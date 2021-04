Generatie Z, geboren na 1995, heeft het zwaar op de arbeidsmarkt. Veel jongeren raakten door corona hun baan kwijt en starters komen niet aan de slag. Toch lijkt een grote groep jongeren zich prima te redden. Zijn ze misschien veerkrachtiger en creatiever dan we denken?

Dat er nu een 'coronageneratie' opgroeit met een valse start op de arbeidsmarkt, is volgens hoogleraar sociologie Maarten Wolbers van de Radboud Universiteit maar deels waar. "Ze hebben inderdaad een achterstand, maar zullen die weten in te halen. Dat hebben vorige crisissen laten zien." Wolbers ziet nog genoeg kansen voor jongeren. Er verlaten immers nog altijd meer mensen de arbeidsmarkt dan erbij komen.

Hij ziet de situatie voor de groep met een flexibel contract minder rooskleurig in. "Dat zijn vaak de lager opgeleiden. Zij vinden door corona lastiger een stage en als ze daarna al aan een baan komen, krijgen ze in veel gevallen een flexibel contract aangeboden."

Voor hen ontstaan problemen als ze ouder worden. Daar maakt ook Irmgard Borghouts, hoogleraar human resources management (hrm) en sociale zekerheid van Tilburg University, zich zorgen over. "Het belang van werkzekerheid en financiële zekerheid stijgt met de leeftijd, bijvoorbeeld als je toe bent aan gezinsuitbreiding of een hypotheek wil aanvragen om een huis te kopen."

Daarin zit ook de kneep voor het stijgend aantal jongeren dat voor zichzelf begint, ziet Borghouts. "De sociale zekerheid is voor hen veel minder dan wanneer ze in loondienst zouden werken. Zij zouden meer inspraak moeten krijgen bij onderhandelingen in de politiek." Het groeiend aantal bedrijfsbeëindigingen maakt de situatie niet beter voor deze zzp'ers, zegt Borghouts. "De coronacrisis heeft laten zien dat de situatie ineens heel anders kan zijn."

Gelukkig liggen er nog steeds genoeg kansen door technologische ontwikkelingen, waar de whizzkids van generatie Z hun voordeel uit halen. "Ze zijn bij wijze van spreken met een smartphone in hun hand geboren. De toekomst zal nog veel meer innovatie met zich meebrengen, maar je moet wel de middelen en capaciteiten hebben om daaraan mee te kunnen doen." Jongeren die daar minder slim in zijn of in armoede leven raken achterop, waarschuwt Borghouts.

Wolbers ziet dat vooral de inventieve, ondernemende en creatieve jongere nu zijn plekje in de ondernemerswereld weet te veroveren. "Iedereen ondervindt hinder van de coronacrisis. Nu komt het sterker aan op andere aspecten van het individu, zoals die creativiteit."

Beide hoogleraren willen de ondernemende jongere graag aanmoedigen. "Jonge ondernemers brengen mooie nieuwe ontwikkelingen op gang, waar we allemaal iets aan kunnen hebben", zegt Wolbers. Borghouts: "Daarnaast ontwikkelen ze skills waar ze hun hele leven profijt van kunnen hebben."

Rubin van Nieulande (22) is e-sportscoach

"Een e-sportscoach is eigenlijk een soort sportcoach voor gamers. Ik ben gespecialiseerd in het spel Counter-Strike, een gevechtsgame. Toen ik begon met spelen, merkte ik dat dit spel me goed ligt. Ik haalde het tot de top 0,3 procent, de rest zou ik moeten kunnen verslaan. Mijn kennis zet ik nu in om mensen te coachen. Zo heb ik al 120 gamers verder geholpen.

Ik vind ze via online opdrachtenplatform Fiverr. Daarnaast ben ik fulltime beveiliger. Die baan is onregelmatig, dus goed te combineren met mijn internationale klanten. De meeste komen uit Amerika en India.

Voor een coachingsessie van een uur vraag ik 30 dollar, iets meer dan 25 euro. Het analyseren van een gespeeld potje kost bij mij 25 dollar, zo'n 21 euro. Ik heb ook pakketdeals van ruim 2000 euro verkocht, dat tikt wel aan. Het is heel wisselvallig, soms zit ik een dag te niksen. Daarom kan ik niet minder gaan werken als beveiliger.

Ik acht de kans niet heel groot dat ik ooit fulltime met mijn eigen bedrijf bezig ga, want ik coach een heel specifieke game. Als die game veroudert, valt ook de vraag weg. Je hoort nu vaak dat er weinig werk is, maar als ik om me heen kijk zie ik veel vacatures. Ik maak me geen zorgen over het vinden van een eventuele nieuwe baan."

Rubin van Nieulande (Foto: Koen Verheijden)

Fianna Zetteler (20) heeft een eigen brandingbureau

"Op mijn 18de ben ik een eigen webshop voor beautyartikelen begonnen. Dat heb ik een jaar gedaan. Ik heb in die tijd al een beetje kunnen proeven van het ondernemerschap en ontdekte dat het bouwen van een merk om een bedrijf heen, branding dus, veel beter bij me paste.

Ik volgde toen de opleiding mediavormgeven op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Daar wilde ik graag leren hoe ik concepten die ik mijn hoofd heb, kan vertalen naar digitaal. Afgelopen september ben ik begonnen met mijn eigen brandingbureau: Aanzet Creatives. Ik help coaches met hun branding online en op socials. Deze klantgroep vind ik heel interessant, mijn beide ouders zijn ook coach.

Ik verkoop trajecten vanaf 499 euro. Naast mijn andere klussen zou ik er twee à drie per maand kunnen doen, dan verdien je er best aardig mee. Hier kan ik van rondkomen. Als ik nu zie hoe blij mensen worden als ik hen help, dan zie ik dat mijn bedrijf potentie heeft. Na mijn studie ga ik me hier fulltime op focussen.

Lukt het niet, dan ga ik er iets naast doen. Ik ben nog zo jong, heb nog alle tijd om iets op te bouwen. Het scheelt dat ik nog thuis woon en geen honderden euro's aan huur hoef op te hoesten. Ik heb ook geïnvesteerd in bitcoins, omdat ik op zoek wilde naar een alternatieve manier van geld verdienen."

Fiana Zetteler (Foto: Frank Jansen)

Muziekproducer Josje Fontein (22)

"Door corona heb ik veel tijd gekregen om muziek te maken. Ik houd me veel bezig met songwriting, dat kun je gewoon thuis doen. Op het online opdrachtenplatform Fiverr vind ik genoeg opdrachten, dat is door de crisis niet lastiger geworden.

Ik schrijf op freelance basis melodieën en teksten voor anderen, maakt niet uit in welk genre. Ik vraag 120 dollar per track, 20 procent daarvan gaat naar Fiverr en er gaat nog btw af. Ik houd zo'n 90 tot 100 euro over en maak zo'n zeven tracks per week. Daar kom ik van rond.

Momenteel ben ik bezig met een muziekagent die veel met K-pop doet, muziek die erg populair is in Japan, Korea en China. Ik werk ook samen met een producer met wie ik straks tracks wil gaan verkopen aan muzieklabels. We hebben al contact met Sony in Dubai. Als je aan grote artiesten liedjes verkoopt, krijg je zo'n 5000 tot 10.000 euro per track. Zodra het balletje echt gaat rollen, ben ik minder afhankelijk van mijn opdrachten via Fiverr.

Veel klasgenoten van de opleiding opleiding muzikant/producer zitten nu zonder werk, omdat ze van optredens leven. Ik weet dat veel muzikanten een aantal baantjes tegelijk hebben. Daarom ga ik in september verder studeren, zodat ik straks als het nodig is kan bijverdienen als muziekdocent."

Josje Fontein (Foto: Guus Schoonewille)

