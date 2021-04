De totale markt van alle obligaties is groter dan die van aandelen. Toch zijn ze als beleggingsmogelijkheid minder bekend. Wat zijn obligaties precies en waarom zou je ze willen hebben? Zes vragen en antwoorden over deze verhandelbare schuldbewijzen.

1. Wat zijn obligaties?

"Een obligatie is een soort verhandelbare lening", legt beleggingsexpert Barry Dingerdis (27) van handelsplatform DeGiro uit. Als een bedrijf geld nodig heeft, kan het aandelen uitgeven. Als je die koopt, krijg je een stukje van het bedrijf in bezit. Gaat het goed met het bedrijf dan kan je aandeel in waarde stijgen. Gaat het slecht, dan wordt het minder waard. In plaats daarvan kan een bedrijf - of overheid - ook 'vreemd vermogen' aantrekken in de vorm van een lening of obligatie. "Dan heb je dus geen aandeel in het bedrijf en ook geen stemrecht", zegt Dingerdis.

Wat je wel hebt, is een schuldbewijs met een vaste looptijd, bijvoorbeeld van vijf of dertig jaar, en een rentepercentage dat je jaarlijks voor je lening ontvangt. "Dat noem je de couponrente." Hoewel er varianten zijn, ligt bij een standaard obligatie de rente vast en betaalt het bedrijf of de overheid aan het eind van de looptijd je lening in één keer terug.

Obligaties mogen dan minder bekend zijn, de obligatiemarkt is wel groter dan de aandelenmarkt, zegt beleggingsexpert Harm van Wijk van Beleggen.com. In 2018 bedroeg de wereldwijde waarde van alle aandelen 68,7 biljoen dollar, de obligatiemarkt was anderhalf keer zo groot met een totale waarde van 100 biljoen dollar. "Vooral professionals zoals pensioenfondsen beleggen in obligaties. Zij zijn verplicht om dat met een deel van hun vermogen te doen omdat obligaties minder risicovol zijn. Particulieren kiezen vaak voor aandelen, die zijn toch sexyer."

2. Hoe werkt de handel in obligaties?

Zolang een obligatie nog een looptijd heeft, kun je haar vrij verhandelen. De koers van de obligatie wordt uitgedrukt in een percentage. De hoogte van de lening is 100 procent. Is de obligatie minder waard, dan daalt de koers naar bijvoorbeeld 95 procent. Stijgt de waarde, dan bereikt die standen hoger dan 100 procent. Die waarde wordt net als bij aandelen bepaald door vraag en aanbod.

Ook de marktrente speelt een rol bij het bepalen van de koers. Stel, jouw obligatie heeft een couponrente van 4 procent. De marktrente is echter gestegen naar 5 procent. "Dan is het interessanter om een obligatie te kopen die deze marktrente volgt. Jouw obligatie wordt dan minder waard", zegt Dingerdis. Aan het einde van de looptijd, dus als het bedrijf of de overheid de lening aflost, bereikt de obligatie weer de waarde van 100 procent.

3. Waarom zou je obligaties willen hebben?

Om twee redenen. De eerste is de genoemde koerswinst als de waarde van je obligaties stijgt. De tweede is de gegarandeerde couponrente. Dat is meestal de belangrijkste reden voor beleggers om in obligaties te investeren. Ze worden vooral gebruikt om meer zekerheid in te bouwen in de beleggingsportefeuille, verklaart Dingerdis. "Het is veel minder een 'handelsobject' dan een aandeel."

Maar de couponrente staat, net als de spaarrente, momenteel erg laag, zegt beleggingsexpert Van Wijk. "Staatsobligaties worden momenteel zelfs uitgegeven tegen nul procent rente. Die zijn nu helemaal niet interessant om aan te schaffen." Toch worden ook deze schuldbewijzen volgens hem gekocht. Bijvoorbeeld door pensioenfondsen; die zijn verplicht te beleggen in Nederlandse staatsleningen. "En ook de Europese Centrale Bank koopt obligaties op om kunstmatig de vraag en dus ook de koers op te drijven."

Gebeurt dat niet en blijft de koers van een staatsobligatie laag, dan zal de rente van nieuwe obligaties omhoog moeten om investeerders te vinden. "En als de rente omhoog gaat, stijgen de kosten voor de overheid enorm. Om die kosten weer te betalen, zal de overheid weer nieuwe obligaties moeten uitgeven. Zo ontstaat een enorme luchtbel."

4. Wat zijn de risico's?

"Een obligatie is nu bepaald geen veilige haven", zegt Van Wijk. Juist door die historisch lage spaarrente. "Want die kan alleen maar stijgen." Als dat gebeurt, zal de koers van obligaties met een lagere rente dalen. Die worden dan uiteraard minder interessant en dus minder waard. "Beleggers zullen vervolgens uitstappen", verwacht van Wijk. "En daardoor zal de obligatiekoers nóg verder dalen."

Toch zijn obligaties over het algemeen veiliger dan aandelen. "Bij een faillissement krijgen houders van obligaties namelijk voorrang op aandeelhouders", verklaart Van Wijk. De bezittingen worden bij een faillissement gebruikt om eerst de schulden af te betalen; een obligatie is een lening en geldt dus als een schuld. Pas als er daarna nog wat overblijft, gaat dat naar de aandeelhouders.

"Spreiden van je beleggingsportefeuille is belangrijk", zegt Dingerdis. "Zeker met een lager risicoprofiel is het slim om een aanzienlijk deel aan obligaties in je portefeuille op te nemen." Het rendement is doorgaans wel lager dan bij aandelen, maar ze zijn wel veiliger.

Overigens zijn de risico's natuurlijk niet bij alle bedrijven en overheden hetzelfde. Om beleggers daarover te adviseren, beoordelen ratingbureaus zoals Standard & Poor's en Moody's hun kredietwaardigheid. Een hoger risico, betekent dat een bedrijf een hogere rente moet bieden om kopers tot aanschaf te verleiden. Tijdens de kredietcrisis in 2008 was er trouwens veel kritiek op deze ratingbureaus omdat ze risico's te laag zouden hebben ingeschat.

5. Vergt het volgen veel kennis en tijd?

"Kijken naar groeiend gras is vaak spannender", zegt Van Wijk. "Er gebeurt niet zo veel mee." De looptijd beslaat vaak een aantal jaar en de rente staat immers vast. Maar net als bij aandelen kun je ook de koers van een obligatie volgen.

Dingerdis: "Stel, je hebt een obligatie gekocht tegen 101 procent en die staat nu op 105 procent: dan kun je als belegger besluiten die te verkopen."

Net als bij aandelen geldt: als je in obligaties gaat beleggen, moet je wel de risico's begrijpen. "De meeste brokers en banken stellen tegenwoordig een aantal vragen om vast te stellen of je voldoende kennis hebt om te mogen handelen", zegt Van Wijk.

6. Hoe koop je aan?

Bij verschillende online handelsplatforms kun je een account openen. "Daarin kun je je beleggingen volgen en aankopen", zegt Dingerdis. "Je kunt filteren op staats- of bedrijfsobligaties." Je ziet dan de naam van het uitgevende instituut, de couponrente en de vervaldatum.

Voor de aanschaf van obligaties betaal je transactiekosten. Die bedragen bij DeGiro bijvoorbeeld 2 euro plus 0,03 tot 0,06 procent van de waarde van de transactie, afhankelijk van het soort obligatie. Vroeger kreeg je de obligatie na aankoop thuisgestuurd. Die bestond uit twee bladen: één met informatie over de hoogte van de lening en de looptijd en een blad met bonnetjes (coupons) die je meestal jaarlijks kon afscheuren en inleveren om de rente te claimen. Tegenwoordig is de obligatie slechts een regel op het overzicht van je effectenrekening.

De minimale inleg ligt meestal rond de duizend euro. "Maar er zijn ook obligaties waar de minimale inleg tienduizend of zelfs honderdduizend euro is", zegt Dingerdis. Daarmee kan elke belegger, van klein tot groot, wel uit de voeten.

