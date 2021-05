Arco Gnocchi is benoemd als eerste hoofdredacteur van Dag en Nacht. Het mediabedrijf is een van de grootste spelers in het Nederlandse podcast-landschap. "Ik wil podcasts maken waarvan mensen gelukkiger en slimmer worden."

Arco Gnocchi loopt nog wat onwennig rond op de krappe redactie van podcastnetwerk Dag en Nacht Media in Amsterdam, zijn nieuwe werkplek. Hij moet aanbellen om binnen te komen en krijgt het koffiezetapparaat zonder hulp van een collega niet aan de praat. De kersverse hoofdredacteur verontschuldigt zich: "Ik begin officieel pas over een week."

Dag en Nacht is voor de argeloze podcastluisteraar een onbekende naam, maar het bedrijf pionierde vier jaar geleden als eerste podcastproductiehuis van Nederland. Hun shows staan inmiddels standaard in de toplijstjes en werden afgelopen maand bijna acht miljoen keer beluisterd. Bekende programma's zijn De Leeuw lult, Datevermaak en Man man man, de podcast.

"Je moet Dag en Nacht zien als een uitgeverij of productiehuis. Makers kloppen bij hen, eh... ons aan met een goed idee, en wij helpen ze daarbij. De ene keer gaat het alleen om de distributie en het regelen van advertenties, de andere keer verzorgen we het hele maakproces", legt Gnocchi uit.

Arco Gnocchi wordt de eerste hoofdredacteur van Dag en Nacht. Hiervoor werkte hij bij de publieke omroep, waar hij aan de wieg stond van het jongerenkanaal NOS Stories en programma's bedacht voor BNNVara. "Het was mijn baan om vooral voor tv dingen te bedenken, maar ik kwam steeds vaker met ideeën voor podcasts."

Zijn liefde voor het medium ontstond tijdens de vele uren die hij onderweg was als redacteur van 3 op reis. "Eerst luisterde ik tijdens een lange bustocht vaak muziek, omdat ik van lezen misselijk word. Maar goede podcasts bieden het beste van twee werelden: het is alsof je een goed boek leest, terwijl je iets anders aan het doen bent."

Pak schaal

De voetbalpodcast Neutrale kijkers opende bij hem de ogen. "Ik dacht vooraf: leuk, twee jongens gaan over het WK in Rusland praten. Maar in de praktijk ging het heel weinig over voetbal, maar ook over allerlei irrelevante randzaken. Ik had echt zin om terug te praten toen ik hier voor het eerst naar luisterde. Die sensatie was nieuw voor me. Het was ook de inspiratie voor mijn eigen voetbalpodcast." Samen met VI-journalist Freek Jansen maakt hij de Pak schaal podcast over Ajax.

Een grootse visie voor de toekomst van Dag en Nacht kan Arco Gnocchi niet uiteenzetten. "Die heb ik nog niet", vertelt hij. "Ik wil graag podcasts maken waarvan mensen gelukkiger en slimmer worden, het liefst tegelijkertijd. En daar heeft Dag en Nacht er al een hoop van. Ik ben blij als we die beter kunnen maken, en er een aantal mooie aan toe kunnen voegen." Zo fantaseert hij hardop over nieuwe podcasts over geopolitiek, geschiedenis of de sportzomer.

Eén onderwerp staat wel al op de agenda: diversiteit binnen Dag en Nacht Media. Met de toevoeging van Gnocchi bestaat de leiding van het bedrijf uit drie witte mannen uit de Randstad van rond de 40 - niet bepaald een afspiegeling van Nederland, beseft ook Gnocchi: "Laatst hadden Tim (de Gier, een van de oprichters, red.) en ik zelfs hetzelfde overhemd aan."

Diversiteit

De nieuwe hoofdredacteur vindt dat hij zich niet met mooie beloftes, maar met daden moet bewijzen. "Zeker als witte man van middelbare leeftijd, zoals ik, klinkt elke zin over diversiteit als een holle frase. Maar als er een manier is waarop we onze naam als grootste podcasthuis van Nederland kunnen verspelen, dan is het door er geen aandacht te schenken. En dat gaat dan niet alleen over diversiteit in culturele achtergrond, maar ook over geografische spreiding van de makers of de leeftijden. Ik wil podcasts maken voor mijn kinderen en voor mijn ouders."

Gnocchi gaat de komende tijd gebruiken om uit te zoeken wat zijn positie als eerste hoofdredacteur van 's lands grootste podcasthuis precies is. "De eerste weken past mij vooral bescheidenheid - ik weet nog niet eens hoe ik een kopje koffie zet. De dromen moeten groot zijn, maar de passen klein."