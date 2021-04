Nederland gaat langzaam van het slot: vanaf vandaag gaan er verschillende versoepelingen in, zoals het verdwijnen van de avondklok en heropenen van de terrassen. Een gesprek tussen zes West-Brabanders. 'Als ik ergens naartoe mag door zo'n stokje in mijn neus te stoppen, doe ik het.'

Een gepeperde discussie. Zo valt de tweede bijeenkomst van dit panel het best te omschrijven. Een gesprek met tegenstellingen. Zo heeft het nieuwe panellid Henk Ligtenberg (68) een uitnodiging voor een vaccinatie gekregen, maar hij weigert vooralsnog te gaan. Terwijl Jos Kools (58) niet kan wachten: "Als mijn huisarts een AstraZeneca-vaccin over heeft, zeg ik: prik in."

Yolan Pajak (49) is voorstander van een vaccinatiepaspoort. Terwijl de 79-jarige Mariëtte Schellekens vindt dat daarmee haar vrijheid beperkt wordt. "Zoiets hebben wij in de oorlog meegemaakt, dat was niet fijn." Samen met Yoeri Martens (21) en Fred van Gaans (58) gaan ze openhartig in gesprek.

Versoepelingen

Met ingang van woensdag wordt de avondklok geschrapt, mogen terrassen en winkels onder voorwaarden open en zijn thuis en op begrafenissen meer bezoekers toegestaan. Wie gaat er meteen naar het terras?

Jos: "Ik blijf lekker thuis. Ik zit sinds het begin van de coronacrisis grotendeels in mijn eigen bubbel. Als het goed is, krijg ik begin mei mijn prik. Dan voel ik me prettiger op straat."



Fred: "Ik houd echt wel van een biertje op het terras. Maar kijkend naar het aantal besmettingen, ben ik er nog steeds niet gerust op hoor."

Henk: "Er staat nog niets gepland, maar als het zo uitkomt, ga ik wel. Ik denk dat, als je gezond bent en geen onderliggende dingen hebt, de kans dat je ziek wordt een stuk kleiner is. En je minder bang hoeft te zijn."

Yoeri: "Ik ben het met Henk eens; ik heb mezelf nooit als risicogroep gezien. Ik heb het terrasje nog niet geboekt, maar als ik van het weekend in Zeeland ben, ga ik zeker bij een strandtent zitten. Verder ben ik erg blij met de versoepelingen. Dat ik en mijn medestudenten weer een dag in de week naar de universiteit mogen."

Mariëtte: "Als ik zie dat er een plekje vrij is op het terras bij mijn favoriete zaak, ga ik wel even zitten. Ik red me wel, heb een grote sociale bubbel. Ben soms een beetje burgerlijk ongehoorzaam en ga ook tijdens de avondklok gezellig nog bij mijn buurman in de flat een borreltje drinken. Wel zou ik het fijn vinden als de grenzen weer eens opengaan, dan kan ik mijn kinderen zien."

Yolan: "Ik zou het ook fijn vinden als ik weer naar België toe kan, waar mijn allerbeste vriendin woont. Ik doe veel digitaal, toch heb ik af en toe behoefte aan een diep gesprek zonder scherm."

Evenementen

De afgelopen tijd konden mensen naar het theater, museum en het casino mits ze zich vooraf lieten testen.

Mariëtte: "Ik heb geen zin om me zomaar te laten testen om ergens heen te gaan. Dan blijf ik liever thuis."



Fred: "Als ik kijk naar zo'n 538-feest; ik zou me er niet vrijwillig voor laten testen, maar ik zou er ook niet naartoe gaan. Ik vind zo'n grote mensenmassa nog te veel. Ik heb geen goed gevoel bij zo'n prettest."

Jos: "Ik dus ook niet. Dat jongeren met een test naar een festival willen, prima. Je kunt de zaak niet helemaal op slot houden. Je moet een keer naar buiten met z'n allen."

Yoeri: "Als ik ergens naartoe mag door zo’n stokje in mijn neus te stoppen, doe ik het. Als jongere wil ik best een proefkonijn zijn. Ik heb zelf nog niet met zo'n testevenement meegedaan, maar een kroeg zou ik wel willen. Ik vind het niet erg wat meer risico te nemen."

Thuistesten

Thuis een wattenstaafje in je neus om te weten of je besmet bent met corona. De zelftest, verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen, moet zorgen voor meer vrijheden. Wie heeft er al een gebruikt?

Yoeri: "Ik laatst voor de zekerheid. Zou het niet iedere week doen, steeds 5 euro bij de Kruidvat is dan wel duur. Ik heb een goed betaalde baan, maar het zou niet eerlijk zijn als ik me helemaal kapot kan laten testen om overal naartoe te gaan, en iemand met minder financiële ruimte niet."



Jos: "Zo'n zelftest geeft schijnveiligheid. De scherpte gaat eraf, bij mij althans. Na zo'n testje wordt die 1,5 meter ineens 1 meter. Daar kan ik beter bij wegblijven."

Henk: "Ik ben absoluut tegen deze testen. Wie wordt er beter van? Alleen de farmaceutische industrie die de testen verkoopt. Belachelijk dat de minister van Volksgezondheid reclame maakt voor de testen, en tegelijkertijd zegt: ze zijn minder nauwkeurig. Dat is dan toch gewoon geldklopperij?"

Fred: "Henk heeft wel een punt. En: hoe test ik mezelf? Stop ik dat staafje wel goed in mijn neus?"

Vaccineren

Nederland is begonnen met het Janssen-vaccin. Ondertussen worden 60-minners niet meer geprikt met AstraZeneca. Het vaccineren houdt de gemoederen bezig.

Henk: "Ik heb een uitnodiging gekregen, maar laat de vaccinatie aan mij voorbijgaan. Voor mijn gevoel val ik niet in een risicogroep, hoewel ik 68 ben. In mijn ogen kun je beter vaccineren op basis van gezondheidsrisico's dan louter op leeftijd. Tegen de mensen die wel een prik willen, zeg ik: doe het. Zelf ga ik naar een erkende additieve geneeskundige. Die zag bij iemand die gevaccineerd is dat er onder meer landbouwgif en aluminium in het lichaam zat."

Yolan: "Henk, als scheikundige kun jij toch nalezen wat er in zo'n vaccin zit?"

Henk: "Dat zijn een heleboel hulpstoffen en eiwitten, maar schijnbaar dus ook een concentratie landbouwgif."

Yolan: "Daar heb jij onderzoeken van gevonden?"

Henk: "Dat heeft mijn natuurarts geconstateerd."

Yolan: "Nee, ik heb het over academische onderzoeken die op de wetenschap zijn gebaseerd. Ik vind dit nogal een bewering. Jammer dat dit soort informatie verspreid wordt zonder onderbouwing. Ik denk dat vaccineren echt de oplossing is."

Henk: "Wat ik wil zeggen is dat er meerdere invalshoeken zijn. Coronamedicijnen zijn door de minister van Volksgezondheid afgedaan als kwakzalverij, zonder dat hij enige medische achtergrond heeft."

Yoeri: "Het staat Henk vrij om wat te vinden van het vaccineren. Maar hij heeft het over een eenpitter terwijl er bij de vaccins hele onderzoeksteams betrokken zijn. Ik zou hier niet een grote loftrompet over zo iemand steken."

Jos: "Voor mij is er maar één ding belangrijk: het verschil tussen wel of niet op de ic terechtkomen. Dat is wat het vaccineren doet. Als mijn huisarts een AstraZeneca-vaccin over heeft, zeg ik: prik in."

Fred: "Ik wil wel een vaccinatie. Welke, dat maakt me weinig uit. Ik vind het geluid over eventuele bijwerkingen jammer, maar door corona sterven meer mensen."

Vaccinatiepaspoort

Op Europees niveau wordt gewerkt aan vaccinatiepaspoorten en testbewijzen om de samenleving geleidelijk te openen. Met zo'n bewijs zouden mensen weer naar de bioscoop, het restaurant of op vakantie kunnen.

Yolan: "Ik ben zelf wel voorstander. Het voelt voor mij veilig als ik met een mede-gevaccineerde ergens zou zijn."

Yoeri: "Als ik alleen met een paspoort ergens welkom ben, begin ik al te steigeren. Ik heb er geen probleem mee als ik en andere jongeren tot we gevaccineerd zijn ook een testbewijs kunnen gebruiken."

Jos: "Zolang we in deze pandemie zitten, is testen het enige wat een beetje zekerheid geeft. Ik heb geen vertrouwen in zo'n paspoort, het geeft schijnveiligheid."

Mariëtte: "Ik vind het beangstigend. Dat zo'n paspoort gebruikt wordt om mensen onder de duim te krijgen. Uit te maken wat wij straks mogen. Zoiets hebben wij in de oorlog meegemaakt, dat was niet fijn. Ook als ik allebei mijn prikken heb, ga ik niet juichend over straat en iedereen een knuffel geven."

Yoeri: "Wanneer houd je dan op met voorzichtig zijn?"

Mariëtte: "Ik verwacht dat die voorzichtigheid blijft. Als ik straks een bus met toeristen zie, blijf ik toch een beetje uit de buurt. Ik denk dat ik niet meer ver op vakantie ga, dichtbij is het ook mooi."

Jos: "Ik bekijk het van dag tot dag. Dan hoef ik mezelf niet druk te maken over morgen."

Mariëtte: "Daarom zit ik ook heerlijk aan een borreltje, Jos."

Jos: "Je hebt gelijk, proost."

Henk: "Ik ben het helemaal eens, Mariëtte. Mensen zeggen dat ze alleen dit of dat mogen, is geen goede maatschappij. Het huidige vaccinatiepaspoort is ook geen officieel document, op dat gebied is nog niets geregeld."



Fred: "Ik heb moeite met het paspoort, het vrijgeven van mijn persoonlijke gegevens. Ik leef in Nederland, ik heb al vrijheid."

Yolan: "Zo'n paspoort zou mij juist meer vrijheid geven."

Mariëtte: "Voor mij voelt dat dan als een dictatuur. En na wat ik heb meegemaakt in de oorlog, zeg ik - op z'n Amsterdams: dat verrek ik gewoon. Ik wil ingeënt worden en voorzichtig zijn, maar mag ik dan alsjeblieft weer leven?"

