In een verpleeghuis in het Gelderse Wehl is corona uitgebroken. Bijna de helft van de bewoners is besmet. Dat is opvallend, want bijna alle inwoners hebben zowel de eerste als tweede prik gehad.

Op de dementie-afdeling van verpleeghuis De Heikant in Wehl is een corona-uitbraak vastgesteld. Twaalf van de 29 bewoners raakten besmet, terwijl zij allen gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin, dat 90 procent bescherming belooft. Slechts twee van de bewoners wachtten nog op hun tweede prik. Dat laat het verpleeghuis weten na vragen van Trouw.

Op 27 april ontdekten medewerkers de eerste besmetting bij een inwoner, die werd getest omdat hij kampte met een longontsteking. "Ondanks de vaccinaties testen we de inwoners regelmatig bij covid-gerelateerde klachten", zegt Marco Repko, specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis. "Na zijn positieve uitslag hebben we de rest van de bewoners getest." Van hen bleken er dus nog elf besmet.

De besmette ouderen hebben weinig tot geen klachten, zegt Repko. "Alleen de man met longontsteking was ziek, maar die is nu aan de betere hand." Volgens Repko tonen de weinige klachten aan dat het vaccin tot op zekere hoogte werkt. "Het lichaam herkent het virus en er vindt opruiming plaats. Daardoor is de besmetting bij veel bewoners asymptomatisch."

Bron van de uitbraak

Ook twee medewerkers werden positief getest. "Maar we weten niet of zij de bron van de uitbraak zijn", zegt Repko. "Alle medewerkers dragen beschermende kleding, maar ze werken in nauw contact met onze inwoners. Het zou ook kunnen dat zij besmet zijn geraakt door een bewoner." Het verpleeghuis is op dit moment bezig met bron- en contactonderzoek. "We hebben alle bezoekers sinds 22 april geïnformeerd dat ze zich moeten laten testen."

De uitbraak is opvallend, omdat alle inwoners van de afdeling gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin. "De eerste bewoners kregen hun prik al op 23 januari", vertelt Repko. "Dat moet lang genoeg geleden zijn voor bescherming tegen het virus."

Maatregelen getroffen

Het verpleeghuis heeft maatregelen getroffen na de uitbraak. Zo gaat het aantal bezoekers per inwoner per dag terug van twee naar een. De inwoners van de afdeling zitten op hun kamer en blijven zo veel mogelijk binnen. "En het bezoek en de medewerkers blijven beschermende kleding dragen, zoals schorten met lange mouwen en spatbrillen", zegt de arts.

De arts hoopt dat het RIVM de monsters van deze ouderen onderzoekt. "Als arts vraag ik me af: is dit een andere variant van het virus, die bijvoorbeeld besmettelijker is?" Ook vraagt hij zich af of medewerkers in verpleeghuizen op de lange termijn mondkapjes moeten blijven dragen. "Om gevaccineerde ouderen in verpleeghuizen te beschermen, is meer kennis over de aard van de besmetting nodig."