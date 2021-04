Het populaire Café Jos in Nijmegen-Oost weigert woensdag zijn terras te openen, nu het weer mag. Eigenares Malu Evers van de 'meesterschenkerij' noemt het met een dreigende 'code zwart' voor de ziekenhuizen niet verantwoord om open te gaan op de manier die het kabinet nu voorschrijft.

"Wanneer je het terras om zes uur sluit, hebben mensen nog tot acht uur de tijd om in de winkel nog wat alcohol te kopen en naar het park te gaan", zegt Evers. "In de zomer heeft de horeca laten zien dat we de verantwoordelijkheid van een veilig terras aankunnen. Nu legt de overheid die weer bij ons neer, maar op deze manier kunnen we het niet netjes reguleren. Na zes uur zijn we het zicht kwijt."

Gereserveerd

Evers wil nu van week tot week bekijken of de situatie zodanig verandert dat ze haar terras toch open gooit. Op de eigen website en via sociale media heeft Evers de vaste klandizie op de hoogte gebracht van haar besluit.

"Dat besluit was moeilijk, hoor. Maar mensen reageren gelukkig begripvol. Ze vinden het wel jammer: De eersten hadden al een plekje gereserveerd."

Economisch motief

Overigens spelen niet alleen de slechte coronacijfers mee bij het besluit, erkent Evers. Er is ook een economisch motief.

"Wij moeten het echt van de avonden hebben, onze klanten werken overdag. Dan zou het doordeweeks niet echt stormlopen. Bovendien kunnen we onze gasten niet bieden wat we willen. Als meesterschenkerij met wel 34 bieren op tap en honderden andere dranken in de fles, verkopen we mensen een verháál, een beléving. We zijn dan ook geen bierpakketjes gaan verkopen: die kunnen ze ook bij de supermarkt krijgen."

Risico

Wil Café Jos de gasten in zes uurtjes toch zijn naam waarmaken, dan loopt het naar eigen zeggen een te groot risico. Stel: er worden 34 fusten met bieren aangesloten op de 'kranen' en de boel moet een week later alsnog weer op slot. Dranken die zo over de houdbaarheidsdatum gingen kostten het café vorig jaar wel 20.000 euro, vertelt Evers. En heel rap zullen de vaten overdag, zoals gezegd, niet leegraken. Zeker niet nu met de afstandsregels maar een fractie van het normale bezoekersaantal mag komen.

Foto: Gerard Verschooten

Maar bij het wikken en wegen gaf het ‘maatschappelijke verhaal’ de doorslag, aldus de café-eigenaresse. Met de té beperkende regels, kan en wil ze het terrasbezoek simpelweg niet reguleren: ,,Dan kun je de terrassen beter dicht houden. Nog even volhouden met zijn allen, dan zijn we sneller helemaal uit de problemen.”

Gebeten hond

Voorzitter Dennis Dekkers van Horeca Nederland in Nijmegen begrijpt de opstelling van Evers. "Ik geef haar gelijk", zegt hij. "Ze heeft economische redenen, maar zeker ook ethische. Ik ken er in Nijmegen geen, maar mogelijk zijn er meer ondernemers die dat aspect zwaar laten wegen bij het besluit het terras niet te openen. Ik kan me ook voorstellen dat ze bang zijn dat ze straks de gebeten hond zijn, mocht er later toch weer een piek zijn in het aantal besmettingen. Vorig jaar werden ze ook gezien als boosdoener. Nu stijgen de cijfers ook, maar ligt het in elk geval niet aan hen."

Stadscentrum

Dekkers verwacht dat terrassen in het centrum van de stad wel zullen openen. Die zijn immers vaak groot, profiteren van aanwezig publiek en serveren vaak lunches.

"Maar restaurants die het van de avond moeten hebben, hebben hier niets aan. En heb je een klein terras buiten het stadscentrum, dan moet je wel genoeg tafels hebben én goed weer om je personeel te laten komen."

In Arnhem gaan alle zaken wel open

Voorzitter Jan van Hooijdonk van de afdeling Arnhem van Horeca Nederland kent in zijn regio geen horeca die vanwege de dreigende code zwart hun terras gesloten houden. "Wij zijn er van overtuigd dat we de ziekenhuizen hélpen als we ze openen."

Foto: Rolf Hensel

Van Hooijdonk meent dat een terrasbezoek onder de voorwaarden die daar aan zijn gesteld – met onder meer gezondheidscheck en vooraf reserveren – veiliger is dan wanneer mensen op eigen houtje parken en pleinen opzoeken om te borrelen.

"Sommige cafés gaan om economische redenen niet open", weet de voorzitter. Deze achten het niet rendabel om het terras overdag voor zes uren open te gooien. Eigenaar Werry van Leeuwen van café Sugar Hill in de Arnhemse wijk Klarendal gaf eerder te kennen er ook tegenop te zien vanwege alle gedoe, maar gaat het toch doen.

"Het deel aan de overkant van de straat gebruiken we, het deel dicht bij ons pand houden we vrij omdat we 's morgens veel klanten hebben die koffie komen halen."

De Arnhemse cafébaas gaat niet op de stoel van de volksgezondheid zitten. "Daarvoor ken ik het verhaal achter de cijfers onvoldoende. Ik ga er vanuit dat degene die bepaalt dat we woensdag open mogen ook degene is die beslist dat we weer dichtgaan als dat nodig wordt geacht."

'Commercieel niet interessant'

Walter Hendrixen van grand café De Bank en grand café Hendrixen is Doetinchem is vooral verbaasd dat de terrassen weer open mogen.

"In oktober moesten we dicht toen je dagelijks tussen de 5.000 en 6.000 besmettingen had. Nu zijn het er nog meer, maar mogen we wel weer open gaan. Prima, maar dan is het wel jammer dat het niet 's avonds mag."

Grand café Hendrixen blijft voorlopig gesloten. De deuren gaan hier normaliter om 16.00 uur open. "En om voor twee uur te openen, is niet rendabel. Met De Bank is dat anders, omdat we daar ook lunch hebben. Commercieel gezien is dit voor niemand interessant. Maar we maken er het beste van en hopen dat de zon aan de hemel staat."

Afhankelijk van twee parkeerplaatsen

Voor Bart Siezen, van Ierse pub Flannagan's in Ede, hangt het al dan niet heropenen van zijn terras af van een besluit van de gemeente. "Op mijn eigen terras kan ik twaalf mensen kwijt." En nog zo'n tien extra op twee parkeerplaatsen die hij sinds vorig jaar mag gebruiken voor zijn terras, aan de overkant van de kroeg.

Maar daarvoor is de afspraak die vorig jaar is gemaakt: pas vanaf 16.00 uur, tot die tijd moeten er auto's kunnen parkeren.

"Ik belde ze na de persconferentie en zei: dat werkt natuurlijk niet, van 16.00 tot 18.00 uur. Ik wil die plekken vanaf 12.00 of 13.00 uur kunnen gebruiken", zegt Siezen. "Dat scheelt drie uur per dag. Zeker in het weekend kan dat wat geld opleveren, is het misschien rendabel. Maar als ik ze anderhalf, twee uur per dag kan gebruiken, dan hoef ik niet open. Dan kom ik gewoon niet uit."

Volgens Siezen hoort hij maandag het verdict over het gebruik van de parkeerplekken.