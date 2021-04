Lena Sukhoviy uit Rotterdam woonde als kind met haar ouders in Tsjernobyl en maakte daar, maandag precies 35 jaar geleden, de grootste kernramp mee die ooit heeft plaatsgevonden. De catastrofe van toen heeft haar hele latere leven beïnvloed. En toch is ze geen tegenstander van kernenergie.

Praten over Tsjernobyl? De familie Sukhoviy heeft het liever niet over 26 april 1986, toen de Oekraïne nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en door een explosie in een kernreactor wereldnieuws werd.

"Mijn moeder is gelijk in tranen als ik er over begin, mijn vader zwijgt." Maar ook oudste dochter Lena - 42 jaar, vertaalster van beroep en vanwege de liefde al 17 jaar wonend in Rotterdam - sprak er lang niet over.

"Mijn Nederlandse man weet waar ik vandaan kom en kent als arts de gevaren van straling. Maar pas sinds hij mijn verhaal heeft gelezen, weet hij ook wat ik heb meegemaakt."

Verzwegen

Het meisje zonder wortels luidt de titel van haar boek, dat bij de uitgever ligt en naar verwachting deze zomer uitkomt. Schrijven ging Lena makkelijker af dan praten, dus greep ze de coronacrisis aan om in haar Crooswijkse appartement haar verhaal in haar laptop te zetten.

"Lang heb ik mijn jeugd verzwegen zodat ik voor anderen 'normaal' zou zijn", zegt ze. "Tot ik ontdekte dat ik nooit 'normaal' was en dat ook nooit zal worden."

Hoewel ze pas 7 jaar was, staat de dag van de ramp in haar geheugen gegrift. Het was de zaterdag voor Pasen en haar moeder was in de keuken eieren aan het beschilderen en broodjes aan het bakken voor de dag erna.

Toen ze 's ochtends ging hardlopen, was het haar wel opgevallen dat zoveel brandweerwagens, politiewagens en ambulances richting Pripjat reden, de stad die naast Tsjernobyl is gebouwd om de werknemers van de kerncentrale te huisvesten. "We vroegen ons wel af wat er aan de hand was, maar hadden geen idee wat."

Lena en haar zusje bij de kerstboom in Tsjernobyl. Lena en haar zusje bij de kerstboom in Tsjernobyl. Foto: Privébezit

In de jaren tachtig had nog niemand internet, laat staan een mobiele telefoon. Het ijzeren gordijn bestond nog en de communistische almacht stelde de Russische regering in staat de kaken op elkaar te houden over de mislukte test in de kerncentrale van Tsjernobyl.

Het waren Zweedse onderzoekers die een dag later aan de bel trokken omdat een noordwesten wind een grote radioactieve wolk naar Scandinavië dreef. Op 28 april ontstonden de eerste vermoedens dat de straling uit de Sovjet-Unie kwam omdat Finse toeristen in Kiev, op twee uur rijden van Tsjernobyl, geruchten over de ramp opvingen.

Jodiumpil

Ondertussen kabbelde het leven van alledag in Tsjernobyl gewoon voort. "Iedereen had vakantie. Ik was zoals altijd buiten aan het spelen en klom in de bomen." Pas dagen na de ramp bereikten de eerste geruchten het 800 jaar oude stadje en haar 15.000 inwoners.

"Op een gegeven moment kreeg ik wel een jodiumpil en moest ik binnen blijven, maar pas op 3 mei zijn we geëvacueerd. Toen stond de politie voor de deur met de mededeling dat we voor drie dagen weg moesten zodat de huizen konden worden schoongespoeld en geventileerd."

Haar vader was inmiddels opgeroepen om met zijn binnenvaartschip ladingen zand naar de kerncentrale te varen. "Ze wisten toen nog niet waarmee ze de brand konden blussen, dus werd dat geprobeerd."

Haar moeder pakte een paar tassen met wat kleding in voor haarzelf, Lena en haar 1,5 jaar oude zusje. Niet wetende dat ze nooit meer zouden terugkeren.

"Ik heb daar alles achtergelaten. Mijn speelgoed, mijn kleren, mijn vrienden, mijn school, mijn foto's en mijn wortels", zegt Lena. "Ik ben nooit meer dezelfde persoon geweest."

Foto uit 1986 van de kerncentrale in Tsjernobyl, vlak na de ramp. Foto uit 1986 van de kerncentrale in Tsjernobyl, vlak na de ramp. Foto: EPA

Met bussen werden ze naar een veiliger oord gebracht, waar ze allereerst werden onderzocht op straling. Alleen bij Lena sloeg de meter uit, waarschijnlijk omdat ze na de ramp zoveel buiten was geweest. En omdat radioactiviteit vooral in haren gaat zitten, moesten haar lange lokken eraf.

"Ik heb gegild, want ik wilde niet worden kaalgeschoren." Een verpleegster heeft haar uiteindelijk toch van de noodzaak kunnen overtuigen. "Ze zouden uiteindelijk vanzelf gaan uitvallen."

Ze werden eerst ondergebracht bij een particulier. "Bij een oud omaatje dat niet wist wat haar overkwam. Ze kreeg ineens een vreemde vrouw met twee kinderen erbij in haar huisje. We zijn geen grote vrienden geworden."

Na drie weken ging de tocht naar een sanatorium, waar ze tot eind augustus samen in een kamer woonden. "Toen kwam papa met de sleutel voor een nieuw huis in Dneprodzerzjynsk. Hij had via zijn werk een flat gekregen, die nog moest worden opgeleverd. En daar zaten we dan, in een kaal huis met wat dekens en kussens en een paar tassen kleding."

Echo

Weliswaar kregen ze van de overheid coupons om meubels en een koelkast te bestellen, maar de winkels hadden die niet op voorraad.

"Ze moesten nog worden gemaakt", vertelt Lena. "Ik denk dat het nog 1,5 jaar heeft geduurd voordat de echo uit dat huis begon te verdwijnen. De paar stapeltjes kleren die we hadden meegenomen, konden onze eerste kast nog niet half vullen."

Het oude binnenvaartschip van haar vader, waarmee hij bluszand voor de kernreactor vervoerde, ligt nog steeds weg te roesten in Tsjernobyl. Het oude binnenvaartschip van haar vader, waarmee hij bluszand voor de kernreactor vervoerde, ligt nog steeds weg te roesten in Tsjernobyl. Foto: Privébezit

Het was moeilijk aarden in Dneprodzerzjynsk. Bewoners vreesden dat de nieuwkomers radioactief waren. Bovendien werden ze gezien als huizenpikkers. "Mensen stonden al jaren voor op de wachtlijst voor een flat en toen waren wij daar ineens. Op school werd ik gepest met mijn korte haartjes."

Haar moeder kwam bovendien niet aan nieuw werk. "Ze was kok, maar kon niet meer tegen de warmte en begon flauw te vallen." Ook Lena had last van flauwtes. "Het openbaar vervoer was voor mij een hel", zegt ze. "Daar ben ik uiteindelijk wel overheen gegroeid, maar ik mijd nog steeds druktes."

Wat ze verder overhield aan de opgelopen straling? Lena haal haar schouders op. "Ik ben in die tijd om de drie maanden onderzocht. Ik had vooral veel hoofdpijn, was heel ongeduldig en boos, maar het werd afgedaan als algemene klachten waar gewone mensen ook last van hebben", zegt ze. "Al vind ik het opvallend dat sinds ik in Nederland ben, mijn hoofdpijnen weg zijn."

Moed

Haar moeder heeft nog lang gehoopt om terug te kunnen naar Tsjernobyl, inmiddels moet ze daar niet meer aan denken. Vijf jaar geleden verzamelde Lena de moed om terug te gaan naar haar achtergelaten huis. "Ik was er aan toe om erachter te komen wat ik miste in mijn leven."

Haar inmiddels gescheiden ouders, die nog steeds in de Oekraïne wonen, wilden er niets van weten en probeerden het uit haar hoofd te praten. Maar uiteindelijk reed haar vader Lena er toch heen, zwijgend en hopend dat ze het afgesloten gebied niet in zouden komen. De bewaking liet hen toch toe. Voor vier uur.

De entree van de flat in Tsjernobyl waar waar Lena Sukhoviy opgroeide, is helemaal overwoekerd. De entree van de flat in Tsjernobyl waar waar Lena Sukhoviy opgroeide, is helemaal overwoekerd. Foto: Privébezit

De flat waar ze is opgegroeid, bleek onherkenbaar. Weliswaar wonen nog steeds werknemers van de kerncentrale in Tsjernobyl, het grootste deel van het stadje is verlaten en overwoekerd door natuur. In de entree van het gebouw groeien de bomen, binnen is alles leeg.

"In mijn gedachten woonden we in een grote flat, maar hij bleek heel klein. Ik herkende alleen een sticker van een stoomlocomotief op de muur. Die had mijn moeder er nog op geplakt."

Of ze haar wortels heeft teruggevonden? Nee, zegt ze. "Alles wat ik nodig heb, bleek al in mijn hoofd en in mijn hart te zitten. Maar mijn bezoek heeft me wel veel rust gegeven, was in die zin therapeutisch. Ik geloof ook niet dat ik er nog een keer heen wil. Al blijf ik de onderzoeken volgen die nog altijd lopen."

Spinazie

Met haar boek wil ze het verhaal van Tsjernobyl graag onder de aandacht brengen van haar nieuwe landgenoten. "Veel mensen weten nog dat ze geen spinazie mochten eten en geen melk mochten drinken, want de ramp had ook impact op een land 2500 kilometer verderop. Maar niemand weet hoe de mensen daar het hebben ervaren."

Bovendien is kernenergie nog steeds actueel. Het debat over een nieuwe kerncentrale in Nederland volgt ze dan ook met veel belangstelling. Maar bang voor kernenergie is Lena niet. "De haven van Rotterdam levert denk ik meer gevaren op."

We gebruiken met zijn allen zo ontzettend veel stroom, ik denk niet dat we zonder kernenergie kunnen. Het probleem is ook niet de kerncentrale, maar de mensen die er werken. In Tsjernobyl zijn menselijke fouten gemaakt, dat mag nooit meer gebeuren."

