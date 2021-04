Terwijl honderden Aziatische Nederlanders op het Museumplein in Amsterdam demonstreerden tegen de toenemende discriminatie, mijden Chinezen, Indonesiërs en Molukkers in West-Brabant de discussie het liefst. Of zeggen dat discriminatie hier niet speelt. Documentairemaker San Fu Maltha betwijfelt dat.

Bij Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, zien ze juist een opvallende stijging van het aantal discriminatiemeldingen onder Aziatische Nederlanders. Duizenden zijn het inmiddels. En dat aantal is recent nog eens fors toegenomen na de schietpartij vorige maand in het Amerikaanse Atlanta, waar een schutter zes Aziatische vrouwen neerschoot.

Die meldingen van discriminatie lijken niet gemaakt door hardwerkende Chinese families die in West-Brabant met man en macht een afhaalrestaurant in leven proberen te houden. "Hebben wij niet mee te maken, wij zijn volledig ingeburgerd. Dat speelt vooral in de Randstad, niet hier in Bergen op Zoom", zegt een eigenaresse van een chinees-afhaalrestaurant die liever anoniem blijft.

Bergenaar Kai Liem: ,,Van huis heb ik meegekregen dat je beter het tegendeel kunt bewijzen door hard te werken en te focussen op waar je goed in bent."

Denigrerende opmerkingen

Toch maakt Bergenaar Kai Liem (35), werkzaam als pianostemmer, anders mee. Hij kent de denigrerende opmerkingen over zijn afkomst. De liedjes, de zogenaamde grappen als 'sambal bij' of 'hé vuurwerkpakket'. Of klanten die op basis van zijn achternaam zeggen wanneer hij aanbelt: 'Oh, je bent blank.' Liem haalt zijn schouders op. "Moet ik me daarom gediscrimineerd voelen? Het is niet mijn tekortkoming dat een ander die aanname doet."

Hij lacht het liever weg dan dat hij naar het Museumplein zou afreizen om te demonstreren tegen toenemend discriminatie. "Media duiken bovenop zo'n demonstratie", zegt Liem. "Maar ik vraag me sterk af of die groep demonstranten de Aziatische groep in Nederland vertegenwoordigt. Van huis heb ik meegekregen dat je beter het tegendeel kunt bewijzen door hard te werken en te focussen op waar je goed in bent."

Liem vergelijkt de boe-roepers op het Museumplein met wat hijzelf 'coronawappies' noemt, mensen die de pandemie sterk in twijfel trekken. "Het is hetzelfde slag volk. Ze voelen zich zo snel aangesproken. Dan zou ik, op basis van het feit dat ik word benaderd voor dit interview, al kunnen stellen dat ik gediscrimineerd word. Die acties, het is net als met zwarte piet, ze zijn overbodig. Wat niet wegneemt dat discriminatie echt niet meer kan."

Weglachen

Documentairemaker San Fu Maltha (62) (bekend van Oorlogswinter en Zwartboek, red.), opgegroeid in Oudenbosch, herkent het weglachen dat Liem beschrijft. Als hij de demonstranten van nu hoort vertellen dat ze in elkaar geslagen worden, denkt hij terug aan zijn eigen jeugd. Hem overkwam eind jaren zestig hetzelfde. En moest zelfs de relatie met zijn jeugdliefde verbreken omdat hij een 'poepchinees' was.

"Door Black Lives Matter (BLM), maar aangezwengeld door corona, zie je nu eindelijk dat Aziatische jongeren het niet langer pikken. Chinezen de schuld geven van het virus, het kan echt niet. Dan is het goed dat er mensen in actie komen. Als we hier opnieuw onze ogen voor sluiten, nog harder gaan werken om maar niet op te vallen, verandert er nooit iets. Dan blijven kinderen op school liedjes zingen als Hanky Panky Sjanghai."

De oud-Oudenbosschenaar noemt het zorgelijk dat Chinezen 'zo wit mogelijk' willen zijn. "Aziaten zijn in Nederland de grootste minderheidsgroep. Maar je ziet en hoort ze niet. Ook niet in de media. Met uitzondering van Humberto Tan, die Chinees-Surinaams is. En dan hoor je vallen dat we het voorbeeld zijn van model-integratie. Maar jezelf een Westerse naam aanmeten, zoals veel Chinezen doen, is dat gelijkwaardig burgerschap?"

Beeldvorming

Een kersverse documentaire over de Chinese cultuur die half november, tijdens documentaire festival IDFA verschijnt, moet daar verandering in brengen. "Vraag een Nederlander wat voor beroep Chinezen doen en ze roepen: die hebben een restaurant of een friettent. Het tegendeel is waar. Het merendeel werkt als arts, chirurg of apotheker. De beeldvorming bij veel Nederlanders sluit totaal niet aan op de realiteit."

San Fu Maltha vergelijkt het met ons eetpatroon. "We willen allang niet meer iedere avond aardappels met groente en vlees op tafel. We willen diversiteit. Dat vraagt om culturen die zichzelf kunnen blijven. Die zich niet volledig hoeven aanpassen. Nog altijd hebben veel Chinese families een binnen- en een buitenleven. Dat kan niet de bedoeling zijn van integratie."