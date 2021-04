Je kind niet alleen overdag maar ook in de nachten en weekenden naar de kinderopvang brengen. Kinderopvang Opstap in het Gelderse Beuningen biedt deze service vanaf mei. Op de Facebookpagina van De Gelderlander reageerden bijna duizend mensen met soms felle kritiek. De geplande opening leidt tot stevige discussies. Wat vinden we hier nu eigenlijk van?

Mariska Smits (30). Woont met haar man en twee kinderen Djay en Nola in Beuningen

"Ik had het laatst met een vriendin over mijn carrièreswitch. Ik ben nu kapper maar ik wil kraamverpleegster worden. Ik heb mij inmiddels ingeschreven voor de opleidingswerkplek. Dan komen er ook nacht- en weekenddiensten om de hoek kijken terwijl ik ook zorg voor twee kinderen. Ik zei tegen haar: 'Waarom is zo'n 24/7 kinderopvang er in de regio eigenlijk nog niet?'"

"Een paar weken later zag ik een billboard staan toen ik naar de Jumbo reed. Daar recht tegenover opent in mei zo'n kinderopvang. Vlak bij mijn huis en de school van mijn zoontje. Al moet ik eerlijk toegeven: ik vind het altijd spannend om mijn kinderen bij mensen te laten die ik niet ken. Ik boekte er een rondleiding met de eigenaresses van de opvang en de huiselijke sfeer voelde meteen goed. Er komt ook een grote buitenplaats waar de kinderen kunnen spelen."

'Wanneer mag ik naar de bso?'

"Het was nog niet de bedoeling dat mijn zoon ook naar de buitenschoolse opvang (bso) zou gaan, maar ik heb hem ook maar meteen ingeschreven aangezien een plekje krijgen bij een bso in Beuningen best lastig is. Want ja, of hij nu een middagje bij een vriendje speelt of met nieuwe vriendjes bij de bso. Mijn zoontje vraagt nu al elke dag: 'Wanneer mag ik naar de bso, mama?'"

"Mijn man werkt ook en heeft een regelmatig rooster, maar hij moet vaak vroeg de deur uit. Dat is voor ons ook een voordeel van deze 24/7 service. Bovendien hoef je nergens over na te denken: alles is all-inclusive. Zelfs regenjasjes voor de kinderen om in de modder te spelen. Als ik straks nachtdiensten moet draaien, zal ik gebruik gaan maken van de nachtopvang. Alleen als het écht noodzakelijk is. Als mijn man en ik een weekendje weg willen, zullen we ze niet naar de opvang brengen. Dan gaan ze lekker naar opa en oma."

Rebecca Langendoen (49). Woont met haar achttienjarige zoon in Lent

"Ik ben zelf alleenstaande ouder. Maar ik zou er nooit aan denken om dan gebruik te maken van zo'n kinderopvang waar je je kinderen áltijd naartoe kunt brengen, ook 's nachts of in de weekenden. Ik werkte zelf als conductrice bij de Nederlandse Spoorwegen. Deze diensten waren onregelmatig. Om er écht voor mijn zoon te zijn, heb ik die droombaan zelfs opgegeven toen hij geboren werd. Ik verbrak de relatie met zijn vader."

"Ik onderzocht eerst of het mogelijk was om parttime te werken bij de NS, maar dat kon niet. Ik heb bewust voor mijn kind gekozen, want hij moest zijn vader die in Amerika woont ook al missen. Ik vind het niet kunnen hoe mensen tegenwoordig omgaan met hun kinderen. Zo was ik deze week bij iemand die fulltime werkt terwijl ze ook twee kleine kinderen heeft."

Jezelf meer wegcijferen

"Ik zie het hier ook in Lent: veel jonge, grote gezinnen met meerdere auto's voor de deur. Ik vind dat je jezelf meer moet wegcijferen voor je kinderen. Ik heb een hele sterke band met mijn zoon. Juist omdat ik er altijd voor hem was. Op woensdagmiddag stond ik op het schoolplein om hem op te halen en had ik de boodschappen al gedaan. Dan zei ik: 'Kom! We gaan naar de Leemkuil!'"

"Niet veel later zat ik niet alleen met mijn zoon in de speeltuin, maar ook met vier andere kinderen omdat een ouder zei: 'ik ben heel druk, wil je ook mijn kind meenemen?' Ik vraag me af: als je kinderen hebt, waarom moeten ze dan altijd weg? Dit type kinderopvang kan de oplossing zijn als beide ouders onregelmatig in de zorg werken, maar ook dan denk ik: dat stem je toch op elkaar af? Het is toch niet zo dat ouders dan vaak dezelfde weekenden moeten werken en hun kind naar de opvang brengen?"

Belangrijke vraag: hoe proactief reageert de leiding van de kinderopvang?

"Voor de ontwikkeling van het kind staan bij de opvang twee vragen centraal: hoeveel uren gaat het kind ernaartoe? En hoe goed is de kwaliteit daar?'', zegt Roseriet Beijers. Zij is ontwikkelingspsycholoog op de Radboud Universiteit in Nijmegen. "In de Verenigde Staten is het gebruikelijk om kinderen meer dan 32 uur per week naar de opvang te brengen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit leidt tot meer gedragsproblemen bij kinderen."

In Nederland brengen we onze kinderen niet zo veel naar de opvang."Gemiddeld zo'n twee tot drie dagen per week. 24/7 opvangservice kan ook efficiënt zijn. Als een moeder een nachtdienst moet draaien, kan ze haar kind op de opvang laten slapen. Overdag is ze dan vrij, samen met haar kind. Op het gebied van kwaliteit moeten we ons vooral afvragen: hoe proactief reageert de leiding van de opvang? Hoe jonger het kind, hoe belangrijker deze vraag is. Op de opvang slapen betekent voor het kind ook een vreemd bedje. Het is fijn als er iemand dichtbij is. Dat diegene voordat het kindje écht in huilen uitbarst er al is om een speentje in de mond te doen. In dit geval van de Beuningse kinderopvang Opstap komt dat goed uit, aangezien één van de twee eigenaresses op de bovenverdieping van de opvang woont."

