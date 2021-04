De KNVB stelt alles in het werk om ervoor te zorgendat ook de komende vier eredivisierondes met publiek gespeeld kunnen worden. Intussen waarschuwt de medische wereld voor de gevaren van deels gevulde stadions. 'Het is echt onverantwoord'

De KNVB sorteerde maandagmiddag alvast voor op opnieuw een eredivisieronde met publiek in de stadions. De wedstrijd Heracles-VVV, die aanvankelijk voor vrijdag gepland stond, staat nu voor zaterdag op het programma.

Op die manier heeft de club uit Almelo wat meer ruimte om zaken als kaartverkoop te regelen en hebben fans nog voldoende tijd om een corona-testafspraak te maken.

Vermoedelijk wordt woensdag immers pas bekend of komend weekeinde daadwerkelijk met publiek gespeeld gaat worden. "De afgelopen speelronde is gebleken dat voetballen met supporters op een verantwoorde manier kan", stelt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de voetbalbond. "We hopen dat de politiek het toestaat om door te gaan met deze pilot."

Afgelopen zaterdag stonden mensen weer in de rij voor een versnapering op Het Kasteel van Sparta. Afgelopen zaterdag stonden mensen weer in de rij voor een versnapering op Het Kasteel van Sparta. Foto: Mischa Keemink

Maandagmorgen voerde de KNVB overleg met verschillende ministeries in Den Haag. Het tekent de drang bij de voetbalbond om de resterende vier competitierondes in de eredivisie en de daaropvolgende play-offs in (deels) gevulde stadions te laten spelen.

Volgens Bluyssen is dit om verschillende redenen cruciaal. Uit sportief oogpunt, omdat zo elke club het voordeel ervaart van eigen supporters. En, dat vooral, uit financiële overwegingen.

200 miljoen

De Eredivisie-clubs liepen vanwege corona in totaal al 200 miljoen euro mis. Bluyssen: "Als supporters en sponsoren nog een paar duels mee kunnen pikken, heeft dat een aanjagende werking. Ze kopen dan sneller een seizoenkaart voor volgend seizoen en helpen hun club daarmee aan broodnodige inkomsten."

De negen Eredivisie-clubs die afgelopen weekeinde thuis speelden, trokken in totaal 30.000 toeschouwers naar de stadions. Fans moesten zich vooraf laten testen en bij binnenkomst een negatieve uitslag overleggen.

Volgens Bluyssen ging die procedure goed, maar deden zich nog wel wat kinderziektes voor. Zo werkte de corona-app niet overal en moesten sommige toeschouwers relatief ver rijden om bij een testlocatie terecht te komen.

Feyenoordfans Feyenoordfans Foto: ANP

Vandaar dat het volgens Bluyssen verstandig is om dat proces verder te optimaliseren. Ofwel: alles om met publiek te kunnen blijven spelen. "Als de overheid naar 400.000 sneltesten per dag wil, zoals ze aangeeft, lijkt het ons belangrijk dat dit gestroomlijnd verloopt. Het voetbal kan hier een rol in spelen. Dat is in het belang van de hele samenleving."

Onverantwoord

Dat laatste wordt echter betwist vanuit de medische wereld. Ger Rijkers, medisch immunoloog in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en professor Biomedical and Life Sciences aan het University College Roosevelt in Middelburg, noemt het 'echt onverantwoord' om de komende duels opnieuw in gevulde stadions af te werken. "Ik voorzie onwenselijke situaties", zegt hij, onder meer doelend op mogelijke feestelijkheden wanneer Ajax zondag officieel kampioen wordt.

"Afgelopen zondag zag je al dat fans het niet zo nauw nemen met de 1,5 meter-maatregel. In Amsterdam stonden na die wedstrijd duizenden mensen op elkaar. Die emoties zijn op zich logisch. Alleen zitten we nu in een situatie dat we dat soort massale taferelen echt niet kunnen gebruiken."

Code zwart

Rijkers doelt op de nog altijd hoge besmettingscijfers en het aanzienlijke aantal ic-opnames. In verschillende ziekenhuizen komt volgens intensivisten zelfs code zwart in zicht. Dat betekent dat voor sommige patiënten geen plaats meer is.

Maar de fans in de stadions zijn toch allen negatief getest? Volgens Rijkers wil dat niet zeggen dat er geen kans is op besmettingen. "De KNVB zegt wel dat de wedstrijden afgelopen weekeinde goed zijn verlopen. Maar feitelijk weten we dit nog niet, want de effecten zie je pas weken later. Bij eerdere evenementen bleken er tóch positieve mensen te zitten die ook anderen besmet hebben. Bij congressen waar iedereen netjes op zijn stoeltje bleef zitten en 1,5 meter afstand hield, gebeurde dat niet. Maar zo zie ik dat niet gebeuren bij voetbal, zeker niet als het gaat om promotie of degradatie of een kampioenschap. Ik denk dat de KNVB daarom beter een andere boodschap kan verkondigen aan de fans. Dat ze, als ze eventjes geduld hebben, in het nieuwe seizoen weer massaal naar hun clubs kunnen. Dan is het gros van de mensen gevaccineerd."

Dilemma

Het duidt in de kern het dilemma waar de politiek voor staat, in een week waarin toch al behoorlijk versoepeld wordt. Zo mogen vanaf woensdag de terrassen weer beperkt open en verdwijnt de avondklok. Zijn opnieuw deels gevulde eredivisiestadions in het weekeinde dan niet wat te veel van het goede, is de vraag. Daar komt bij dat de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie komende speelronde hoe dan ook met beperkt publiek op de tribunes worden afgewerkt. Dat is eerder al beslist.

Bluyssen is niettemin heel stellig. In een tijd dat veel bvo's de eindjes nauwelijks nog aan elkaar kunnen knopen, is terugkeer van publiek volgens hem bittere noodzaak. Vandaar zijn noodkreet aan politiek Den Haag. "Nog een paar duels fans ontvangen kan voor clubs net die reddingsboei zijn om te overleven."