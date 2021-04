Hebben ze wel de as van hun ouders? De Groesbeekse familie Janssen is het geloof in een Nijmeegs crematorium kwijt. De urn van vader was weken zoek. Hun gecremeerde moeder kon 'opgehaald' worden, terwijl zij al maanden bij haar dochter thuis stond. 'We twijfelen aan iets waaraan je niet wilt twijfelen.'

Houdt hij me voor de gek? Even denkt Ben Janssen (62) aan een grap als broer Dick (64) op 11 maart in hun groepsapp een brief post van crematorium Jonkerbos. Wanneer de familie de as van hun overleden moeder (90) op komt halen, is de vraag. Vreemd, vinden de vijf nazaten van Diny Lamers. Want 'ons mam' staat toch al maanden bij dochter Carin (56) op de kast?

Toch maken ze een tweede ophaalafspraak. Dick en Carin - wegens corona mogen slechts twee familieleden Jonkerbos binnen - gaan eind maart naar het Nijmeegse crematorium. "Met enorme buikpijn", geeft Carin toe. "We waren zó bang dat we wéér een urn zouden krijgen. Welke as staat er dan bij mij op de kast?"

Waarom de Groesbekenaren niet gewoon zeggen dat ze de urn van moeder al hebben? Omdat ze argwanend zijn. 27 jaar eerder ging het voor hen ook al mis bij Jonkerbos. Toen met de as van vader Henk. "Het gedoe rond mam haalde die oude wond weer open", zegt dochter Marieke (59). "Ik heb wekenlang nachtmerries gehad."

Terug in de tijd, carnaval 1994. Zoals zoveel dorpsgenoten zet Groesbekenaar Henk Janssen op zondag de bloemetjes buiten. Maar hij komt nooit meer thuis. Dagen is hij spoorloos. Politie en nabestaanden kammen de omgeving uit. Eind die week wordt Janssens levenloze lichaam gevonden in het Groesbeekse buitengebied. Hij blijkt onwel geworden op de terugweg van het carnavalsfeestje.

Na zijn crematie is Janssen opnieuw kwijt. Dochter Loes (63, nu) vliegt speciaal vanuit woonplaats Miami naar Nederland voor het ophalen van de as. Tevergeefs. Want hoe ze tijdens het afgesproken afhaalmoment ook zoeken op Jonkerbos: de urn is zoek.

Pas maanden later, in de zomer, duikt de as op. Zoon Dick krijgt van het crematorium een pot met daarop enkel een nummer. "Heel vreemd. We hebben er altijd aan getwijfeld of het echt ons pap was."

De 'pot' van pap

Maar het leven gaat door. Vader Henk wordt uitgestrooid in het bos, vlakbij de plek waar hij gevonden is. De vragen over de as? De pijn? De familie laat ze voor wat ze zijn. Soms is het beter om niét te weten. Af en toe wordt er gesproken over 'de pot van ons pap'. Bijvoorbeeld als moeder Diny het heeft over háár uitvaart. Dán, zegt ze, moet er geen gedonder zijn zoals in 1994. Ze bereidt alles tot in de puntjes voor. Zet extra centen opzij voor het afscheid. Als zij er niet meer is, zullen 'de kiender gin zurg hebben'. Denkt ze.

Als Diny Lamers afgelopen augustus na negentig jaar haar laatste adem uitblaast, is iedereen erbij. Haar tien kleinkinderen, alle kinderen, zelfs dochter Loes uit Amerika. Moeder heeft weinig geleden. Tot het laatst toe op zichzelf gewoond. Een mooi leven gehad. 'Het is goed zo', klinkt het zoals bij zoveel uitvaarten. De dienst is weer op Jonkerbos. Ondanks de voorgeschiedenis met vader Henk. Dit keer gaat alles goed. Lijkt het.

De Groesbeekse familie Janssen, vlakbij de plek waar hun overleden vader is uitgestrooid. Foto: Flip Franssen

Naast de bonbonnetjes

Als de as opgehaald mag worden, is moeder niét kwijt. Sterker nog: ze staat al op tafel in de ontvangstruimte van Jonkerbos. Naast de koffie en etagère met chocolaatjes. Dochter Marieke schrikt. "Ik dacht dat de crematoriummedewerkster haar urn nog zou moeten halen, maar die pot naast de bonbons bleek mam te zijn. Ze schoven haar over tafel. 'Hier is jullie moeder'. Ik werd er onpasselijk van."

De herinneringen aan het gedoe met vader komen boven. Marieke en Dick kaarten het meteen aan. "Maar de medewerkster kapte ons meteen af", zegt Dick. "Wat wij over pap vertelden, was volgens haar onmogelijk. Er zijn zoveel controles in het crematorium. Dat hij kwijtraakte in 1994 kon écht niet gebeurd zijn."

Leugenaars

Geen fijne hernieuwde kennismaking met Jonkerbos concluderen de twee als ze hun broers en zussen bijpraten. Maar ze zijn de moeilijksten niet. Dus zand erover en wachten tot de coronamaatregelen minder streng zijn. Dán kan zus Loes naar Nederland vliegen en zullen ze de as uitstrooien. Tot die tijd blijft de urn staan. Eerst bij Marieke. Dan bij Carin. Moeder is weg, maar toch dichtbij. Fijn.

Dat gevoel slaat om als op 11 maart de bewuste, handmatig ondertekende, Jonkerbos-brief bij Dick op de mat ploft. Met dus wéér die vraag: wanneer komen ze de as van moeder ophalen? Dick houdt zich van de domme en maakt een nieuwe afspraak. Op 25 maart zijn hij en Carin welkom. Tot ze die dag aanbellen bij het crematorium. "Er staat geen afspraak", zegt de telefonist.

Na bijna tien minuten wachten, worden broer en zus alsnog binnengelaten. Dick: "Maar medewerkers bleven ontkennen dat er een afspraak was. We werden weggezet als leugenaars."

Is dit de goede as?

Maar, zo blijkt; de afspraak heeft aanvankelijk wél bestaan. Tot een Jonkerbos-medewerker er daags van tevoren achter komt dat er geen urn is. Die is in oktober al opgehaald. Het crematorium besluit de afspraak eenzijdig te schrappen, zo geeft de leiding later toe. De Janssens worden niet ingelicht.

Op uitdrukkelijk verzoek van de familie volgt een bijeenkomst met de Jonkerbos-directie. Die moet de kou uit de lucht halen, maar zorgt vooral voor nog meer twijfel bij de nabestaanden. Dochter Carin breekt na de bekentenis over de eenzijdig afgezegde afspraak. "Het crematorium heeft gewoon gelogen. Waarom moet ik dan wel geloven dat we de goede as hebben?"

Traumatisch

De boosheid en het verdriet, ze zakken maar langzaam. Hoe vaak de Jonkerbos-directie ook excuses maakt. En hoe vaak ze ook uitlegt dat het versturen van de brief voor de tweede ophaalafspraak niet meer is dan een 'administratieve slordigheid'. (Schijnbaar is een medewerker vergeten in het systeem te noteren dat de as al in oktober is afgehaald.) De woorden troosten de familie niet.

"Dit is niet meer op te lossen. We twijfelen aan iets waaraan je niet wilt twijfelen", zegt Ben Janssen over de urnkwestie rond zijn ouders. "Was het crematorium maar gelijk open geweest over die administratieve fout. Nu is ons vertrouwen weg. Of de as in die urnen echt van pap en mam is, zullen we nooit weten. Traumatisch. We delen ons verhaal in de hoop dat geen familie meer in zo'n hel terecht hoeft te komen als wij. Iedereen mag toch verwachten dat crematoria professioneel en zorgvuldig omgaan met overledenen én nabestaanden?"