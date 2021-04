Zwolse winkeleigenaren in de binnenstad gaan winkeldieven gezamenlijk weren, door dieven de toegang tot meerdere winkels te ontzeggen. Maar is dat wel raadzaam?

Winkeleigenaren in de Zwolse binnenstad worden er horendol van: diefstal van hun waar. Of het nou gaat om kleding, sieraden of boeken, bijna elke winkel in de Diezerstraat heeft al eens te maken gehad met een stelende klant. "De afgelopen jaren hebben we een enorme toename gezien in het aantal winkeldiefstallen", vertelt wijkagent van de binnenstad Sander van den Noort. Daarom neemt de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen van het ZwolleFonds nu maatregelen.

Ongewenste klanten weren

De werkgroep start met een pilot waarbij 'ongewenste klanten' de toegang tot meerdere winkels in de binnenstad ontzegt kan worden. Indien één van de aangesloten winkels bij de Collectieve Winkel Ontzetting (CWO) een klant een winkelverbod oplegt, geldt dit voor alle ondernemers die zijn aangesloten bij het CWO. Wanneer iemand dan toch nog in één van de winkels komt, kan de ondernemer aangifte doen van huisvredebreuk.

De vraag rijst: kom je na dat eerste gestolen parfumflesje al gelijk in de databank? Ja, dat komt je, vertelt adviseur Martijn Wildeboer van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), een organisatie die samen met de horeca, politie, en winkeliers betrokken is bij de dievendatabank. "Bij een eerste overtreding krijg je een individueel verbod en een collectieve waarschuwing. Die wordt geregistreerd." Maar als je je een jaar lang gedraagt, dan wordt je weer uit het systeem gegooid. Wildeboer: "Ga je binnen een jaar weer over de schreef bij een aangesloten deelnemer, dan volgt een collectief verbod."

100 meter verderop

Het is dus vooral een middel om draaideurcriminaliteit te weren. "Onze binnenstad is zo compact. Als je steelt bij de ene juwelier en je wordt gepakt, kan je je daden 100 meter verder weer voortzetten. Op deze manier willen we veelplegers uit de binnenstad weren", aldus Van den Noort. Hij voegt toe: "We hopen dat het ook al preventief gaat werken. Dat mensen wel drie keer gaan nadenken voordat ze winkeldiefstal plegen."

Zwolle is niet de enige stad waar deze pilot nu wordt gestart. De databank voor winkeldieven is in verschillende Nederlandse binnensteden uitgerold. Zo is Kampen twee jaar geleden al gestart met een databank.

Collectief horeca - en winkelverbod

Aukje Grouwstra, binnenstadmanager van ZwolleFonds: "We hebben in Zwolle nu een collectief horeca- en winkelverbod voor veelplegers. Op die manier willen we de binnenstad écht veiliger maken." De Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) is in Zwolle al langer uitgerold. Mark Corporaal van stadscafé Blij: "En dat werkt heel goed. We merken dat er minder incidenten zijn. Met deze samenwerking weren we nog meer mensen die de stad onveilig maken."

Christa Westerhof van boekhandel Westerhof: "Nu hopen dat het bij ons ook zo goed zal werken. Boeken zijn misschien niet heel populair diefstalwaar, maar ook wij krijgen te maken met stelende klanten."

