De opa's van Lieke van Amstel en Harry Vogels werden allebei geboren in 1893, werkten allebei bij de PTT en bouwden allebei een oorlogsverleden op. Al verschilde de insteek nogal: de één was verzetsheld, de ander lid van de NSB.

Met het verhaal van hun beide opa's had het in Wassenaar opgegroeide echtpaar Lieke van Amstel en Harry Vogels het vast goed gedaan op verjaardagsfeestjes. Had, want het verhaal kwam op die feestjes nooit ter sprake.

"Mijn opa Jan Vogels was fout in de oorlog. Hij was lid van de NSB", vertelt Harry." Over het oorlogsverleden van mijn opa werd altijd gezwegen. Ook nu, 75 jaar later, werkt het nog steeds in de familie door."



Verzetsman Bastiaan Herman, de opa van Van Amstel, was daarentegen een oorlogsheld. Hij werd opgepakt en is nooit meer thuis gekomen. Ook over hem werd niet gesproken. Gewoon omdat niemand wist wat er met hem was gebeurd.

Bastiaan Herman, opa van Lieke van Amstel. Bastiaan Herman, opa van Lieke van Amstel. Foto: Privébezit

"Mijn moeder vertelde alleen dat er in november 1944 tijdens het ontbijt op de deur gebonkt werd en haar vader werd afgevoerd", vertelt Van Amstel. "Hij had geheime telefoonverbindingen voor het verzet aangelegd met het bevrijde zuiden. Zij heeft hem die ochtend voor het laatst gezien."



Het verleden van beide opa’s begon eigenlijk pas te leven toen de moeder van Van Amstel een boek over het concentratiekamp Neuengamme onder ogen kreeg. Daarin stond de naam van haar vader vermeld als één van de omgekomen gevangenen.



De zoektocht naar waar en hoe opa Herman was omgekomen leidde naar één van de tachtig 'satellietkampen' van Neuengamme. Kamp Wöbbelin. Gevangenen moesten daar barakken bouwen om de overlevenden van de door de nazi's georganiseerde dodenmarsen op te vangen.

Mensen stierven er als ratten

Jan Vogels, opa van Harry Vogels. Jan Vogels, opa van Harry Vogels. Foto: Privébezit

Sinds 2007 bezoekt het echtpaar jaarlijks de herdenking in Wöbbelin. "Ik stond daar altijd met een gevoel van schaamte," vertelt Vogels. "Mijn opa was immers één van de mensen, die het naziregime had gesteund."



Opa Herman overleed in maart 1945, een maand nadat hij in het kamp was aangekomen. "De omstandigheden waren erbarmelijk", vertelt Van Amstel. "Het water was verontreinigd en de waterige soep moesten ze uit hun handen drinken. Mensen stierven er als ratten. De Amerikanen, die het kamp bevrijdden roken het kamp al ver voordat ze het konden zien."



Mede door de bezoeken aan het kamp werd er bij Vogels iets losgemaakt. Hij wilde meer weten over zijn 'foute' opa. Wat had die man bewogen? Wat had hij precies gedaan?

"Ik deed onderzoek bij het nationaal archief en in de kerkregisters. Ik las getuigenverklaringen en brieven. En ja, mijn opa was lid van de NSB. Maar hij had nooit iemand verraden of kwaad gedaan. Voor dat lidmaatschap is hij na de oorlog zwaar bestraft. Zijn gezin heeft enorm geleden onder zijn keuzes. Eigenlijk waren zij ook nazislachtoffers."

Verzet tegen de nazisympathieën

Vogels besloot zijn bevindingen op te tekenen in het boek Trots en Schaamte in Wassenaar. Dat werkte helend. In plaats van zich schuldig te voelen over zijn foute opa begon hij zich trots te voelen over de daden van zijn vader. Die had zich als jonge man in tegenstelling tot zijn twee broers heftig verzet tegen de nazisympathieën van zijn vader en werd daardoor het huis uitgezet.

"Dat was zo’n enorme opluchting", aldus Vogels "Trots te voelen in plaats van schaamte."

Ben Vogels, de vader van Harry (hier op de foto met Harry's moeder Jopie van Noort) verzette zich hevig tegen het de nazisympathieé van zijn opa Jan Vogels. Ben Vogels, de vader van Harry (hier op de foto met Harry's moeder Jopie van Noort) verzette zich hevig tegen het de nazisympathieé van zijn opa Jan Vogels. Foto: Privébezit

Het echtpaar onderhoudt goede contacten met het herdenkingscomité in Wöbbelin, waar opa Herman begraven ligt in een massagraf. "Mijn vader is weer thuisgekomen", verzuchtte de moeder van Van Amstel toen ze het graf bezocht.

Van Amstel zelf geeft nu lessen over de oorlog op scholen in Duitsland en vertelt daar het verhaal van haar opa. Samen met haar man organiseert ze projecten en voordrachten. De boodschap daarvan is steeds heel duidelijk: "De oorlog eiste aan alle kanten slachtoffers. Daarom mag dit nooit meer gebeuren!"