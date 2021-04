Het tijdperk-Castro is officieel afgesloten. Maar de Cubaanse oud-militair, psycholoog en dissident Guillermo Fariñas Hernandez rekent niet op verandering. 'De pandemie vormt een alibi om de Cubanen nog meer te onderdrukken.'

Het was groot nieuws in Cuba en de rest van de wereld: Raúl Castro droeg op 18 april het voorzitterschap van de Communistische Partij officieel over aan president Miguel Díaz-Canel.

Velen zien daarin het einde van het Castro-tijdperk, na een periode van ruim zestig jaar communistisch leiderschap door de broers Fidel (sinds 1959) en Raúl (sinds 2008) op het Latijns-Amerikaanse eiland.

De bekende dissident Guillermo Fariñas Hernandez blijft sceptisch. "Raúl Castro neemt officieel afstand van zijn ambt, maar de familieleden van de Castro’s zullen de macht in handen houden", vertelt hij aan De Morgen. "Zo staat de voormalige schoonzoon van Raúl Castro, Luis Rodriguez, aan het hoofd van GAESA, de zakelijke vleugel van het leger die het grootste deel van de Cubaanse economie controleert. Net zoals in Egypte en Myanmar heeft het leger in Cuba alle macht in handen."

De Castro’s waren behoorlijk repressief voor mensenrechtenactivisten. Is enige dooi mogelijk?

Fariñas: "Ook deze regering respecteert mensenrechten niet. Momenteel zijn er 140 politieke gevangenen. Zolang het ministerie van Defensie alle macht in handen heeft, zullen er politieke gevangenen in Cuba bestaan. Sinds 1987 hebben politiek dissidenten besloten om niet langer geweld te gebruiken, maar ondanks ons geweldloos verzet blijft de Cubaanse regering ons met geweld onderdrukken."

"Onze naam en reputatie worden kapotgemaakt, we worden beboet, gearresteerd, geslagen en in de gevangenis gezet. De Cubaanse regering tolereert geen tegenspraak. Als een burger luid roept: 'Wij hebben honger', dan wordt die in de gevangenis gezet omdat roepen volgens de coronamaatregelen verboden is. Wie betoogt, verstoort de openbare orde en wordt gearresteerd. Bewijsmateriaal wordt door de regering zelf gefabriceerd. Geen enkele rechter zal ooit de regering tegenspreken.

Fidel en Raúl Castro in 2003. Fidel en Raúl Castro in 2003. Foto: AFP

Hoe uit u uw verzet dan?

"Ik heb 26 hongerstakingen gedaan. Twee toen ik in de gevangenis zat en 24 op straat. Al die keren was ik bereid om voor de bevrijding van Cuba te sterven. Elke hongerstaking eindigde op een punt dat de regering mij naar een militair hospitaal meenam. Zij besloten dan of ik in leven zou blijven."

"Ik blijf geloven dat geweldloos verzet de weg naar bevrijding is, maar ik weet dat ik moet strijden tegen terroristen die aan de macht zijn gekomen door zelf geweld te gebruiken. Fidel en Raúl Castro hebben besloten om hun beste terroristen aan het hoofd van het leger, de politie en de inlichtingendiensten te zetten. Dat is de reden waarom alle gewelddadige missies tegen Cuba in de jaren 60 en 70 mislukt zijn."

"Ghandi heeft ons geleerd dat geweldloos verzet succesvol kan zijn. Wie kiest voor een gewelddadige strijd, zal immers altijd slachtoffers maken en families van hun geliefden ontnemen. Wij kiezen ervoor om democratie in Cuba te verwelkomen, zonder wraak of revanche. De weg van verzoening en vergeving is voor ons de enige manier om Cuba weer hoop te geven."

Hoe heeft de Cubaanse overheid de pandemie tot nu toe beheerst?

"De Cubaanse regering heeft de pandemie gebruikt om het hoge percentage ontevreden burgers te neutraliseren. Voor de pandemie hadden sociale media en toegang tot internet vele mensen wakker geschud. Nu kunnen protesten of betogingen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Politieke dissidenten worden nog scherper in de gaten gehouden. Zodra zij een maatregel schenden, vormt dat de aanleiding om hen te arresteren en in de gevangenis te zetten."

"De pandemie wordt door de regering ook uitgespeeld naar de buitenwereld om de rol van slachtoffer te kunnen spelen. Zo hopen ze dat het economisch embargo van de VS opgeheven zou worden. Wat duidelijk is, is dat de regering niet om zijn burgers bekommerd is."

"We weten als Cubanen maar al te goed dat Cuba nauwe banden heeft met Rusland, maar toch hebben ze bij Rusland geen vaccins besteld. Ze zetten liever alles op alles om zelf vaccins te ontwikkelen, ook al hebben ze weinig capaciteit om snel goede resultaten te halen. Welke politieke agenda speelt hier? Die om Cubanen nog langer te isoleren van de buitenwereld. Om ons te ontmoedigen, onze perspectieven af te nemen en politieke dissidenten te demotiveren."

Cuba lijkt nu al toeristen te willen lokken met gratis vaccins.

"Ach, Raúl Castro is in Cuba gekend om de leugens die hij vertelt. Ik lees elke dag alle gezondheidsinformatie die het ministerie van Gezondheid publiceert, maar daar klopt niets van. Zo zouden er in de stad waar ik woon geen quarantainemaatregelen zijn. Nochtans zitten alle wijken in mijn buurt in lockdown. Ik weet dat in de stad Villa Clara een volledige gevangenis is omgebouwd tot een ziekenhuis voor gevangenen met covid. Niemand van deze gevangenen mag contact opnemen met de buitenwereld. Familieleden kunnen aan de gevangenis eten afzetten, maar weten niet hoe het met hun geliefden gaat."

"We weten dat Cuba ondertussen vier kandidaat-vaccins heeft ontwikkeld. Nu al belooft de regering er miljoenen te produceren en ze te verspreiden naar Venezuela en Irak. Maar we weten niet of deze vaccins voldoende getest zullen worden. Op ethisch vlak is het Cubaanse regime niet te vertrouwen."