De avondklok, misschien wel de meest vrijheids-beperkende coronamaatregel, verdwijnt tot vreugde van velen. Maar is het niet ook een beetje jammer? 'Er zijn na tienen minder incidenten.'

Of iemand er moeite mee heeft dat de avondklok deze week wordt opgeheven? Het tegendeel lijkt waar. Een oproep van De Gelderlander leverde maar een handvol reacties op die voorzichtig positief zijn over de avondklok. En een heleboel reacties met als strekking: eindelijk zijn we van die vreselijke avondklok af. Toch zijn er ook positieve effecten van de avondklok.

Er is minder gedoe op straat.

Klopt, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. "Er zijn minder incidenten als het rustiger is op straat."

Wie echter denkt dat er ook minder inbraken zijn omdat mensen vaker 's avonds thuis zijn, heeft het mis. Althans: "Ik verwacht het niet", zegt onderzoeker Wim Bernasco van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, dat de effecten van de avondklok analyseert. Want de meeste inbraken zijn overdag, als mensen niet thuis zijn. En door het vele thuiswerken is het aantal inbraken in Nederland afgelopen jaar met tientallen procenten gedaald.

"Daarentegen is cybercriminaliteit heel erg toegenomen, omdat andere mogelijkheden lastiger zijn geworden."

In de avonduren zijn misschien wel minder overvallen geweest.

''Omdat het voor elke overvaller riskanter was om op straat te zijn en er ook minder slachtoffers zijn om te overvallen. Maar ik verwacht daar geen groot effect van."

Politiewoordvoerder Klok legt uit dat het ook heel lastig is om te bepalen wat precies het effect is van de avondklok en wat het gevolg is van de andere coronamaatregelen. "Want het is nu 's avonds misschien wel rustiger op straat maar dat is het eigenlijk al tijdens de hele coronacrisis." En in ieder geval al sinds de horeca is gesloten.

Het is rustiger voor de dieren.

Als de zomertijd wordt ingevoerd, zijn er altijd meer wildaanrijdingen. Omdat de dieren niet gewend zijn dat er ineens een uur eerder meer verkeer op straat rijdt. Of dat nu ook gebeurt als de avondklok wordt afgeschaft? "We gaan het zien", zegt Ellen Luijks, boswachter bij Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen. Waar de dieren in de natuurgebieden echt last van hebben, is van de vele wandelaars en fietsers overdag. In avond zag je die toch al niet. "Want na zonsondergang mag je de natuurgebieden niet in, dus daar heeft de avondklok niks aan bijgedragen."

Er is minder straatlawaai.

Dat is zeker zo, heeft Alphard van Bommel (38) uit Arnhem ervaren. "Puur om het verkeer zou ik die avondklok wel willen behouden." Hij woont aan een doorgaande weg tussen Westervoort en Arnhem en genoot van de rust in de avond en nacht.

"Normaal racen ze hier met een vaart van soms wel 120 of 130 per uur voorbij. Het was nu een stuk rustiger en dat vind ik wel fijn." Ook Jeanine Koelewijn uit Doetinchem is bang dat het straatlawaai weer enorm toeneemt. "Ik heb nu al buikpijn als ik eraan denk dat de avondklok er woensdag niet meer is. Wij merken nu al dat hij niet meer wordt gerespecteerd."

Het is fijner voor het contact.

Begrijp haar niet verkeerd, zegt een Nijmeegse HAN-studente, die het moeilijk vindt er openlijk voor uit te komen dat ze die avondklok helemaal zo gek niet vindt, en daarom haar naam niet genoemd wil hebben: "Ik vond het vaak jammer om het spelletje niet af te kunnen maken of na een halve film weer in volle vaart naar huis te moeten racen. Het gevoel alsof je ouders thuis op je wachten met een oog op de klok is iets waarvan ik dacht dat ik dat al jaren geleden achter me had gelaten."

Maar de avondklok leverde ook veel op. Zoals een logeerpartij bij een vriendin om nog even door te kunnen kletsen, leuke avonden met huisgenoten omdat die ook nergens heen kunnen. "En ik ben nog nooit zo productief geweest op een stage. Als je altijd op tijd thuis bent en daarmee vaker genoeg slaap hebt, plus minder alcohol, dat doet wat met een mens."

Het is handig omdat je niet meer kunt doen wat je altijd deed.

"Het verschilt heel erg van mens tot mens", begint sociaal psycholoog en hoofddocent Harm Veling van de Radboud Universiteit.

"Er zijn mensen die het eigenlijk al langer niet meer zo leuk vonden om elke week in de kroeg te moeten doorzakken, en het fijn vinden nu op tijd in huis te moeten zijn."

Wat in zijn algemeenheid geldt, legt hij uit, is dat gewoontes pas verdwijnen als er een aantrekkelijk alternatief voor is. "Als je moet kiezen tussen naar een feestje gaan of de volgende ochtend fris wakker worden: ik denk dat je er niet te veel vertrouwen in moet hebben dat mensen nu snel gaan kiezen voor dat fris wakker worden. Ze hebben echt de stok achter de deur nodig, de verboden nodig."

Dus? "Ik denk dat de meeste mensen weer snel terug gaan naar de oude gewoontes." En fijn vinden dat dat weer kan.