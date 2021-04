Er zijn peperdure huizen en relatief goedkope sociale huurwoningen. Maar waar in Utrecht is plek voor de middenklasse? Docenten ontvluchten de stad, omdat er nauwelijks passende woningen zijn. "Het lerarentekort wordt zo alleen maar groter."

Docent Maike Thönissen (46) kwam in de jaren 90 vanuit het oosten van het land naar Utrecht voor haar studie. Ze ging in Utrecht samenwonen, kocht een huis in Wittevrouwen en kreeg daar kinderen. Maar vijf jaar geleden keerde het tij. Ze scheidde van haar toenmalig partner en stond niet ingeschreven voor een woning. "Je denkt niet: ik schrijf me in voor als het misgaat."

Halsoverkop moest ze een woning vinden, maar dat bleek in haar eentje als freelance docent nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk vond ze een flat aan de Lamérislaan in Tuindorp-Oost. "Het eerste jaar was ik daar tevreden mee. Even rustig settelen. Maar ik kom van het platteland en heb altijd gedacht: leuk naar de stad, maar in een flat wil ik niet dood gevonden worden. En inmiddels woon ik hier al vijf jaar."

Verdrietig en moedeloos

Thönissen, die onder meer bij Het Schateiland in Kanaleneiland en De Achtbaan in Leidsche Rijn werkt, voelt zich mislukt. "Je ziet een leven voor je in een fijn huis, waar je je kinderen een fijne plek kan bieden. Het voelt als falen om in een flatje te wonen. Verdrietig, moedeloos, dat word je ervan. Ik kan niet eens een huis kopen."

En dat terwijl ze eigenlijk best een hoge hypotheek kan krijgen als alleenstaande moeder. Ze zoekt een huis voor 3,5 tot 4 ton. Op dit moment betaalt ze al 1200 euro exclusief aan huur, dat geld steekt ze liever in stenen. "Maar ik kan niks geschikts vinden in mijn prijsklasse. En het is ook heel normaal om 60 tot 70 duizend euro te overbieden. Anders heb je sowieso geen kans van slagen. Alleen Utrechters snappen wat ik bedoel."

Maike Thornissen is freelance docent en ZZP-er. In het Utrechtse Tuindorp Oost betaalt ze een torenhoge huur. Maike Thornissen is freelance docent en ZZP-er. In het Utrechtse Tuindorp Oost betaalt ze een torenhoge huur. Foto: Ruud Voest

Muren komen op haar af

Al vier jaar kijkt ze op Funda, maar sinds corona is de wens toegenomen. De muren van haar flat komen letterlijk op haar af. Ze wil het liefst in een wijk dicht bij het centrum van Utrecht wonen, naar Kanaleneiland of Overvecht wil ze niet. "Dat klinkt misschien verwend, maar dan ga ik liever de stad uit, richting De Bilt bijvoorbeeld." Verder dan dat gaat eigenlijk niet, want ze wil in de buurt van haar ex-partner blijven voor de kinderen.

Toch lukt het maar niet om iets te vinden. Dat voelt heel oneerlijk, vindt ze. "Ik denk dat er nog wel stukken grond zijn waar woningbouwprojecten op zouden kunnen. En ik vind dat docenten en andere cruciale beroepen dan voorrang moeten krijgen. Zeker met het lerarentekort nu lijkt dat mij belangrijk. Zorg dat de leerkrachten niet wegtrekken uit de stad, maar blijven."

Worsteling

En juist dat is de worsteling van Ronald Roovers. De directeur van basisschool Het Schateiland ziet ze geregeld vertrekken: jonge collega’s die een gezin willen stichten, maar in Utrechts niets kunnen kopen. "Afgelopen januari vertrok een docent naar Steenwijk, komende zomer een andere naar Goes. Ze hebben hier wel gezocht, maar je komt er gewoon niet tussen. Doodzonde, want vervangers staan niet 1-2-3 in de rij. Het docententekort wordt er alleen maar groter op."

De oplossing? Roovers zucht. "Ik weet het ook niet zo goed. Ja, heel veel bijbouwen. Maar dat duurt jaren. Wellicht kunnen de salarissen van onderwijzers nog wat omhoog. Zij kunnen nu niet veel meer lenen dan 3 ton. Maar daarvoor koop je in Utrecht echt geen huis."

Onderzoeksplatform Pointer deed onderzoek naar de woningnood in Utrecht. De aflevering is vanavond te zien om 22.20 uur op NPO2.