebied en hier zitten veel wilde zwijnen. Wildzwijnen leven veel in grote familiegroepen samen, wat we een 'rotte' noemen. Er zijn een paar momenten in het jaar waarin we alerter moeten zijn als wandelaar. Dit is een tijd waarin de zeugen biggen hebben, die zien er uit als varkentjes in een streepjespyjama. De zeug is zeer beschermend. De dieren zijn in dit jaar ook volop op zoek naar voedsel en daarom zijn ze sneller zichtbaar voor de mens."

3. Maak bij een echte aanval geluid en maak jezelf groot

"Wildzwijnen hebben niet het allerbeste zicht. Het is het beste om als een zeug of keiler een aanval doet, veel lawaai te maken. Met een flinke schreeuw kun je het dier op andere gedachten brengen. Ook is het verstandig om een plek te zoeken waarachter je je kunt verschuilen. Klimmen in een boom kan ook een oplossing zijn, het wildzwijn zal op een gegeven moment de aanval echt wel staken. Is er geen boom voorhanden? Maak jezelf dan groot en breed."

4. Probeer weg te komen

"Blijft een dier aanvallen? De wandelaar in Tongeren heeft het zwijn van zich afgetrapt. Een zwijn dat jou eenmaal op de grond heeft gekregen zal blijven aanvallen, omdat het als een rode lap voor zijn ogen is. Hij ziet dat hij zijn tegenstander in het nauw heeft gedreven en zal op hem blijven inbeuken. Probeer hoe dan ook weg te komen. De veiligheid van de mens staat in zo'n geval echt voorop en als je een hond bij je hebt, heb je in zo'n situatie toestemming om het dier los te laten zodat het je kan helpen je te verdedigen."

5. Voel je als een gast in het bos

"Wij mensen zijn te gast in een bos. Het bos is van de wilde dieren en er is aantal spelregels. Bij binnenkomst van een bos staan de 'spelregels' duidelijk aangegeven op een bord. We wandelen netjes op de paden, want buiten de paden kom je in deze tijd op bepaalde momenten zeker wild tegen. In alle situaties geldt: blijf op gepaste afstand genieten. Zorg dat als je een wild zwijn tegen komt, dat je dan een pad terug neemt zodat je het vanaf een afstand kunt bewonderen."

Don'ts:

1. Dichtbij komen

"Probeer niet dichterbij te komen dan je al bent. Wandelaars hebben nogal eens de neiging om met hun smartphone of camera te proberen het dier te fotograferen. Als je binnen 10 meter afstand komt, kunnen ze van het geluid van de klik of de flits schrikken en tot de aanval overgaan."

Twee jonge biggen bij hun moeder. Twee jonge biggen bij hun moeder. Foto: Rob Voss

2. Hond los laten lopen

"Honden mogen niet loslopen op plekken waar grof wild gehuisvest is. Een hond is van nature een jager en een afstammeling van de wolf en zal op elk wild dat hij tegenkomt willen jagen. Zodra een wildzwijn een hond ziet en hij of zij deze bedreigend vindt voor zichzelf of voor de groep, dan zal een wildzwijn tot de aanval overgaan. Een hond aan de riem is makkelijker te corrigeren en mee te nemen, zodat het zwijn niet tot actie overgaat."

3. Voeren

"In de vakantieperiodes zien we helaas dat er mensen zijn die wilde dieren, en met name wildzwijnen, voeren in de hoop dat ze vaker terugkomen op die plek. We noemen die zwijnen 'VVV Varkens', dieren die mensen gaan associëren met voedsel. Een zwijn kan opdringerig worden en de natuurlijke angst voor de mens wordt minder. Je hebt kans dat als het dier ouder wordt en een eigen territorium krijgt, het zwijn kan aanvallen als hij voedsel wil. Gelukkig komt het zelden tot nooit tot een confrontatie zoals in Tongeren."

4. Wild op eigen houtje opzoeken

"Het lijkt spannend om zelf op zoek te gaan naar wild, maar het is niet verstandig. Staatsbosbeheer heeft verschillende wildobservatieplekken waar wild op een gepaste en veilige afstand bekeken kan worden. Heb je toch plotseling een ontmoeting, ga de dieren dan uit de weg en ga achter een boom staan als je het spannend vindt."

5. Bij zonsopgang en zonsondergang in het bos blijven

"Mensen weten dat rond zonsondergang en bij zonsopgang de dieren in de bossen te vinden zijn. Er is een reden voor dat er huisregels zijn voor het bezoek aan een bos. Daarom blijven we met klem zeggen: houd je aan de regels. Zorg dat je op tijd terug bent op de parkeerplaats. En blijf op de paden."