Corona heeft een gunstig effect op drugs- en telefoonsmokkel in de Penitentiaire Inrichting Vught. Er wordt een stuk minder verboden spul aangetroffen. Smokkelen via het bezoek is nu bijna onmogelijk. Maar, gedetineerden blijken creatief. Drugs en telefoontjes worden ingenaaid in kleding of verstopt in 'vertrouwelijke neppost'.

Aan de buitenkant van het pak stroopwafels zie je helemaal niets. Pas als je er een koek afpakt, verschijnt er een gat waar precies een telefoontje in past. Het is een voorbeeld van hoe creatief gedetineerden tegenwoordig zijn.

Een telefoon verstopt in een pak stroopwafels. Een telefoon verstopt in een pak stroopwafels. Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Andere voorbeelden waar het afgelopen jaar telefoontjes, drugs, zelfgemaakte wapens, aangescherpte voorwerpen, geld of andere verboden zaken die werden verstopt in: een pot witte bonen met tomatensaus, schoenen, vertrouwelijke 'neppost' van niet bestaande advocatenkantoren of andere instanties, kleding en onderin een vogelkooitje.

Patroon in het lichaam

Vorige maand onderschepte medewerkers van de PI Vught zelfs een klein formaat patroon bij een gedetineerde (van het huis van bewaring). De gevangene hield het patroon verborgen 'in zijn lichaam'. Er werd aangifte gedaan, de gedetineerde ging veertien dagen de isoleercel in en werd overgeplaatst naar een ander regime. "Een patroon is voor ons wel een signaal", reageert gevangenisdirecteur Andre Aarntzen. "Dan verwacht je dat er ook een wapen is zoals een schietpen of een pistool en gaan alle seinen op rood. We hebben onderzoek gedaan, waarbij onder andere informatie is gevraagd aan het Gedetineerde Recherche Informatie Punt (GRIP) van politie en de telefoongesprekken van de justitiabele zijn beluisterd maar we hebben na onderzoek vastgesteld dat het alleen om een patroon ging."

Toch is directeur Aarntzen positief gestemd. Het aantal onderschepte smokkelwaren in zijn gevangenis is het afgelopen jaar namelijk gehalveerd. 43 keer werd er iets van smokkelwaar, in jargon contrabande genoemd, onderschept. In 2019 werden deze spullen nog 86 keer aangetroffen. "Landelijk gezien is dit aantal met 13,5 procent afgenomen", schetst hij. "Waarom het bij ons gehalveerd is, is niet met zekerheid te zeggen maar veel bewegingen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen zijn door corona stopgezet. En we sanctioneren gedetineerden strenger en hebben intensiever gecontroleerd. Bijvoorbeeld door de drugshond vaker in te zetten en vaker 'spitacties' te houden waarbij de hele cel wordt uitgekamd."

Drugs verstopt in de zool van een schoen. Drugs verstopt in de zool van een schoen. Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Smokkelen is strafbaar

Sinds 2019 is er meer aandacht voor smokkelwaar. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming stelde toen jaarlijks drie miljoen euro extra beschikbaar voor preventieve maatregelen. Sindsdien is het ook strafbaar om verboden goederen zoals telefoons de gevangenis binnen te smokkelen. Dit geldt voor bezoekers, justitiabelen en personeelsleden en heeft volgens Aarntzen waarschijnlijk een afschrikeffect. Hetzelfde geldt voor de aanwijzing van het gebied rondom de PI Vught als 'veiligheidsrisicogebied'. "Het zal allemaal invloed hebben."

In datzelfde jaar besloten alle Nederlandse gevangenissen ook om aangetroffen smokkelwaar op gelijke wijze te gaan registreren. Uit landelijke cijfers, die nu voor het eerst naar buiten zijn gebracht, blijkt dat er in 2020 (3948 keer) minder smokkelwaar werd onderschept dan in 2019 (4.567 keer). "Ook in de PI Vught doet personeel er alles aan om de invoer van verboden spullen te voorkomen", vult woordvoerder Robert Meijer van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan. "Verboden voorwerpen binnen de inrichting kunnen leiden tot afpersing, intimidatie en onderlinge agressie. Het bezit van deze zaken vergroot bovendien het risico dat justitiabelen tijdens hun straf doorgaan met crimineel handelen."

Drugs overgebracht door kus

Dat er minder is onderschept, betekent volgens Aarntzen ook echt dat er minder binnen de muren aanwezig is. "Dat zien we ook terug in de urinecontroles." Zo'n 66 procent van wat wordt aangetroffen betreft drugs, ongeveer 25 procent telefoons en de rest overige zaken. "Voor het tijdperk corona werd drugs bijvoorbeeld tijdens bezoek overgebracht tijdens een kus. Dat werd dan meteen doorgeslikt en was moeilijk te achterhalen."

Drugs ingenaaid in de zoom van een broek. Drugs ingenaaid in de zoom van een broek. Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Vanwege corona mogen gevangenen maar één bezoeker per keer ontvangen, achter plexiglas. De meest gebruikte manier om drugs of telefoons binnen te smokkelen is dus niet meer mogelijk. Aarntzen: "Als er straks weer meer bewegingen mogelijk zijn, leidt dat mogelijk tot meer contrabande."

Spullen over de muur gooien, zoals in andere gevangenissen gebeurt, speelt in Vught nauwelijks. Vorig jaar is dat één keer geprobeerd met een met hasj gevulde appel. Die poging mislukte. "Wij hebben het voordeel dat onze luchtplaatsen niet dichtbij de muren liggen en de luchtplaats van bijvoorbeeld de EBI is voorzien van een fijnmazig rooster."

Meeste aangetroffen bij binnenkomst

De meeste verboden spullen worden (sinds de coronamaatregelen) volgens de gevangenisdirecteur aangetroffen bij binnenkomst van de gedetineerde én bij de goederenstromen. "Tijdens het fouilleren of visiteren. In of op het lichaam, in kleding die door familie wordt opgestuurd of in post."

Het lastige is volgens hem dat het dan vaak om 'vertrouwelijke post' gaat. Van zogenaamde advocaten of andere instanties. "Die wij zonder aanwezigheid van de gedetineerde niet mogen openen. Na controle door personeel blijkt het dan 'neppost' te zijn van een niet bestaand advocatenkantoor."

Een telefoon in 'vertrouwelijke' post van een niet bestaand advocatenkantoor. Een telefoon in 'vertrouwelijke' post van een niet bestaand advocatenkantoor. Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Kat- en muisspel

Smokkelen blijft een kat en muisspel volgens Aarntzen. "We treffen verboden spullen aan in de rubbers van koelkasten, wc's, ventilatoren of pakken muesli. In het laatste geval is het ook voor de honden lastig omdat de geur wordt gemaskeerd. We moeten echt overal rekening mee houden. "Honderd procent waterdicht krijgen we het nooit. We houden het wel redelijk beheersbaar."

Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten van DPG op NU.nl. Daar lees je hier meer over.