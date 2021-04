Er moet een nationaal herstelplan voor de zorg komen om personeel voor te bereiden op de situatie na corona. Dan wacht een enorme berg 'inhaalzorg', maar de mentale en fysieke schade bij medewerkers is groot. 'Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren.'

Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Ze roepen het ministerie, zorgverzekeraars en anderen partijen in de zorg op om zich aan te sluiten bij het plan, waarvoor de artsen en verpleegkundigen zelf het initiatief namen.

Volgens beide beroepsverenigingen doet het zorgpersoneel door de coronacrisis al ruim een jaar meer dan eigenlijk mogelijk is. Dat leidt tot een grote fysieke en mentale belasting en tot meer ziekteverzuim onder meer door burn-outs. Volgens V&VN zit 10 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden ziek thuis, ruim twee keer zoveel als normaal.

'Dit neem je als arts mee naar huis'

Ook bij artsen eist de druk zijn tol, zegt Peter-Paul van Benthem, voorzitter van FMS. "De kritieke planbare zorg staat nu bijna overal onder druk. Behandelingen van patiënten met hartproblemen, met kanker, mensen die op wat voor complicaties dan ook afstevenen, moeten worden uitgesteld. Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat."



Daarnaast kampt veel personeel met de naweeën van een coronabesmetting, zogenaamde long covid. "We krijgen steeds beter inzicht in de langetermijngevolgen van corona", zegt Van Benthem. "Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet." Zowel voor zorgmedewerkers met een burn-out als met long covid moet er goede begeleiding komen, stellen beide partijen in een interview met deze site.

Inhaalzorg

Het herstel van het personeel is des te belangrijker, omdat hen na de derde golf een grote hoeveelheid inhaalzorg wacht. Sinds februari vorig jaar zijn nu al bijna twee miljoen mensen minder door een huisarts naar een medisch specialist verwezen dan vooraf ingeschat, blijkt uit cijfers van Zorgdomein. "We hebben echt nog geen idee hoe we dat moeten gaan doen", zegt Van Benthem.

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN: "Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren. Maar dat kan alleen als we ook nadenken over hoe we onze mensen rust geven, zodat ze fysiek en mentaal kunnen herstellen."

Het personeel in de zorg heeft het fysiek en mentaal zwaar. Het personeel in de zorg heeft het fysiek en mentaal zwaar. Foto: Rob Engelaar

Ook even over de korte termijn. Bij het bekendmaken van de versoepelingen keek het kabinet niet naar de actuele toestand in de ziekenhuizen, maar naar een model. Wat dachten jullie toen?

Buurman: "Ik dacht: het zijn echt theoretische modellen. Het is echt te vroeg. En 11 mei staat er weer een versoepeling gepland. Ik denk niet dat je dat moet doen, als je geen echte daling ziet. Het heeft heel veel consequenties voor welke zorg er door kan gaan."

Van Benthem: "Het model is deels gebaseerd op vaccinatiecijfers. Onlangs bleek dat van 2 miljoen prikken niet eens bekend is bij wie ze gezet zijn. Door de opkomst van de zelftest weten we niet precies wat de besmettingscijfers zeggen. En omdat we in de ziekenhuizen veel mensen op afstand thuis behandelen, is de druk daar echt anders dan het lijkt. Door al deze onzekerheden is het model onbetrouwbaarder dan voorheen. De situatie is gewoon ontzettend spannend."

Buurman: "Het is al heel lang code donkergrijs, in de zorg moeten we al heel lastige keuzes maken."

Van Benthem: "Ik zit hier niet om het overheidsbeleid te recenseren, ieder zijn eigen rol. Maar ik wil wel laten zien wat het voor ons betekent, en hoe het voor ons voelt. We werken onder hoge druk, het is heel onzeker, en we maken ons zorgen."

Uitval

Van Benthem komt met een voorbeeld uit zijn eigen ziekenhuis. "Een patiënt kwam hier voor een grote operatie. Vooraf was hij getest: negatief. Na de operatie kreeg hij hoestklachten, en testte hij alsnog positief. Op de afdeling werden veertien verpleegkundigen en drie artsen echt ziek, en nog eens zeven artsen moesten in quarantaine. Zes weken later is de uitval op de afdeling nog steeds 16 procent. Mensen blijven vermoeid, houden echt lang klachten."

Onder verpleegkundigen, zegt Buurman, is het ziekteverzuim nu 10 procent. "Normaal is dat 4 procent, het gaat dus om een ruime verdubbeling. Je ziet het eigenlijk overal. Niet alleen op de ic's, maar ook op de andere afdelingen, bij de ggz en in de ouderenzorg en de wijkverpleging. De schade is psychisch en fysiek. Burn-outs, maar ook mensen die long covid hebben en lang revalideren."

En dan zijn daar dus nog alle operaties die niet doorgingen, of die nooit zijn gepland omdat mensen zorg mijden. Naar schatting werden tot begin april 1,9 miljoen mensen minder naar een specialist verwezen dan onder normale omstandigheden gebeurd zou zijn, blijkt uit cijfers van Zorgdomein. "We gaan sowieso gezondheidsschade oplopen", zegt Van Benthem. "Daar zitten we volgens mij midden in. De vraag is alleen hoe groot die schade is. Ik hoorde uit mijn achterban bijvoorbeeld dat er in 2020 honderden melanomen minder zijn gevonden dan een jaar eerder. Dat scheelt gewoon levensjaren."

Als de derde golf eenmaal is gaan liggen, wacht de zorg dus veel extra werk. Dat is een moeilijke boodschap.

Buurman: "Zorgmedewerkers moeten nu al heel lang meer doen dan ze eigenlijk kunnen, ze hebben continu het gevoel dat ze tekort schieten. Mensen hebben echt rust nodig, maar er komt juist meer werk aan. Daarom moet er echt heel snel een nationaal herstelplan voor de zorg komen. We moeten nadenken hoe we mensen weer op kracht laten komen."

Van Benthem: "Wij willen bij zo'n herstelplan samen de leiding nemen, maar het is belangrijk dat iedereen aansluit. De zorgverzekeraars, het ministerie, de zorgautoriteit."

Buurman: "Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren. Artsen en verpleegkundigen moeten daarbij echt aan tafel zitten. Die hebben een goed beeld hoe we verdere complicaties van ziektes zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Maar dat kan alleen als we ook nadenken over hoe onze mensen kunnen herstellen."

Wat hebben jullie nodig?

Buurman: "Sowieso meer mensen, want er waren al enorme tekorten. We moeten daarnaast zorgen dat we het personeel vasthouden. Dan gaat het om dingen als salaris, en over ontwikkelmogelijkheden. We zien nu dat de instroom in de opleidingen wel iets toeneemt, maar dat de uitstroom nog veel groter is. De achterdeur staat wagenwijd open en die moet dicht. Daarnaast moeten mensen die kampen met een burn-out of met long covid goed begeleid worden."

Van Benthem: "We moeten ons focussen op de ramp na de ramp. Daarom is het belangrijk om de piek snel achter ons te laten. Ik roep iedereen op ons te helpen. Door je nog even aan de maatregelen te houden, bescherm je je familie, en misschien ook jezelf tegen een infectie met langdurige gevolgen. Weeg dat af tegen alles wat je eigenlijk heel graag wilt doen, maar wat nu nog even niet kan."