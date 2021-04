We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: de geur van asperges (achteraf).

"Ruik je dit in de wc, dan weet je dat het lente is", hoorde ik iemand laatst zeggen. En daarmee doelde hij niet op de geur van bloemetjes. Het is april, tijd voor asperges en de bijbehorende lucht na het plassen. Of geldt dat niet voor iedereen?

De oude Romeinen aten al asperges en minstens zo lang is de geur in de urine een veelbesproken thema, zegt Renger ­Witkamp, hoogleraar voeding aan de universiteit van Wageningen. Aan de asperge zelf ruik je niets, maar eenmaal in en door je lichaam, zo'n tien minuten na het eten, is die geur daar.

Schimmelinfecties

"Het komt door asparagusinezuur. Een stofje dat de aspergeplant waarschijnlijk gebruikt om zich te be­scher­men tegen schimmelinfecties, maar waarvan ons lichaam zegt: daar hebben we niets aan, daar moeten we vanaf."

In het lichaam wordt het dan ook gesplitst in andere zwavelhoudende stofjes, die je ­nieren uit je bloed filteren, waarna ze ­worden afgevoerd via de urine.

Stank

Dit werkt echter niet bij iedereen hetzelfde. "Het metabolisme van de een is niet hetzelfde als van de ander, dus niet iedereen maakt dezelfde afbraakproducten." Vraag je je af waar mensen het altijd over hebben, dan ben je mogelijk een van de gelukkigen die zonder stank wegkomt.

De asperge is overigens niet de enige die sporen achterlaat, zegt Witkamp. Zo kan het slikken van vitaminepillen de plas doen ruiken naar bouillon, en ook basilicum ruik je terug. In wezen gebeurt met zwavelhoudende stofjes in knoflook ­hetzelfde. "Maar die zijn zo vluchtig dat je ze uitademt."

Gen-mutatie

Het niet kúnnen ruiken is ook nog een mogelijkheid. "Uit een studie waarbij ze mensen urine lieten ruiken bleek dat niet iedereen de aspergegeur oppikt met zijn neus. Dat heeft te maken met een gen­mutatie, waardoor de ene neus de mole­culen in het aspergestofje wel herkent en de ander niet. Dat kennen we ook van ­bijvoorbeeld vanille."

En ruik je het normaal gesproken wel, maar nu niet? "Dan is het tijd voor een coronatest."

