Al sinds zijn jeugdjaren is Mierlonaar Mark Keulens fan van clown Bassie en acrobaat Adriaan. Waarom? 'Dát gaan we eens eventjes aan de binnenkant van onze ogen bekijken!'

Het kan niet missen, hier woont een Bassie en Adriaanfan. Op de oprit van de 25-jarige Mierlonaar staat een rode Honda Prelude geparkeerd. Rood met geel en met wimpers aan de koplampen, precies zoals de auto in veel afleveringen van de broers Van Toor.

In de huiskamer van Keulens staan twee grote vitrinekasten, vol met Bassie en Adriaanitems. Van videobanden, cassettebandjes en cd's tot fietsbellen, puzzels, poppen, stripboeken en zelfs Bassie en Adriaanbier. Keulens: "Mijn oudere broer was een grote fan van Bassie en Adriaan. Hij overleed helaas op jonge leeftijd. Ik kreeg zijn videobanden. Net als mijn broer werd ik fan van de clown en acrobaat."

Aan alles evenveel waarde

Wat begon met een paar videobanden met afleveringen over de avonturen van de clown en de acrobaat, is uitgegroeid tot een flinke verzameling een kwart eeuw later. Een favoriet item heeft Keulens niet. "Ik hecht aan alles evenveel waarde." Een legertje familie, vrienden en kennissen zoekt met Keulens mee om zijn verzameling uit te breiden. "Ik struin tweedehands winkels en rommelmarkten af en ik heb veel contact met andere verzamelaars, zodat we onderling kunnen ruilen."

Foto: Sem Wijnhoven/DCI Media

Zelfs zijn huwelijk, op 10 juli 2020, stond in het teken van zijn idolen. "Mijn vrouw Marcella en ik reden naar onze trouwlocatie in mijn Bassie en Adriaanauto, met daarachter de originele Bassie en Adriaancaravan. Die mocht ik lenen van de eigenaar."

Op één van de bruidstaarten was een grote foto afgebeeld van het duo. Er waren ballonnen in 'hun' kleuren: rood en geel. "Eén van de mooiste moment van mijn trouwdag was toch wel de persoonlijke videoboodschap van Aad 'Adriaan' van Toor. Vanuit zijn woonplaats in Spanje sprak hij ons toe. 'Dat jullie huwelijk net zo wordt als het Spaanse weer. Elke dag zon en slechts af en toe een klein onweersbuitje'. Mooie woorden, toch?"

Respecteer het privéleven

Keulens heeft zijn idolen een aantal keren mogen ontmoeten. "Met name met Aad van Toor heb ik een klik. We mailen zo af en toe, maar niet al te veel. Ik respecteer het privéleven van mijn idolen en wil hen vooral niet lastigvallen."

Hij is trots op zijn verzameling. Waarover hij wel zweeg tijdens zijn middelbare schooltijd. "Ik vertelde niemand over mijn verzameling. Op advies van mijn vader, die was bang dat ik er misschien mee gepest zou worden." Vrienden zagen echter steeds vaker op sociale media een post van hem voorbijkomen over zijn passie. "Ik kreeg gelukkig alleen maar leuke reacties." Met een grijns: "En als mensen mijn interesse raar vinden? Dan zeg ik: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen."

Werklust en ambitie

Bassie en Adriaan, dat is een oer-Hollands product, legt Keulens uit. "Bas en Aad van Toor zijn twee broers die armoede hebben gekend. Hun ouderlijk huis is in hun jonge jaren in de oorlog gebombardeerd en ze hebben nooit iets gehad. Hun werklust en ambities hebben de broers ver gebracht. Ze hebben keihard gewerkt en hun droom laten uitkomen en dat vind ik knap en bijzonder."

Regelmatig gaat Keulens een stukje toeren door Mierlo in zijn Bassie en Adriaanauto. "Bassie en Adriaan is bij zo veel mensen een mooie jeugdherinnering. Als ze mijn auto zien, staan de ouders soms nog harder te zwaaien dan de kinderen."