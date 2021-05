Gemeenten weigeren inschrijving van arbeidsmigranten in hun Basisregistratie Personen (BRP) en heffen vervolgens toeristenbelasting over arbeidsmigranten. Dat schrijnt, bijvoorbeeld nu er gevaccineerd moet worden en duizenden mensen geen oproep krijgen. Er moet wat gebeuren.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Arbeidsmigranten zijn niet weg te denken uit de Nederlandse economie. Alleen al in Twente wonen er naar schatting 12.000. Ter vergelijking, dat is een volledig gevuld Heraclesstadion Erve Asito. Van de helft van hen is niet bekend waar zij wonen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. Exacte aantallen ontbreken, omdat lang niet alle arbeidsmigranten staan ingeschreven in de gemeente waar zij verblijven.

Overijsselse gemeenten kennen dit probleem, maar het overgrote deel onderneemt vooralsnog geen actie. Tot verbazing van René Sueters, in Kampen belast met deze portefeuille: "Het is belangrijk deze problematiek serieus te nemen. Je moet er toch niet aan denken dat er in een pand brand uitbreekt en daar arbeidsmigranten verblijven van wie dat niet bekend is."

Stevige groei

Door de inzet van arbeidsmigranten is een online besteld pakketje de volgende dag nog in huis, liggen er groente en fruit van Nederlandse bodem in de schappen van de supermarkten en wordt tekort aan mankracht op bouwplaatsen opgevuld. Het aantal arbeidsmigranten in Overijssel groeit sinds 2010 gemiddeld 10 procent per jaar en dat aantal zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar groter worden. Het zijn er nu naar schatting 20.000 in deze provincie.

In opdracht van de provincie Overijssel is onderzoek gedaan naar het aantal arbeidsmigranten, de ontwikkeling daarvan en de knelpunten op het gebied van huisvesting. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het rapport 'Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten Overijssel' dat in januari 2020 is uitgebracht. Dat rapport is door een aantal gemeenten als input gebruikt voor beleid.

Niet allemaal, zo blijkt uit vragen die De Twentsche Courant Tubantia aan 25 Overijsselse gemeenten stelde. Zeven gemeenten reageerden überhaupt niet op de vragen, achttien wel. Opmerkelijk is dat Tubbergen, Dinkelland en Dalfsen aangeven niet bekend te zijn met het rapport. De gemeente Twenterand geeft in eerste instantie aan het rapport ook niet te kennen, maar laat later weten dat het rapport inmiddels is doorgelezen.

Eigen administratie

Eerst even de theorie. Iedere gemeente in Nederland houdt in een eigen administratie gegevens bij van haar inwoners. Alle administraties van alle gemeenten samen vormen één grote databank: de BRP (Basisregistratie Personen). Het luistert nauw. Iemand die verkeerd geregistreerd staat, kan dit gebruiken om bijvoorbeeld (belasting)schulden en boetes te ontwijken of te frauderen.

Een gevolg kan ook zijn dat mensen 'onzichtbaar' zijn waardoor hulp niet geboden kan worden. Dat laatste lijkt het geval bij arbeidsmigranten. Die moeten - wanneer ze langer dan vier maanden in Nederland werken - zich inschrijven in de BRP maar dat gebeurt lang niet altijd. Ze zijn voor die inschrijving vaak afhankelijk van hun werkgever, vaak een uitzendbureau.

Maar ook gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de BRP. De provincie geeft in het rapport aan dat gemeenten zich extra moeten inspannen om dit voor elkaar te krijgen. Van de achttien gemeenten die reageerden op vragen, geven Wierden, Twenterand, Staphorst en Zwolle aan dat zij zicht hebben op het aantal arbeidsmigranten in hun gemeente.

Twenterand

Twenterand geeft aan dat het om een relatief klein probleem gaat voor die gemeenten. "De Twenterandse cultuur is te typeren als een hands-on cultuur. Dit houdt in dat als er problematieken spelen betreffende arbeidsmigranten, dit snel in beeld is bij de gemeente. Hierdoor kan er in veel gevallen snel en adequaat worden gehandeld", legt een woordvoerder uit.

De overige gemeenten geven aan dat zij niet volledig in beeld hebben hoeveel arbeidsmigranten er in hun gemeente wonen. 'Het is lastig die gegevens boven water te krijgen' en 'niet iedere werkgever kan hiervoor benaderd worden', wordt geschreven.

Het aantal arbeidsmigranten in Overijssel is dus gebaseerd op schattingen. Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de huisvestingsopgave is het belangrijk zicht te hebben op het exacte aantal arbeidsmigranten en de plek waar zij wonen. Dat meldt ook het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat eerder werd aangesteld.

Toch zetten, nu bijna anderhalf jaar later, vooralsnog slechts twee gemeenten in Overijssel in op een striktere registratie in de BRP; Kampen en Zwartewaterland. Almelo verricht op dit moment aanvullend onderzoek, de overige gemeenten moeten dit nog beleggen of wachten op stappen die ondernomen worden vanuit de provincie of het Rijk.

Overlast vraagt om beleid

"En dat terwijl registratie juist zo belangrijk is", zegt Rene Sueters, projectleider arbeidsmigranten voor de gemeente Kampen en Zwartewaterland. Volgens Sueters kampt iedere gemeente met deze problematiek, maar wordt dat nog niet altijd erkend. "De ene gemeente zal meer met arbeidsmigranten te maken hebben dan de andere, maar je weet pas hoeveel het er zijn als je er onderzoek naar hebt gedaan."

In Kampen is er veel tuinbouw waar arbeidsmigranten ingezet worden. Sueters: "De gemeente wilde meer inzicht in deze problematiek en een oplossing voor het huisvestingsprobleem. In Zwartewaterland ondervond men overlast, soms vanuit andere plaatsen, en is besloten dat er beleid moet komen op arbeidsmigranten."

Sueters is voor een dag in de week als projectleider aangesteld. Uit het rapport van de provincie blijkt dat Kampen 440 geregistreerde arbeidsmigranten heeft, maar een belletje langs tien tuinders leverde al 418 arbeidsmigranten op. "En dat zijn lang niet alle tuinders in de Koekoekspolder. Arbeidsmigranten worden op geen enkele wijze zodanig geadministreerd dat de gemeente er zicht op heeft. Dat moet anders."

Beter inzicht

Ook in Almelo wordt er aanvullend onderzoek verricht. Almelo is naast Enschede, Deventer, Zwolle en Hengelo een van de belangrijkste woongemeenten voor arbeidsmigranten in Overijssel. "We willen beter inzichtelijk krijgen hoeveel arbeidsmigranten werkzaam zijn binnen de gemeente en hoe en waar zij gehuisvest zijn", zegt een woordvoerder.

Het startpunt van dit onderzoek is het rapport 'Huisvesting arbeidsmigranten in Overijssel'. De aantallen arbeidsmigranten die hierin voor Almelo zijn genoemd, worden getoetst aan de hand van gesprekken met interne partijen zoals de wijkregie en gesprekken met bedrijven en uitzendorganisaties. Het onderzoek wordt deze maand afgerond.

Andere gemeenten stellen dat het allemaal geen probleem is. Zoals Oldenzaal, dat volgens de gemeente zelf geen specifieke huisvesting voor arbeidsmigranten heeft. "We hebben het beeld dat er op dit moment in Oldenzaal geen sprake is van misstanden in huisvesting van arbeidsmigranten." Bovendien is het een regionaal vraagstuk. "Wat ons betreft is het niet wenselijk om het vraagstuk enkel binnen onze gemeente op te pakken."

Waterbedeffect dreigt

Het is volgens Michiel van der Heijden, projectmanager van Bureau Legitiem, van groot belang dat alle gemeenten deze problematiek serieus nemen: "Als slechts enkele gemeenten werk maken van scherp beleid en toezicht, merken omliggende gemeenten dat. Huisvesting wordt een gemeente verderop gezocht met minder scherpe regelgeving. Hierdoor ontstaat een waterbedeffect."



Bureau Legitiem voert in opdracht van Nederlandse gemeenten inventarisaties uit om de verblijfadressen van arbeidsmigranten in beeld te krijgen. "Het zijn met name de kleine en middelgrote gemeenten die een onderzoek laten uitvoeren naar de verblijfadressen van arbeidsmigranten", zegt Van der Heijden. "Het is een intensief traject."

Het ontbreekt gemeenten vaak aan voldoende capaciteit om het onderzoek zelf uit te voeren. Toezichthouders van Bureau Legitiem bezoeken verblijfslocaties en brengen in kaart wat de capaciteit en bezetting van een accommodatie is. "Het volledig gemeentelijk grondgebied wordt onderzocht. Er wordt genoteerd wie er verblijft en wie de verblijfsbieder is."

Geen spookbewoning

Wantoestanden worden volgens Van der Heijden meteen gemeld. "Denk aan onhoudbare woonsituaties, uitbuiting, mensenhandel of drugsgerelateerde bevindingen. De controles geven een breder beeld dan alleen een correcte opgave in de BRP." Bovendien biedt Bureau Legitiem de mogelijkheid mensen ter plekke in te schrijven in de BRP. "Door deze versnelde procedure ligt er minder druk op een gemeente."

Gemeenten hebben er ook een financieel belang bij, zegt Van der Heijden. Met iedere geregistreerde inwoner in de BRP stijgt de uitkering van het Rijk. Maar er zijn meer voordelen. "Geen spookbewoning, geen oneigenlijke leegstand, het tegengaan van illegale praktijken en het voorkomen van een ramp bij bijvoorbeeld een branduitbraak. Je moet er toch niet aan denken dat er in een pand brand uitbreekt en daar arbeidsmigranten verblijven van wie dat niet bekend is."

Afgelopen weekeinde overleden nog drie Litouwers bij een brand bij een bedrijf in Werkendam. Ze woonden in een appartement boven het bedrijf. Legaal, voor zover nu bekend.

Toeristenbelasting

Ondanks de voordelen die Van der Heijden schetst, zijn gemeenten er niet altijd scherp op. Ze weigeren bijvoorbeeld arbeidsmigranten in te schrijven op een locatie die geen woonbestemming heeft. Hoewel ze verplicht zijn dat wel te doen. In de praktijk leidt dit tot het niet registreren van arbeidsmigranten die bijvoorbeeld op vakantieparken of op bedrijfslocaties verblijven.

Van der Heijden herkent dat beeld. "In ons geval geldt dat een eventuele handhavingsactie ervoor kan zorgen dat er per direct voor arbeidsmigranten vervangende woonruimte moet worden geboden door de gemeente. Door een groot gebrek aan woonruimte kan daaraan vaak niet worden voldaan. Als escape wordt hiervoor dan vaak een overgangsregeling opgesteld."



Veel gemeenten heffen toeristenbelasting over het verblijf van arbeidsmigranten. Dat ziet ook Simone Nederend, woordvoerder van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). "Er wordt op logieslocaties, specifiek bedoeld voor het huisvesten van arbeidsmigranten, toeristenbelasting geheven. Dat is niet wenselijk en daar niet voor bedoeld. Arbeidsmigranten werken en leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan de samenleving."

Op de achtergrond speelt dat er nog een gebrek aan maatschappelijke erkenning voor arbeidsmigranten is. Terwijl de komende jaren de vraag naar arbeidsmigranten alleen maar toeneemt, en dus ook het belang van goede huisvesting en registratie toeneemt.

Van der Heijden ziet overigens wel verbeteringen. "Er worden nog steeds onhoudbare situaties blootgelegd, maar over het algemeen zijn steeds meer werkgevers en bedrijven zich ervan bewust dat het geen tijdelijke situatie is."

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.