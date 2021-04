De officier van justitie is ‘heel wat gewend’, maar zelfs zij vond het diep schokkend om op een filmpje te zien hoe een Belg in de Kruisstraat in Eindhoven zomaar tot tien keer toe met een mes wordt gestoken. Vanuit het niets. Ze eist tien jaar cel en dwang-tbs.

De rechter viel iets anders onthutsends op. De man ligt stervend op het fietspad, maar terrasbezoekers die drie meter verderop zitten steken geen hand naar hem uit. Het bier smaakt hen best. Na een paar minuten pakken ze rustig hun boeltje. Een van hen loopt nog even de kroeg in. Voor zijn wisselgeld.

Dwang-tbs

Er is net te weinig bewijs om de steker als moordenaar aan te wijzen. Wel is de verdachte, een 32-jarige man uit Vught, schuldig aan doodslag op Yassine Amiz , augustus vorig jaar, aldus de officier. Officier Wineke Wichern eist tien jaar cel, gevolgd door dwang-tbs.

Hete zomeravond

De geweldsexplosie staat grotendeels op beeld. Het toont het terrasje van een café aan de Woenselse Markt. Druk en zonovergoten op die hete woensdagavond. En er is geluid. Vier vrienden vermaken zich met vele biertjes en grappen.

Ze lachen om Amiz (28), die buiten beeld telefonisch heftig een ruzie uitvecht. Ze steken de draak met hem, en de verdachte stelt voor om hem voor de gek te houden mocht hij in de buurt komen. 'Maar ik kan hem niet alleen aan", zegt de latere steker, en laat stiekem een lang mes zien.

'Ga naar huis'

Een ander wil Amiz aanpakken, maar: 'deze jongen wil sterven, wil je dat voor de camera doen", vraagt de verdachte dan. 'Ga naar huis', roept hij naar Amiz. Maar die richt zich dan schreeuwend tegen hem. De verdachte staat op en gooit een stoel naar Amiz.

Meteen ontstaat er een worsteling. Te zien is hoe de verdachte Amiz meteen drie keer in de buik steekt. Ze verdwijnen uit beeld, tot Amiz zichtbaar neervalt. De verdachte loopt er nog een keer naar toe en steekt hem een laatste maal in zijn hoofd ('een toegift', volgens de officier).

Scooters

De vrienden roepen 'weg jij weg jij', maar blijven zelf nog minuten lang zitten. Uiteindelijk pakken ook zij hun boeltje. Amiz blijft uitgestrekt achter. Scooters rijden om het lichaam heen.

Onberekenbaar

De verdachte voelde zich bedreigd, zegt hij nu. Amiz was onberekenbaar en 'had boos gekeken'. De rechters kunnen er niet bij. Wat was er nou zo eng? Eerst staat hij enkel te schreeuwen, op het laatst ligt hij voor dood op het fietspad.

Tien messteken

Tja, zegt de verdachte. De Kruisstraat is geen fijne buurt. Een paar maanden eerder is er ook al iemand doodgeslagen. Hij was gewoon bang.

Maar: hij had ook weg kunnen rennen, geeft hij nu zelf snel toe. 'Ik heb ernstige fouten gemaakt.' Dit heeft hij niet gewild.

'Dit' zijn tien messteken. In hart, longen, nieren, lever en, via de oogkas, in de hersenen.

Amiz had geen schijn van kans. Er is twintig minuten gereanimeerd, maar dat bleek zinloos.

Onbegrijpelijke daad

Wichern vindt het een onbegrijpelijke daad. Blijven steken op een overduidelijk ongewapende man. Die hij zelfs nog eerst heeft uitgedaagd. Het verhaal van zelfverdediging noemt ze onwaarachtig. Het moet vreselijk zijn voor de nabestaanden. Ze zagen zijn dood op social media, op films. En dan noemt de dader zichzelf het slachtoffer.

Agressietherapie

Hij kreeg al eens agressietherapie. Psycholoog en psychiater zien een antisociale stoornis en 'geen enkele vorm van emotie over het gebeurde, anders dan boosheid dat het slachtoffer zijn leven heeft verwoest'. Ze adviseren dwangtbs, en dat wil de officier ook, voorafgegaan door tien jaar cel. "Misschien heeft hij het inderdaad beleefd zoals hij zegt, maar Yassine is dood."

De verdachte hoort het zwijgend aan. Stil was hij ook bij de slachtofferverklaring. Het driejarige dochtertje, papa's prinsesje, grijpt nog dagelijks naar de telefoon en wil dan vader bellen.

Enkel slachtoffers

Advocaat Jules van Wijk sprak van een zaak met enkel slachtoffers. Er valt niks te ontkennen. Maar hij kan zich goed voorstellen dan zijn cliënt doodsbang was. Yassine was door het dolle heen. "Hij bleef op cliënt afkomen. Zelfs na diverse messteken hield hij niet op met vechten."

Volgens getuigen 'moest Amiz hem duidelijk hebben.' En dan slaat paniek toe. De verdachte heeft vreselijk spijt en wil zelf in behandeling dus dwang-tbs is niet nodig, pleitte hij.

