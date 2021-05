De sociale media staan er vol mee: kaarsrechte, hagelwitte tanden. Vaak geen echte tanden, maar facings. Het laten plaatsen van een schildje over je tand is populair, maar niet zonder consequenties. Daarom wil de beroepsorganisatie voor tandartsen nieuwe regels: betere kwaliteit én een verplichte bedenktijd.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij het woord facings zie je vaak het beeld van de gebroeders Roelvink voor je. Dave en Donny reisden vorig jaar naar Turkije voor een nieuw paar hagelwitte, porseleinen tanden. In Nederland betaal je daar al gauw 500 tot 1000 euro per tand voor, in Turkije ongeveer de helft. Maar daar slijpen ze wel een groot gedeelte van je tanden weg. Toen de broers lieten zien wat er van hun tanden over was, reageerden veel mensen geschokt op de beelden. Er waren enkel nog stompjes te zien.

Als je zoveel van je tanden laat afslijpen, kun je nooit meer zonder facings. Grofweg elke tien jaar moet je je gebit dan volledig laten vervangen. Daarom adviseert Jan Willem Vaartjes, vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), om niet te jong te beginnen aan facings. Nog belangrijker: hij vindt dat er helemaal niet moet worden geslepen aan gezonde tanden. "We moeten daar voorzichtig mee zijn. Hoe meer je afslijpt, hoe groter de kans dat je tanden afsterven."

Het fenomeen facings is overgewaaid uit Amerika. Bij de KNMT hebben ze het vermoeden dat de vraag naar het plaatsen van facings stijgt, maar harde cijfers zijn er niet, omdat het vaak om niet verzekerde zorg gaat. Wel gaf een meerderheid van de tandartsen onlangs in een enquête aan dat de vraag naar cosmetische behandelingen is gestegen. "Sociale media spelen daar een rol in. Veel influencers laten hun make-over zien. Vervolgens hebben ze vaak onnatuurlijke tanden die in mijn ogen te wit zijn. Dat is zonde."

Als een patiënt de wens heeft om de kleur of positie van zijn tanden te veranderen, is Vaartjes er geen voorstander van om klakkeloos facings te plaatsen. Hij kijkt liever eerst naar andere mogelijkheden. "Is het bijvoorbeeld niet slimmer om zes maanden een onzichtbare beugel te dragen en daarna de tanden te laten bleken? Facings zijn vaak niet de eerste keuze bij gezonde tanden. Ik raad het niet af, maar bezint eer ge begint. Het is belangrijk dat patiënten zich goed laten informeren en weten wat de consequenties zijn."

"In Nederland wordt er niet zoveel aan tanden geslepen als we onlangs zagen in Turkije, maar als een tand naar voren staat, moet je wel meer wegslijpen. Maar je wilt zo min mogelijk gezond tandweefsel weghalen."

Plastische chirurgie

Volgens de vicevoorzitter moet het gebruik van facings zeker niet verboden worden, maar hij wil wel een verplichte bedenktijd invoeren, zoals bij plastische chirurgie. Daarnaast zijn ze bij de KNMT bezig om een kwaliteitsrichtlijn op te stellen voor het zetten van facings. Daarin staan onder andere de voor- en nadelen van de verschillende materialen en technieken, maar ook de eis dat iedere tandarts ernaar moet streven om een cosmetische tandheelkundige hulpvraag op te lossen met behulp van technieken die zo min mogelijk gezond tandweefsel kost.

"In Nederland heb je als patiënt veel rechten. Door de richtlijnen die we nu aan het opstellen zijn, had je een casus als die van Roelvink anders op moeten lossen. Waardoor de patiënt ook tevreden is met het resultaat, maar minder van zijn eigen tanden kwijt is."

Wel blijven daarmee de zorgen over de behandelingen in het buitenland bestaan. Volgens Vaartjes wordt een behandeling daar in één week gepropt. Mensen gaan voor een tripje die kant op en komen met een set nieuwe porseleinen tanden thuis. Maar als er daarna iets gebeurt, moet je wel terug naar bijvoorbeeld Turkije. "Wij werken hier aan wet en regelgeving voor cosmetische behandelingen, en de klachtenafhandeling is goed geregeld. Dat ontbreekt daar."

Zenuw

Nicole de Preud'homme van Restyle Your Smile in Prinsenbeek is blij om te horen dat de KNMT kwaliteitsrichtlijnen aan het opstellen is. Volgens haar wordt er in Nederland soms wel degelijk geslepen aan gezonde tanden. Misschien minder dan in bijvoorbeeld Turkije, maar het gebeurt volgens haar wel. "Hoe dichter je bij de zenuw komt, hoe groter de kans dat klachten ontstaan."

In het Prinsenbeekse mondzorgcentrum zijn ze naast de reguliere tandheelkunde ook gespecialiseerd in het plaatsen van facings. Ze werken niet met porselein, maar met composiet. Dat is een bewuste keuze.

"Het algemene beeld van facings is dat ze van porselein zijn, maar porselein is duurder en er moet vaak aan tanden geslepen worden. Composiet is een wat zachter materiaal en slijt wat sneller. Bij composiet hoef je echter niet of nauwelijks aan tanden te slijpen. In de meeste gevallen kunnen de facings indien gewenst ook weer verwijderd worden, zonder schade aan de eigen tanden."

Samen met haar man Hans bestiert Nicole de Preud'homme sinds tien jaar het mondzorgcentrum. Zo'n zes jaar geleden kwam daar Restyle Your Smile bij. Volgens de eigenaresse zijn facings al jaren onverminderd populair. Wat resulteert in een wachtlijst, terwijl het bedrijf is gegroeid van één naar vijf tandartsen die facings plaatsen. Op dit moment is het stel bezig met het opzetten van een tweede vestiging in Amsterdam, dicht bij de faculteit van tandheelkunde. "We willen graag een team van jonge tandartsen. De nabijheid van de faculteit zal daar bij helpen."

Vooral jonge mensen

In het mondzorgcentrum komen mensen uit heel het land. Ook met regelmaat bekende Nederlanders, zoals eerder Michella Kox, Samantha 'Barbie' de Jong en verschillende dj's, influencers en voetballers. Ook mensen van buiten Nederland vinden het de reis naar het Bredase dorp waard. "We zien vooral jonge mensen die bezig zijn met hun uiterlijk en daar veel geld voor over hebben. Het gebit komt vaak op de laatste plaats van lichaamsverbetering."

De Preud'homme staat achter het idee van de KNMT om een bedenktijd in te voeren. In principe hebben klanten die nu al, want na de intake duurt het ongeveer twee tot zes maanden voordat ze aan de beurt zijn.

Ook is het mondzorgcentrum terughoudend in het plaatsen van facings bij jongeren onder de 21 jaar. Het maakt een uitzondering bij een medische noodzaak. "Als mensen met een perfect gebit bij ons op een intakegesprek komen en enkel een lichtere kleur willen, behandelen we ze niet. Ze worden dan niet blijer van facings. Je moet bij een behandeling eerder denken aan scheefstand, slijtage en tandafwijkingen."