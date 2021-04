Jonge verkopers op kleedjes en wandelaars met koffie: Koningsdag begon rustig in de Amsterdamse Jordaan. Een paar uur later oogde de dichtbevolkte wijk als een festivalterrein, waar een bier drinkende menigte als vanouds stond te hossen: 'We hebben elkaar gemist. Dit is pure saamhorigheid.'

De vriendinnen Harley (12) en Ella (10), gekleed in onesies met stippen, wilden hun versierde cakejes en donuts graag verkopen op een brug over de Amsterdamse Prinsengracht. Maar op Koningsdag 2021 stonden daar wel heel veel politieagenten te kijken. "We durfden ons kleedje daar niet neer te leggen", zegt de moeder van een van de meisjes, "daarom staan we maar voor onze deur."

KVO'tje

Ook geen gekke plek, midden in de Jordaan. Daar passeren voor het middaguur veel wandelaars met een KVO'tje (koffie voor onderweg) en die lusten wel een oranje cakeje. Totaal illegaal, want de vrijmarkt is in heel Nederland verboden. Maar in de praktijk, zo blijkt, knijpen politieagenten en boa's een oogje dicht voor ondernemende kinderen op de stoep. En eigenlijk ook voor alle volwassenen die langzaam de pleinen en bruggen vullen van de hoofdstad.

Om 3 uur 's middags ziet de Noordermarkt er al uit als een festivalterrein. Meer dan duizend jongeren dansen in groepjes rond meegebrachte bluetoothspeakers; de zon schijnt uitbundig, meisjes met ontblote buiken delen witte wijn, jongens geven traytjes bier door of inhaleren lachgas. Voor de deur van het populaire café De Blaffende Vis is er geen doorkomen meer aan. Voetje voor voetje moet je door een hossende menigte. Politieagenten worden uitgejouwd.

Summer of love

Het Vondelpark is dan al twee uur gesloten wegens drukte en de gemeente heeft ook al met klem getwitterd: 'Het is op dit moment te druk in Amsterdam. Kom hier niet naartoe!' Een agent loopt door de menigte en vraagt hier en daar vriendelijk of de muziek uit kan. Nee, dat kan niet. "Tsja, we kunnen ze wel wegsturen", legt de agent even later uit, "maar dan verplaatsen we het probleem alleen maar. Deze mensen zijn gekomen voor een feestje en dat laten ze zich niet afpakken." De sfeer is niet agressief - meer summer of love dan hooligans - en de handhavers grijpen niet in.

Het Vondelpark werd ontruimd wegens de enorme drukte Het Vondelpark werd ontruimd wegens de enorme drukte Foto: ANP

Elders in de stad zitten feestvierders in groepjes op de grond, laten hun benen bungelen langs de kade of staan in de rij voor een café of restaurant dat meedoet aan een van de vele foodwalks. "Er zijn duizend kaartjes verkocht", zegt eigenaar Gavan Goossen van vleesrestaurant Cannibale Royale. "Ik zie dit vooral als een manier om mijn personeel te motiveren. Hier krijgen we energie van!" Voor 55 euro kunnen bezoekers langs twaalf zaken waar ze een hapje of een drankje krijgen. Zoals Danitsja en Marcel uit Koog aan de Zaan, die over de Wallen lopen met een Moscow Mule-cocktail in hun hand. "Dit is onze vierde stop, nog acht te gaan. Heerlijk!"

Saamhorigheid

Een vader uit de Achterhoek kijkt met zijn zoontje naar een botenfile op de Prinsengracht. "Dit is ook onze hoofdstad en we hadden zin in gezelligheid." De 27-jarige Bianca, een podcastmaker uit Amsterdam, wordt blij van alle drukte. Zij wijst naar de dansende menigte bij De Blaffende Vis: "We hebben elkaar gemist. Dit is pure saamhorigheid."

Verkoopverbod

Burgemeester Halsema stelt aan het begin van de avond een verkoopverbod voor alcohol in voor de hele stad. Het Vondelpark is dan al ontruimd door de Mobiele Eenheid, en 's avonds volgt ook een deel van de Jordaan. De gemeente heeft naar eigen zeggen horeca-ondernemers geregistreerd die zich niet aan de regels hebben gehouden door terrassen alvast buiten te zetten en muziek te draaien. Die kunnen de komende dagen een bezoekje verwachten.

Een groepje vrienden geniet van het weer op de Prinsengracht Een groepje vrienden geniet van het weer op de Prinsengracht Foto: Guus Dubbelman

En Koningsdag begon nog zo rustig in Amsterdam. Zonder vioolspelende en ballen gooiende kinderen in het Vondelpark. Die vertoonden dit jaar hun kunsten virtueel op Vondelpark.live. Zoals de 8-jarige Angela, die viool speelt om geld in te zamelen voor het ziekenhuis, of de 6-jarige Lizzy, die radslagen draait en spaart voor een turnpakje. Bezoekers kunnen iedere jonge artiest een tikkie sturen.

Initiatiefnemer Reuben Alexander, vader van twee jongens, vond het vorig jaar sneu dat zo veel kinderen voor niks hadden geoefend en zette met drie vrienden de website op. "Iedereen werd daar blij van en het geld stroomde met bakken binnen." Dit jaar is de website, met behulp van de gemeente Amsterdam en buurtfondsen, vergroot en geprofessionaliseerd. "Nu doen kinderen uit de hele stad mee, niet alleen uit Amsterdam-Zuid." Op advies van de gemeente zijn de optredens dit jaar semi-live. Medewerkers controleren eerst of er geen potloodventers tussen zitten.