Hij leek de prins op het witte paard, maar bleek de duivel in hoogsteigen persoon. Een 49-jarige oud-brandweerman uit Zele is gisteren veroordeeld tot achttien jaar cel omdat hij zijn kersverse bruid van een klif gooide op Bali, nota bene tijdens hun huwelijksreis. “Ik was er net achter gekomen dat hij mijn dochter misbruikt had. Toen ik hem daarmee confronteerde, zag hij maar één uitweg: ik moest dood, dan was zijn probleem opgelost.”

Het was een coup de foudre, toen N.D. en Kris P. elkaar ruim twee jaar geleden leerden kennen. Zij: een knappe, slanke brunette. Hij: een grote, stoere brandweerman met een vlotte babbel. Met een overdosis aan complimentjes palmde hij haar die eerste avond meteen in. N.D. was tot over haar oren verliefd en dat vertelde ze aan iedereen die het horen wou. Kris was haar prins op het witte paard. Een man die zijn gevoelens durfde tonen, die haar aan het lachen bracht en haar op handen droeg. Toen hij al na enkele maanden daten op één knie ging zitten, twijfelde ze dan ook niet: 'Ja, natúúrlijk wil ik met u trouwen.'

Ziekelijk jaloers

Eens getrouwd, leerde ze ook de andere, duistere kant van Kris kennen. Hij kon dominant, ziekelijk jaloers en zelfs agressief uit de hoek komen. N.D. begon te twijfelen, en nam een goede vriendin in vertrouwen. Ze vertelde hoe Kris haar soms pijn deed, véél pijn, en dat ze soms bang van hem was. Maar ze wilde haar grote liefde niet zomaar verlaten en dus maakte ze zichzelf wijs dat het wel zou beteren. Op huwelijksreis in Bali, tussen de palmbomen op de witte stranden: daar zou de liefde weer opflakkeren.

Maar nog voor het koppel in augustus 2019 op het vliegtuig stapte, volgde al een nieuwe mokerslag. Een paar dagen voor hun vertrek nam de minderjarige dochter van N.D. haar moeder nog even apart. Het meisje biechtte op dat Kris P. haar slaapkamer was binnen geslopen, en haar borsten betast had. Toen N.D. haar man daarmee confronteerde, lachte die dat weg. "Onzin, schat. Waarom zou ik dat doen? De fantasie van dat meisje slaat op hol, dat zijn puberhormonen, meer niet." N.D. geloofde zijn praatjes, maar tijdens hun huwelijksreis bracht ze het incident toch nog eens ter sprake. Ze stelde Kris voor om een test aan de leugendetector te ondergaan, gewoon voor de zekerheid. Als hij haar dochter écht niet betast had, dan zou dat voor eens en voor altijd duidelijk zijn, en konden ze verder als gezin.

Kris P. panikeerde, en zag nog maar één uitweg: N.D. moest het zwijgen opgelegd worden, voorgoed. De volgende dag nam hij zijn kersverse bruid tijdens een wandeling bij de hand, en sleurde haar een steile rots op - helemaal tot boven. "Daar greep hij me vast, keek me recht in de ogen en gooide me van de klif. Ik viel tientallen meters naar beneden en belandde in de oceaan, tussen enkele uitstekende rotsen." De vrouw overleefde de val, en slaagde er ondanks de sterke stroming toch in om naar het strand te zwemmen. Daar werd ze bloedend opgevangen door enkele toeristen, die een ambulance verwittigden. Kris P. vloog in zeven haasten terug naar België en diende hier klacht in bij de politie tegen zijn vrouw. Hij beweerde dat zij hem had proberen vermoorden, en niet omgekeerd. Toen N.D. het ziekenhuis in Bali mocht verlaten en naar ons land terugkeerde, werd ze op de luchthaven opgewacht door enkele agenten, die haar meenamen voor verhoor.

Al snel had de politie door dat N.D. geen verdachte, maar een slachtoffer was. En ze was bovendien lang niet alleen. Tijdens het onderzoek dat volgde, bleek dat nog minstens zes andere vrouwen de voorbije jaren misbruikt en vernederd werden door Kris P.

Zo was er een achttienjarig meisje dat hij had leren kennen op café. Ook zij werd volledig ingepalmd door de charmante brandweerman. Hij noemde haar "zijn prinsesje", om haar vervolgens de grootste seksuele brutaliteiten te laten ondergaan. Hij kerfde onder meer de K van Kris in haar vagina, een verminking die vandaag - jaren later - nog steeds zichtbaar is. Een andere vrouw getuigde hoe ze anderhalf jaar lang door hem als sekslaaf gebruikt werd. Toen ze eindelijk de moed vond om een punt te zetten achter hun 'relatie', bond hij haar vast en hing hij haar als een sekspop omhoog in zijn koude garage. Urenlang werd de vrouw er misbruikt, als straf.

Geen van de slachtoffers stapte ooit naar de politie. Omdat ze doodsbang waren voor Kris P., maar ook omdat hij hen chanteerde. De voormalige brandweerman had zijn woning in Zele volgehangen met camera's. Telkens wanneer hij seks had met een vrouw, had hij daar dus ook beeldmateriaal van. Daarmee hield hij hen 'koest'. "Als je naar de politie stapt, dan verstuur ik deze foto's naar je baas, of naar je kinderen", dreigde hij, terwijl hij met een stapel pornografische beelden zwaaide. Op die manier kon hij jarenlang ongestoord zijn gang gaan.

Complottheorieën

In de rechtbank van Dendermonde wuifde Kris P. vorige maand alle beschuldigingen weg. Het waren "complottheorieën", zo beweerde hij, van vrouwen die "niet konden verkroppen dat hij hun relatie beëindigd had". Dat het vaak tot ruwe, agressieve seks kwam, ontkende hij niet. "Maar dat was omdat de vrouwen daar zélf om vroegen. Ikzelf hou er niet van, maar als mijn vriendinnen erom vroegen dan deed ik dat, om hen te plezieren." Hij bleef ook volhouden dat N.D. hém had proberen vermoorden, en niet andersom.

De rechtbank hechtte weinig geloof aan zijn praatjes en veroordeelde hem gisteren tot achttien jaar cel. Een straf die Kris P. zelf niet te horen kreeg. Hij testte in de gevangenis positief op het coronavirus, en werd niet overgebracht naar de rechtbank om naar het vonnis te luisteren.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten van DPG op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Laat je feedback achter via deze link of mail naar contact@nu.nl.