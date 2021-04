De duurste vechtscheiding ooit is uitgelopen op een gevecht tussen moeder en zoon: Temur Akhmedov moet van het Britse Hooggerechtshof 75 miljoen pond (bijna 87 miljoen euro) aan zijn moeder betalen, omdat hij met zijn vader heeft samengespannen om een deel van diens vermogen voor haar verborgen te houden.

"Temur heeft goed geleerd van zijn vaders gedrag, en heeft alles wat in zijn vermogen lag gezegd en gedaan om te voorkomen dat zijn moeder ook maar een cent van het vermogen ontvangt", zei rechter Gwynneth Knowles woensdag. "Hij is een oneerlijk persoon, die alles zal doen om zijn vader te helpen."

De Poetin-vertrouweling Farkhad Akhmedov (65), die werd geboren in Azerbeidzjan, is rijk geworden met het Siberische energiebedrijf Northgas. Zijn huwelijk met Tatiana klapte nadat zij elkaar van ontrouw beschuldigden, maar Akhmedov weigerde in 2016 om zelfs maar een advocaat naar het proces in Londen te sturen. Het paar was volgens hem al in 2000 gescheiden in Moskou. De Britse rechter die het proces voorzat, oordeelde echter dat de Russische scheidingspapieren vals waren.

Volgens de rechtbank had Tatiana Akhmedova recht op zo'n 500 miljoen euro, iets meer dan 40 procent van het vermogen van haar voormalige echtgenoot. Haar 13 jaar oudere ex-man piekerde er echter niet over om dat bedrag te betalen, en probeerde nog om een schikking te treffen, waarbij hij haar een eenmalige som van 80 miljoen euro aanbood. Daar bedankte zij vriendelijk voor.

'Roestige helikopter'

Sindsdien is er een juridisch gevecht tussen de twee gaande, waarbij Akhmedova moppert dat zij sinds 2016 slechts 7 miljoen pond en 'een roestige helikopter' van haar ex heeft gekregen. Vervolgens sleepte zij ook haar zoon voor de rechter, omdat hij als 'een luitenant' van zijn vader probeert om zijn vermogen voor Akhmedova verborgen te houden.

Tegelijkertijd liet zij een rechter Temur op financieel rantsoen zetten: hij mocht niet meer dan 3000 pond per week (bijna 3.500 euro) uitgeven, wat volgens hem lang niet genoeg was voor zijn levensstijl. "Voor de gemiddelde persoon klinkt dat misschien als een belachelijk gestoord bedrag, maar in werkelijkheid is dat anders", zei hij hierover tegen de Britse krant The Guardian.

Het jacht de Luna van oligarch Farkhad Akhmedov (Foto: REUTERS)

Tijdens de rechtszaak bleek dat Akhmedov zijn zoon ongeveer 88 miljoen had gegeven om op de financiële markten te investeren, en vertelde Temur dat hij als student op één dag meer dan 50 miljoen had verloren. Daarnaast kreeg hij rond de tijd van de scheiding een appartement in Londen ter waarde van zo'n 35 miljoen euro.

Eerder dit jaar had Akhmedova een Amerikaanse rechter zover gekregen om Google te bevelen het e-mailverkeer tussen vader en zoon vrij te geven. Eén van de berichten waar het tijdens de rechtszaak in Londen over ging, was het plan om meer dan 100 miljoen euro uit de kunstcollectie van Akhmedov te verplaatsen naar de Luna, een jacht dat hij voor ruim 400 miljoen euro van een andere oligarch, Roman Abramovich, had gekocht: 115 meter drijvende luxe met 50 man personeel en een raket-detectiesysteem. Dat was nodig, zei Temur in de rechtszaal, omdat zijn vader er graag naar wilde kijken. "Ik wil niet opscheppen of zo, maar het is toch niet zo heel erg gek om op een boot van 400 miljoen te willen kijken naar schilderijen van 100 miljoen? Het is leuk om ze te zien."

Opportunistisch en hebberig

Temur noemde zijn moeder opportunistisch en hebberig. Zij wilde volgens hem direct scheiden nadat haar man zijn aandelen in Northgas had verkocht. Hij vond de schikking van 80 miljoen euro die zijn vader had aangeboden zeer genereus, gezien haar ontrouw. "Als ze op straat woonde, zou ik alles voor mijn moeder over hebben. Ik zou alles verkopen wat ik had. Maar om zo te vechten nadat ze een enorm bedrag aangeboden had gekregen, terwijl ik weet dat ze mijn vader meerdere malen heeft bedrogen, in zijn eigen bed… Kom op!"

Rechter Knowles zei in haar oordeel dat vader en zoon een 'geweldig rookgordijn' hadden opgetrokken om het vermogen van Akhmedov te verbergen, en dat zijn ex-vrouw het slachtoffer was geworden van 'een reeks uitgekiende plannen die waren ontworpen om haar elke cent van het fortuin te onthouden'.

Een woordvoerder van Temur zei dat hij het fundamenteel oneens was met het oordeel, maar dat hij het zou beschouwen als 'de prijs die de moeite van het betalen waard is', als dit de ruzie tussen zijn ouders, van wie hij allebei zei te houden, beslecht.

Hij voegde eraan toe dat hij nooit 'partij heeft willen kiezen, of bij het gevecht betrokken wilde raken, maar onvermijdelijk werd meegezogen in de draaikolk van een bittere familieruzie'.

