Een kwart van de jongeren tussen de tien en vijftien jaar luistert gemiddeld drie tot zes uur per dag met een koptelefoon of oortjes naar muziek, video's of games. Vaak doen ze dit niet op een veilig luisterniveau, zegt VeiligheidNL op basis van onderzoek.

Zes op de tien jongeren gebruiken volgens het onderzoek geen volumebegrenzer op hun telefoon of tablet. "De kans dat je gehoorschade oploopt neemt hierdoor toe", stelt het kenniscentrum.

Onomkeerbaar

Uit eerder onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat 13 procent van de jongeren beginnende gehoorschade heeft. Het Erasmus MC stelt daarnaast op basis van onderzoek dat kinderen die muziekspelers gebruiken drie keer zoveel risico lopen op gehoorschade door lawaai.

"Gehoorschade door hard geluid is onomkeerbaar en kan leiden tot onder andere communicatie- en concentratieproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, verminderde (leer)prestaties, sociaal isolement en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Vroeg opgelopen gehoorschade kan daarmee grote impact hebben op het verdere leven van jongeren", zegt VeiligheidNL.

85 decibel

33 procent van de jongeren die meededen aan het onderzoek wist niet dat je een volumebegrenzer kunt instellen zodat het geluid niet boven de 85 decibel uitkomt. Van de jongeren die hun geluid harder dan 85 decibel zetten, geeft bijna de helft (43 procent) aan dat zij dit doen om geen omgevingsgeluid te horen.

"Hoewel in Europese wetgeving is afgesproken dat de volumebegrenzer standaard aan moet staan, zien we dat dat in de praktijk niet altijd het geval is. Dat onderstreept het belang van onze oproep aan jongeren om zelf de volumebegrenzer aan te zetten", zegt Saskia Kloet, Programmamanager Gehoorschadepreventie VeiligheidNL.

Sinds 2013 geldt volgens Europese wetgeving dat een muziekapparaat standaard op maximaal 85 decibel ingesteld moet staan. Als de begrenzer wordt uitgeschakeld, mag dat maximaal 100 decibel zijn. Er moet dan wel een waarschuwing in beeld komen.

Weekdosis

In 2019 bracht de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een aanvullende richtlijn uit, waarin wordt aanbevolen dat het apparaat monitort hoe lang en hoe hard wordt geluisterd. Ook kunnen gebruikers een referentienorm instellen zodat ze weten hoeveel procent van de maximale weekdosis al is verbruikt.

Daarnaast wordt aanbevolen dat gebruikers gerichte tips en adviezen krijgen op basis van hun luistergedrag en dat ouders het maximale volume vast kunnen zetten met een wachtwoord.

VeiligheidNL pleit ervoor dat wordt onderzocht in hoeverre deze nieuwe richtlijn door fabrikanten wordt toegepast.