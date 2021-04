De 59 nieuwe Tweede Kamerleden hebben hun eerste weken achter de rug. De verwondering is groot. Het informatie-bombardement is 'overweldigend'. Die blauwe stoel zit 'niet lekker' en het Kamerpersoneel is voorkomend. En vooral: "Dit is theater!"

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik verwonder me iedere dag over dit heel mooie gebouw dat zoveel geschiedenis ademt", zegt CDA-Kamerlid Lucille Werner stralend in haar werkkamer in het fraaie voormalige ministerie van Justitie aan het Haagse Plein. "Hier loop ik dan. Dat ik hier volksvertegenwoordiger mag zijn!"



Een verdieping lager in wat ooit het ministerie van Koloniën was, zetelt Kauthar Bouchallikht van GroenLinks. Ze is al bekomen van haar eerste schrik op haar werkplek. "Muizen! Muizen in de Tweede Kamer, hoe kan dat?" Ze probeert het grote plaatje te blijven zien. "De klimaatcrisis houdt ons de spiegel voor. Ik sta er zo in: doe elke dag je best, het kan elke dag voorbij zijn."

59 nieuwe parlementariërs zijn in een achtbaan terechtgekomen in het democratische circus met eigen mores en wetmatigheden. Nog niet zo lang geleden kregen nieuwe Kamerleden vier jaar de tijd om het vak te leren. Nu moeten ze er snel staan en scoren. "Ik hoor dat er op het Binnenhof collega's zijn die om vier uur zaterdagochtend de wekker zetten om als eerste mondelinge vragen te stellen over iets wat in de kranten staat", zegt Bouchallikht.



Aan prikkels ontbreekt het niet. Als de bel een keer gaat begint de vergadering, bij twee keer is er een pauze. Lucille Werner: "Er gebeurt constant van alles." Niet onbelangrijk: mensen weten Werner te vinden als portefeuillehouder langdurige zorg, ouderen, emancipatie, media en cultuur. "Kijk je even een uur niet op je computer, zijn er ineens honderd mails bij. Je moet eruit pikken wat belangrijk is. Mensen schrikken als ik ze bel. 'O, u belt echt!'"

Smoelenboek

De begeleiding van nieuwe Kamerleden door de ambtelijke staf wordt als geweldig ervaren. "Iedereen in het gebouw kent meteen je naam", zegt 50Plus-Kamerlid Liane den Haan. "Ze lijken het smoelenboek uit hun hoofd te leren." Bouchallikht: "Dat geeft je een heel warm en welkom gevoel als ze je groeten met jouw naam. Het ondersteunend personeel laat als stille krachten de democratie ook functioneren."



Den Haan merkt op dat het ieder voor zich is, maar ziet ook collegialiteit: ze heeft van vier Kamerleden uit alle windrichtingen hulp aangeboden gekregen: "VVD-Kamerlid Hermans, Kamervoorzitter Bergkamp, Kuzu van Denk en PvdA'er Kuiken. Die geven aan dat ik altijd iets kan vragen. Hoe vraag ik steun voor een debat? Dat soort dingen."



De wereld waarin ze is verzeild, schetst Den Haan als 'een heel aparte bubbel'. Wat ze na een kleine maand als les heeft geleerd: "Je moet een heel brede rug hebben met veel teflon erop." Want ze heeft al meegemaakt dat beloften niet altijd worden nagekomen. Zo zou ze steun krijgen voor een motie in ruil voor haar steun aan de motie van een andere partij, maar die kwam er toch niet.

Den Haan kwam voorheen als belangenbehartiger in de Tweede Kamer. "Dat was voor de inhoud. Maar als ik in de plenaire zaal zit, denk ik: dit is theater! Iedereen stelt dezelfde vragen. Veel oneliners worden ingestudeerd. Het is heel erg wennen."



Het Kamerlid dat met verve haar rol in het theater pakt, is Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging. "Triple B", waagden zowel premier Rutte als VWS-minister De Jonge schertsend te zeggen. Van der Plas viel uit tijdens het Kamerdebat en hield woord na wat ze eerder tegen deze krant zei: "De volgende keer pak ik die De Jonge als hij weer zo arrogant doet. Ik kom niet uit een ei gekropen, zeg!"



VVD-Kamerlid Mariëlle Paul heeft dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt en moet zichzelf opnieuw uitvinden. "Als gewoontedier moet ik uit mijn comfortzone. Het grote verschil tussen het bedrijfsleven en het parlement is dat je daar wordt afgerekend op winst en duurzaamheid. En in de Tweede Kamer is een grote hoeveelheid aan belangen en doelen die met elkaar in evenwicht moeten zijn."



Haar eerste werkdag was er een die ze niet zal vergeten. Een nachtelijk veertien uur durend historisch debat waarin haar nieuwe baas Mark Rutte voor leugenaar werd uitgemaakt en een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg. Dat was surrealistisch, erkent Paul. "Zo'n nacht werkt bindend. Geen twijfel: Mark is en blijft onze leider, dat hoor ik in alle geledingen."



Die nacht hakte er flink in bij alle Kamerleden. "Op dezelfde dag dat ik mijn belofte aflegde als nieuw Kamerlid om naar eer en geweten te handelen, was het debat over de waarheid met Rutte", zegt Bouchallikht. "Dan zie je hoe belangrijk het is dat we ons daar als politici aan houden."



Ook voor JA21-voorman Joost Eerdmans was het debat met Rutte indrukwekkend. "Ik dacht dat ik 2002 als LPF-Kamerlid met de moord op Pim Fortuijn heftig was binnengekomen. Bijna twintig jaar later nog een keer. Met op de eerste dag een nachtelijk debat waarin de minister-president om 3.15 moet knokken tegen een motie van wantrouwen."



Eerdmans' verwondering is anders dan van de andere nieuwelingen. "Wat me verbaasd, is dat zoveel hetzelfde is gebleven. Ik vind het wel fijn om in de zomer een frisse start in een nieuw gebouw te maken."



En die blauwe stoelen verhuizen gewoon mee, honderdvijftig stuks. "Ik moest er heel erg aan wennen, maar nu gaat het wel", zegt Lucille Werner. Maar Kauthar Bouchallikht verzoent zich er niet mee. "Die blauwe stoel die zit niet lekker. Je kunt je armen niet kwijt, er zijn geen leuningen. Die stoel is meer gemaakt om er mooi uit te zien dan dat er ergonomisch over is nagedacht."