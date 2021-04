Het Amsterdamse optiebedrijf Optiver moet van de kantonrechter 350 duizend euro betalen aan een 28-jarige vrouwelijke handelaar die zich seksueel vernederd voelde en geïntimideerd. De schadevergoeding komt bovenop een transitievergoeding van 62.500 euro.

Het gaat om een anonieme Britse handelaar die de zaak had aangespannen vanwege een vrouwonvriendelijke cultuur, waarin zij zich niet veilig voelde. Ook kreeg ze, naar eigen zeggen, in vergelijking met haar mannelijke collega's minder kansen en ook een lager salaris. De rechter stelt dat Optiver de regels van goed werkgeverschap heeft overtreden.

De Britse was de enige vrouw in een team met 44 mannen. Volgens de vrouw werd ze lastig gevallen met seksueel getinte opmerkingen, obscene gebaren, seksplaatjes en uitnodigingen om met de mannen mee te gaan naar stripclubs. Na geslaagde deals zouden haar collega's geluidsfragmenten ten gehore hebben gebracht met titels als SexyLady, Bitch2 en Jerk it out. De rechter spreekt in zijn oordeel van een onveilige werksfeer, waar het management te weinig tegen is opgetreden.

Poging tot verkrachting

Ook beschuldigde zij een van de collega's van poging tot verkrachting tijdens een privéreis naar Oslo in 2016. Optiver liet dat onderzoeken door advocaten, maar die konden niet vaststellen of het daadwerkelijk was gebeurd.

De vrouw, een afgestudeerd wiskundige, was sinds 2014 in dienst van Optiver. Ze hield zich bezig met het anticiperen op koersschommelingen met behulp van geavanceerde technologieën en algoritmes. Bovenop haar vaste salaris van 75 duizend euro kreeg ze na enkele jaren ook fikse bonussen van 180 duizend euro in 2017, 340 duizend euro in 2018 en 230 duizend euro in 2019. Dit jaar had haar bonus zelfs kunnen oplopen tot bijna zeven ton.

Ze had daarom ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro willen hebben, bestaande uit de zeven ton gemiste bonus plus 1,3 miljoen voor gemiste promoties. De kantonrechter besloot slechts 350 duizend euro toe te kennen, omdat de vrouw niet daadwerkelijk kon aantonen dat zij voor promotie in aanmerking was gekomen.

'Hard en competitief'

Bij Optiver werken ongeveer duizend mensen bij kantoren in Amsterdam, Londen, Chicago, Sydney en Shanghai. Ongeveer 450 werknemers werken op het kantoor in Amsterdam, waarvan 119 als trader en trainee op de handelsvloer. Daarvan waren er twee vrouw.

De rechter omschrijft de sfeer op de werkvloer als hard en competitief. 'De jonge, nagenoeg uitsluitend mannelijke traders werken in een high energy-omgeving en presteren dagelijks onder grote druk teneinde financieel resultaat te behalen. De risico's zijn groot, de beloning hoog. Bij wijze van uitlaatklep worden op de werkvloer niet alleen losse omgangsvormen getolereerd, maar ook grensoverschrijdend gedrag toegestaan dat in een andere omgeving naar tegenwoordige maatstaven ondenkbaar moet worden geacht.'

In het verweer stelt Optiver graag meer vrouwen aan te willen trekken, maar dat veel minder vrouwelijk talent zich aandient.

Vertrekregeling

De hoogte van de bonussen van een trader is afhankelijk van het aantal marbles (punten) dat wordt toegekend. Dat aantal wordt bepaald door de performance score van de trader in kwestie, het trader-level en de financiële resultaten van Optiver.

In 2019 kreeg ze een beoordeling 'onvoldoende'. In januari 2020 diende ze een klacht in wegens seksuele intimidatie. Daarbij zei ze open te staan voor een minnelijke schikking. In september 2020 werd een vertrekregeling aangeboden voor een bedrag van 220 duizend euro. Dat wees ze af. Optiver heeft inmiddels de klachtenprocedure verbeterd, ook is er een vertrouwenspersoon aangesteld.

Optiver zegt in een reactie verdrietig te zijn over de slechte ervaringen van de vrouw bij het bedrijf. 'We streven ernaar een organisatie te zijn die gelijke kansen biedt aan mannen en vrouwen en geen ongewenst gedrag te accepteren. Het is spijtig, aldus Optiver, dat de vrouwelijke employee niet in een plezierige omgeving hebben kunnen werken.' Optiver wijst er nog wel op dat de rechter een vrouw was.

