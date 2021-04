Wat doe je als voetbalsupporter met EK-kaartjes? Houd je ze, ook al kun je in juni misschien de grens niet over, of lever je ze in? Arold Arts, sinds 1988 basisspeler in het Oranje Legioen, nam een drastisch besluit. "Naar het buitenland gaan is voor mij een te groot risico."

Weemoedig beweegt Arold Arts (58) zijn muis over zijn Hup Holland Hup-muismat. In 2019, toen corona nog vooral bekend was als Mexicaans biertje, had de diehard Oranjefan zichzelf getrakteerd op kaartjes voor het EK voetbal. Hij zou overal zijn, waar het Nederlands elftal moest voetballen. Van de poulewedstrijden tot aan de eventuele finale in Londen.

Maar nu, op het moment dat de verlate aftrap van het toernooi daadwerkelijk in zicht komt, neemt hij een dramatische beslissing: hij annuleert het gros van zijn tickets. "Ik moet wel", zegt Arts. "Naar het buitenland gaan is voor mij een te groot risico."

Donderdagmiddag vroeg is het. En de emoties in de stem van Arts zijn hoorbaar. Tot 18.00 uur kunnen fans hun kaartjes voor het EK retourneren. Dan sluit het ticketretourportaal op de UEFA-site. En eerder vandaag heeft hij, de man die sinds 1988 geen thuiswedstrijd van Oranje miste, besloten dit te doen.

295 euro

Alleen zijn kaartjes voor de drie poulewedstrijden van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA houdt hij. "Voor mijn finalekaartje heb ik 295 euro betaald, voor de halve en kwartfinale 195. Ik wil niet het risico lopen dat ik straks al mijn geld kwijt ben, omdat ik vanwege de corona-richtlijnen bepaalde landen niet in kan."

Een domper is het. Ook voor zijn woonplaats Vortum-Mullem. Meer nog dan de jaarlijkse Metworstrennen (paardenraces) is Arts hét visitekaartje van het Brabantse gehucht. Of het nu op de EK's in Portugal of Rusland was of op de WK's in Zuid-Afrika of Brazilië; overal knoopte het trouwe lid van Oranje's supportersclub zijn Vortum-spandoeken aan de tribunes.

Frenkie de Jong

En steeds haalde het dorp zo de internationale televisiecamera's. In die zin zal het onwerkelijk voor hem zijn om in juni thuis op de bank te zitten, te midden van zijn verzameling Oranje-wuppies en petjes. "Het doet pijn, ja, heel veel pijn", erkent hij.

Toch staat Arts niet alleen. Hoeveel supporters exact afzien van hun kaartjes is onduidelijk. Maar vaststaat dat het er veel meer zullen zijn, nu corona nog altijd hevig door Europa waait. En dan is het nog maar de vraag of degenen die hun kaartjes wél houden daadwerkelijk naar de EK-wedstrijden kunnen. Zoals het er nu naar uitziet kan ongeveer een kwart van de stadioncapaciteit worden benut. Bij meer vraag dan aanbod, loot de UEFA wie binnen mag. "Ik hoop dat ik er in Amsterdam in elk geval drie keer bij ben", zegt Arts. "En daar ga ik ook vanuit."

Hij heeft nogal een staat van dienst immers. Wat Frenkie de Jong of Virgil van Dijk nog maar moeten zien waar te maken, heeft de Brabander als supporter al lang en breed bereikt. Met ruim 200 interlands achter zijn naam, geldt hij als een van de meest geroutineerde supporters van het Oranje Legioen. Een prestatie waarvoor hij twee jaar terug zelfs gehuldigd werd door de KNVB. Al past de super-fan om hiermee te koop te lopen, is-ie te bescheiden voor. En bovendien: aan bedanken denkt hij nog lang niet.

"In Qatar ben ik er hopelijk weer alle wedstrijden van het Nederlands elftal bij", zegt hij, doelend op het WK van 2022. "En mijn Vortum-spandoek vanzelfsprekend ook."

