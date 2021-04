Zimbabwe maakte deze week bekend dat het ‘binnenkort’ tot wel 500 rechten zal verkopen op de jacht op de (ernstig) bedreigde Afrikaanse Savanne- en bosolifant. Het coronavirus heeft ermee te maken.

Een van de belangrijkste reden voor de beslissing? Teleurstellende inkomsten door de stilgevallen toeristische sector, zo zegt Tinashe Farawo, een woordvoerder van de Zimbabwaanse autoriteit voor Park- en Wildbeheer donderdag tegen CNN. "We hebben een budget van ongeveer 25 miljoen dollar (20,7 miljoen euro, DVS) voor onze activiteiten. Dat geld wordt - gedeeltelijk - verzameld door de jachtsport, maar toerisme is op sterven na dood op dit moment vanwege de coronapandemie."

De beslissing oogstte felle kritiek. In het bijzonder omdat de Afrikaanse bosolifant sinds enkele weken geleden officieel een 'ernstig bedreigde diersoort' is. De Savanneolifant staat iets lager op de rode lijst, maar de toestand van het dier is evenwel zorgwekkend. Het is 'bedreigd'.

'Verschrikkelijk'

Simiso Mlevu, woordvoerder van het Centrum voor het Beheer van Natuurlijke Grondstoffen, een belangengroep voor milieu- en mensenrechten, veroordeelt de plannen scherp. Ze noemt het 'verschrikkelijk'.

"Het is een praktijk die wilde dieren opwindt en conflicten tussen mens en dier escaleert. Het is bijna zeker dat overlevende dieren die getuige zijn van het zinloze neerschieten van hun familieleden zich zullen wreken op onfortuinlijke plaatselijke dorpen", zegt Mlevu.

Volgens haar draagt trofeejacht niet bij tot natuurbescherming - met dat argument schermt de overheid - maar is het gedreven door hebzucht en ongure geldzaken. Mlevu besluit: "Er is nood aan milieuvriendelijkere en meer innovatieve maatregelen om inkomsten te uit fotosafari's en toerisme in het algemeen te genereren."